https://ukraina.ru/20240605/1055494535.html

Ад и кошмар в Волчанске: каждый день на позиции ВСУ сбрасываются 15-20 ФАБов весом 1,5-2,5 тыс. тонн

Ад и кошмар в Волчанске: каждый день на позиции ВСУ сбрасываются 15-20 ФАБов весом 1,5-2,5 тыс. тонн - 05.06.2024 Украина.ру

Ад и кошмар в Волчанске: каждый день на позиции ВСУ сбрасываются 15-20 ФАБов весом 1,5-2,5 тыс. тонн

На севере Харьковской области, где российская армия перешла к активной обороне, продолжается украинское наступление, прежде всего, на Липцы и Волчанск.

2024-06-05T16:50

2024-06-05T16:50

2024-06-05T16:50

эксклюзив

сво

спецоперация

волчанск

харьковская область

вооруженные силы украины

украина.ру

"азов"

россия

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Идут тяжелые бои, но несмотря на все усилия - переброску наиболее подготовленных частей и активную работу артиллерии и БПЛА - ВСУ не удается пробить российскую оборону и отбросить российские подразделения к государственной границе.О ситуации на Слобожанском фронте изданию Украина.ру рассказала волонтер Елена Бобкова:"Наши держатся, они молодцы. Атаки идут за атаками. Укропы постоянно вводят свои новые резервы. Задача у них понятна: во что бы то ни стало отбросить наших к административным границам Харьковской области к началу "мирной конференции" в Швейцарии, ехать на которую отказались и Китай, и Эмираты, и Бразилия, и другие не самые последние страны. Киеву после провала прошлогоднего "контрнаступа" нужно показать Западу, что он еще способен проводить успешные операции на фронте.Поэтому, по данным нашей разведки, на Слобожанский фронт с Донецкого переброшена 3-я отдельная штурмовая бригада "Азов"* и 3-й отдельный полк специального назначения им. Святослава Храброго, который подчиняется руководству ГУР. Перебрасываются резервы с Херсонского и Донецкого фронтов, там самым ослабляя их".Также есть данные, что на Слобожанский фронт направляют свежемобилизованных, которых, даже не пройдя курс молодого бойца, сразу бросают в окопы. Мол, подготовку пройдут непосредственно на фронте у более опытных бойцов."Сейчас мы контролируем 20-25% Волчанска. Каждый день наша авиация сбрасывает на те районы города, которые нам пришлось оставить, 15-20 тяжелых ФАБов весом в 1,5 -2,5 тыс. тонн. Тем самым они не дают там закрепиться укропам. Учитывая, что в городе, в общем-то, нет мощных бомбоубежищ советской поры, хохлов разносят очень быстро", - рассказала Бобкова.В то же время продолжается российское наступление на Купянск. Российские бойцы полями и через посадки пробиваются к городу.На Бахмутском направлении наши подразделения форсировали канал "Северский Донец - Донбасс". Смогли закрепиться в Часовом Яре – не только в микрорайоне "Канал", но и в микрорайоне "Новый".На Донецком фронте, воспользовавшись переброской в Харьковскую область резервов, российская армия продолжает наступление, освобождая территорию ДНР севернее Очеретино. Идут бои за Сокол и Новоалександровку. Если они будут освобождены, подразделения ВС РФ будут нависать над Карловкой, которую мы сейчас штурмуем.На Марьинском фронте, который уже сейчас начинают переименовывать в Кураховский, российские бойцы уже подняли два флага над местной администрацией – российский и "имперку". Начались бои за Константиновку. Ее освобождение приведет к ухудшению ситуации украинской обороны Угледара с севера. С юга российская армия в унисон частям, наступающим с севера, возобновит наступление на Угледар с Владимировки, Никольского и Павловки.На Запорожском участке фронта, на Времьевском выступе, мы с трудом продвигаемся из-за изрезанного рельефа местности и реки Мокрые Ялы."Мы уже на 30% контролируем Урожайное, на 70% - Старомайорское, которые нам пришлось оставить в прошлом году во время "контрнаступа", но теперь мы возвращаемся. На Ореховском участке мы ведем бои рядом с Работино и Копани в районе села Нестерянка. Если мы ее возьмем, то перережем дорогу, по которой идет снабжение западной части запорожского фронта", - сообщила Бобкова.* - запрещённая в РФ террористическая организация

https://ukraina.ru/20240530/1055381885.html

https://ukraina.ru/20240528/1055330830.html

волчанск

харьковская область

россия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, украина.ру, "азов", россия