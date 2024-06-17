Отвлекающий маневр. Битва на Слобожанщине может закончиться исчерпанием резервов ВСУ и обрушением фронта
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении
После нескольких дней, в течение которых группировка ВСУ, действующая под Липцами в Харьковской области, собирала тяжелую технику и резервы, она снова начала "контрнаступ" - на этот раз на населенный пункт Глубокое. Украинцы пытаются захватить тамошние высоты
Однако их натиск на позиции, которые обороняют бойцы российской армии, не приносит никаких результатов.
В Волчанске идут очень тяжелые бои в районе агрегатного завода. На наступление украинцев российское командование отвечает авиаударами с применением ФАБов по сосредоточению противника и его техники.
Все эксперты и наблюдатели задаются вопросом: почему в начале операции на Слобожанском фронте мы действовали быстро, а сейчас перешли в оборону? Потому что в начале мая против нас действовали малообученные бойцы из теробороны, а сейчас командование ВСУ перебросило туда кадровые части.
Вчера, 09:09По примеру Авдеевки. Штурм Часов Яра начнется, когда город обойдут с фланговНа сегодняшний день активные боевые действия продолжаются на трех участках фронта: на Слобожанском, Донецком и Бахмутском. На первом российская армия сражается в обороне, перемалывая остатки наиболее боеспособных украинских частей, а на остальных двух – в наступлении
"Сейчас уже всем понятны цели и задачи нашего харьковского наступления. Если раньше все колебались в своих ответах, если им задавали вопрос о целях между созданием буферной зоны и отвлекающим маневром, то теперь очевидно, что задуман был второй вариант.
Тут простая математика. Смотрите, каждый день российская армия освобождает по 3-4 кв.км территории по всей линии фронта. Это значит в месяц в среднем 100 кв.км. Если вы возьмете площадь всей Харьковской области, которая меньше Израиля, то с такими темпами ее возьмут только через 25 лет. В таком случае смешно думать, что российское командование ставило перед собой цель создание прямо сейчас буферной зоны.
Теперь понятно, что целью было заставить укропов перебросить на Слобожанский фронт резервы с других фронтов, тем самым ослабив Донецкое, Запорожское и Херсонское направления. И это нашим удалось", - так обрисовала корреспонденту издания Украина.ру ситуацию на этом участке фронта донецкий волонтер Елена Бобкова.
Некоторые собеседники нашего издания считают, что в связи с ослаблением украинского фронта можно ожидать того, что российское командование решится на неординарные шаги. Например, захочет высадить десант на правый берег Днепра в Херсонской области или перебросить часть резервов группировки "Днепр" на Слобожанский фронт, чтобы усилить нашу группировку, которая перемалывает сейчас наиболее боеспособные части в Волчанске и под Липцами.
12 июня, 06:15Зачем России наступление в Сумской области и какой может быть его цельПосле того, как российские подразделения, в том числе и чеченские добровольцы из "Ахмата", на днях взяли под контроль украинское село в Сумской области – Рыжевку – многие эксперты, как в России, так и на Украине заговорили о том, что скоро вслед за Харьковской областью российское наступление начнется и на Сумщине
"Скорее всего, задумка российского командования, видимо, такова: перемолоть оставшиеся украинские резервы. Если их больше не останется, то в какой-то момент украинский фронт рухнет, и тут не надо сейчас каких-то наших мощных наступлений. Нужно просто стоять и перемалывать врага.
Лично мы с друзьями-аналитиками не верим в то, что цели украинской мобилизации будут достигнуты, и украинцы смогут увеличить армию. Конечно, сейчас надо дождаться майских данных о финансовых выплатах украинским военным, по которым мы более-менее судим о численности ВСУ, но, судя по всему, никакого увеличения не произошло.
Что это означает? По нашим подсчетам, к середине осени у ВСУ должны фактически закончиться резервы.
Если сейчас они могут сдерживать наше наступление, перебрасывая свободные резервы, то когда нечего будет перебросить, у врага начнется обрушение обороны, и тогда в место прорыва мы сможем бросить уже наши резервы. Обрушение фронта в одном месте приведет к его обрушению по всей линии. В общем, посмотрим осенью", - сделал свой прогноз собеседник издания Украина.ру, донецкий командир с позывным "Оцелот".