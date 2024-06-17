Отвлекающий маневр. Битва на Слобожанщине может закончиться исчерпанием резервов ВСУ и обрушением фронта - 17.06.2024 Украина.ру
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Отвлекающий маневр. Битва на Слобожанщине может закончиться исчерпанием резервов ВСУ и обрушением фронта
Отвлекающий маневр. Битва на Слобожанщине может закончиться исчерпанием резервов ВСУ и обрушением фронта - 17.06.2024 Украина.ру
Отвлекающий маневр. Битва на Слобожанщине может закончиться исчерпанием резервов ВСУ и обрушением фронта
После нескольких дней, в течение которых группировка ВСУ, действующая под Липцами в Харьковской области, собирала тяжелую технику и резервы, она снова начала "контрнаступ" - на этот раз на населенный пункт Глубокое. Украинцы пытаются захватить тамошние высоты
2024-06-17T18:27
2024-06-17T18:27
эксклюзив
сво
спецоперация
слобожанщина
волчанск
харьковская область
украина.ру
вооруженные силы украины
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Однако их натиск на позиции, которые обороняют бойцы российской армии, не приносит никаких результатов.В Волчанске идут очень тяжелые бои в районе агрегатного завода. На наступление украинцев российское командование отвечает авиаударами с применением ФАБов по сосредоточению противника и его техники.Все эксперты и наблюдатели задаются вопросом: почему в начале операции на Слобожанском фронте мы действовали быстро, а сейчас перешли в оборону? Потому что в начале мая против нас действовали малообученные бойцы из теробороны, а сейчас командование ВСУ перебросило туда кадровые части."Сейчас уже всем понятны цели и задачи нашего харьковского наступления. Если раньше все колебались в своих ответах, если им задавали вопрос о целях между созданием буферной зоны и отвлекающим маневром, то теперь очевидно, что задуман был второй вариант.Тут простая математика. Смотрите, каждый день российская армия освобождает по 3-4 кв.км территории по всей линии фронта. Это значит в месяц в среднем 100 кв.км. Если вы возьмете площадь всей Харьковской области, которая меньше Израиля, то с такими темпами ее возьмут только через 25 лет. В таком случае смешно думать, что российское командование ставило перед собой цель создание прямо сейчас буферной зоны.Теперь понятно, что целью было заставить укропов перебросить на Слобожанский фронт резервы с других фронтов, тем самым ослабив Донецкое, Запорожское и Херсонское направления. И это нашим удалось", - так обрисовала корреспонденту издания Украина.ру ситуацию на этом участке фронта донецкий волонтер Елена Бобкова.Некоторые собеседники нашего издания считают, что в связи с ослаблением украинского фронта можно ожидать того, что российское командование решится на неординарные шаги. Например, захочет высадить десант на правый берег Днепра в Херсонской области или перебросить часть резервов группировки "Днепр" на Слобожанский фронт, чтобы усилить нашу группировку, которая перемалывает сейчас наиболее боеспособные части в Волчанске и под Липцами."Скорее всего, задумка российского командования, видимо, такова: перемолоть оставшиеся украинские резервы. Если их больше не останется, то в какой-то момент украинский фронт рухнет, и тут не надо сейчас каких-то наших мощных наступлений. Нужно просто стоять и перемалывать врага.Лично мы с друзьями-аналитиками не верим в то, что цели украинской мобилизации будут достигнуты, и украинцы смогут увеличить армию. Конечно, сейчас надо дождаться майских данных о финансовых выплатах украинским военным, по которым мы более-менее судим о численности ВСУ, но, судя по всему, никакого увеличения не произошло.Что это означает? По нашим подсчетам, к середине осени у ВСУ должны фактически закончиться резервы.Если сейчас они могут сдерживать наше наступление, перебрасывая свободные резервы, то когда нечего будет перебросить, у врага начнется обрушение обороны, и тогда в место прорыва мы сможем бросить уже наши резервы. Обрушение фронта в одном месте приведет к его обрушению по всей линии. В общем, посмотрим осенью", - сделал свой прогноз собеседник издания Украина.ру, донецкий командир с позывным "Оцелот".Ещё на эту тему: Ад и кошмар в Волчанске: каждый день на позиции ВСУ сбрасываются 15-20 ФАБов весом 1,5-2,5 тонны
https://ukraina.ru/20240616/1055670882.html
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слобожанщина
волчанск
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, спецоперация, слобожанщина, волчанск, харьковская область, украина.ру, вооруженные силы украины
Эксклюзив, СВО, Спецоперация, Слобожанщина, Волчанск, Харьковская область, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

Отвлекающий маневр. Битва на Слобожанщине может закончиться исчерпанием резервов ВСУ и обрушением фронта

18:27 17.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении
Боевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
После нескольких дней, в течение которых группировка ВСУ, действующая под Липцами в Харьковской области, собирала тяжелую технику и резервы, она снова начала "контрнаступ" - на этот раз на населенный пункт Глубокое. Украинцы пытаются захватить тамошние высоты
Однако их натиск на позиции, которые обороняют бойцы российской армии, не приносит никаких результатов.
В Волчанске идут очень тяжелые бои в районе агрегатного завода. На наступление украинцев российское командование отвечает авиаударами с применением ФАБов по сосредоточению противника и его техники.
Все эксперты и наблюдатели задаются вопросом: почему в начале операции на Слобожанском фронте мы действовали быстро, а сейчас перешли в оборону? Потому что в начале мая против нас действовали малообученные бойцы из теробороны, а сейчас командование ВСУ перебросило туда кадровые части.
Работа РСЗО Торнадо-Г в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Вчера, 09:09
По примеру Авдеевки. Штурм Часов Яра начнется, когда город обойдут с фланговНа сегодняшний день активные боевые действия продолжаются на трех участках фронта: на Слобожанском, Донецком и Бахмутском. На первом российская армия сражается в обороне, перемалывая остатки наиболее боеспособных украинских частей, а на остальных двух – в наступлении
"Сейчас уже всем понятны цели и задачи нашего харьковского наступления. Если раньше все колебались в своих ответах, если им задавали вопрос о целях между созданием буферной зоны и отвлекающим маневром, то теперь очевидно, что задуман был второй вариант.
Тут простая математика. Смотрите, каждый день российская армия освобождает по 3-4 кв.км территории по всей линии фронта. Это значит в месяц в среднем 100 кв.км. Если вы возьмете площадь всей Харьковской области, которая меньше Израиля, то с такими темпами ее возьмут только через 25 лет. В таком случае смешно думать, что российское командование ставило перед собой цель создание прямо сейчас буферной зоны.
Теперь понятно, что целью было заставить укропов перебросить на Слобожанский фронт резервы с других фронтов, тем самым ослабив Донецкое, Запорожское и Херсонское направления. И это нашим удалось", - так обрисовала корреспонденту издания Украина.ру ситуацию на этом участке фронта донецкий волонтер Елена Бобкова.
Некоторые собеседники нашего издания считают, что в связи с ослаблением украинского фронта можно ожидать того, что российское командование решится на неординарные шаги. Например, захочет высадить десант на правый берег Днепра в Херсонской области или перебросить часть резервов группировки "Днепр" на Слобожанский фронт, чтобы усилить нашу группировку, которая перемалывает сейчас наиболее боеспособные части в Волчанске и под Липцами.
Боевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки Юг на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
12 июня, 06:15
Зачем России наступление в Сумской области и какой может быть его цельПосле того, как российские подразделения, в том числе и чеченские добровольцы из "Ахмата", на днях взяли под контроль украинское село в Сумской области – Рыжевку – многие эксперты, как в России, так и на Украине заговорили о том, что скоро вслед за Харьковской областью российское наступление начнется и на Сумщине
"Скорее всего, задумка российского командования, видимо, такова: перемолоть оставшиеся украинские резервы. Если их больше не останется, то в какой-то момент украинский фронт рухнет, и тут не надо сейчас каких-то наших мощных наступлений. Нужно просто стоять и перемалывать врага.
Лично мы с друзьями-аналитиками не верим в то, что цели украинской мобилизации будут достигнуты, и украинцы смогут увеличить армию. Конечно, сейчас надо дождаться майских данных о финансовых выплатах украинским военным, по которым мы более-менее судим о численности ВСУ, но, судя по всему, никакого увеличения не произошло.
Что это означает? По нашим подсчетам, к середине осени у ВСУ должны фактически закончиться резервы.
Если сейчас они могут сдерживать наше наступление, перебрасывая свободные резервы, то когда нечего будет перебросить, у врага начнется обрушение обороны, и тогда в место прорыва мы сможем бросить уже наши резервы. Обрушение фронта в одном месте приведет к его обрушению по всей линии. В общем, посмотрим осенью", - сделал свой прогноз собеседник издания Украина.ру, донецкий командир с позывным "Оцелот".
Ещё на эту тему: Ад и кошмар в Волчанске: каждый день на позиции ВСУ сбрасываются 15-20 ФАБов весом 1,5-2,5 тонны
 
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