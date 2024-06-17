https://ukraina.ru/20240617/1055697565.html

Отвлекающий маневр. Битва на Слобожанщине может закончиться исчерпанием резервов ВСУ и обрушением фронта

Отвлекающий маневр. Битва на Слобожанщине может закончиться исчерпанием резервов ВСУ и обрушением фронта - 17.06.2024 Украина.ру

Отвлекающий маневр. Битва на Слобожанщине может закончиться исчерпанием резервов ВСУ и обрушением фронта

После нескольких дней, в течение которых группировка ВСУ, действующая под Липцами в Харьковской области, собирала тяжелую технику и резервы, она снова начала "контрнаступ" - на этот раз на населенный пункт Глубокое. Украинцы пытаются захватить тамошние высоты

2024-06-17T18:27

2024-06-17T18:27

2024-06-17T18:27

эксклюзив

сво

спецоперация

слобожанщина

волчанск

харьковская область

украина.ру

вооруженные силы украины

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Однако их натиск на позиции, которые обороняют бойцы российской армии, не приносит никаких результатов.В Волчанске идут очень тяжелые бои в районе агрегатного завода. На наступление украинцев российское командование отвечает авиаударами с применением ФАБов по сосредоточению противника и его техники.Все эксперты и наблюдатели задаются вопросом: почему в начале операции на Слобожанском фронте мы действовали быстро, а сейчас перешли в оборону? Потому что в начале мая против нас действовали малообученные бойцы из теробороны, а сейчас командование ВСУ перебросило туда кадровые части."Сейчас уже всем понятны цели и задачи нашего харьковского наступления. Если раньше все колебались в своих ответах, если им задавали вопрос о целях между созданием буферной зоны и отвлекающим маневром, то теперь очевидно, что задуман был второй вариант.Тут простая математика. Смотрите, каждый день российская армия освобождает по 3-4 кв.км территории по всей линии фронта. Это значит в месяц в среднем 100 кв.км. Если вы возьмете площадь всей Харьковской области, которая меньше Израиля, то с такими темпами ее возьмут только через 25 лет. В таком случае смешно думать, что российское командование ставило перед собой цель создание прямо сейчас буферной зоны.Теперь понятно, что целью было заставить укропов перебросить на Слобожанский фронт резервы с других фронтов, тем самым ослабив Донецкое, Запорожское и Херсонское направления. И это нашим удалось", - так обрисовала корреспонденту издания Украина.ру ситуацию на этом участке фронта донецкий волонтер Елена Бобкова.Некоторые собеседники нашего издания считают, что в связи с ослаблением украинского фронта можно ожидать того, что российское командование решится на неординарные шаги. Например, захочет высадить десант на правый берег Днепра в Херсонской области или перебросить часть резервов группировки "Днепр" на Слобожанский фронт, чтобы усилить нашу группировку, которая перемалывает сейчас наиболее боеспособные части в Волчанске и под Липцами."Скорее всего, задумка российского командования, видимо, такова: перемолоть оставшиеся украинские резервы. Если их больше не останется, то в какой-то момент украинский фронт рухнет, и тут не надо сейчас каких-то наших мощных наступлений. Нужно просто стоять и перемалывать врага.Лично мы с друзьями-аналитиками не верим в то, что цели украинской мобилизации будут достигнуты, и украинцы смогут увеличить армию. Конечно, сейчас надо дождаться майских данных о финансовых выплатах украинским военным, по которым мы более-менее судим о численности ВСУ, но, судя по всему, никакого увеличения не произошло.Что это означает? По нашим подсчетам, к середине осени у ВСУ должны фактически закончиться резервы.Если сейчас они могут сдерживать наше наступление, перебрасывая свободные резервы, то когда нечего будет перебросить, у врага начнется обрушение обороны, и тогда в место прорыва мы сможем бросить уже наши резервы. Обрушение фронта в одном месте приведет к его обрушению по всей линии. В общем, посмотрим осенью", - сделал свой прогноз собеседник издания Украина.ру, донецкий командир с позывным "Оцелот".Ещё на эту тему: Ад и кошмар в Волчанске: каждый день на позиции ВСУ сбрасываются 15-20 ФАБов весом 1,5-2,5 тонны

https://ukraina.ru/20240616/1055670882.html

https://ukraina.ru/20240612/1055616766.html

слобожанщина

волчанск

харьковская область

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, слобожанщина, волчанск, харьковская область, украина.ру, вооруженные силы украины