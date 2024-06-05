Ад и кошмар в Волчанске: каждый день на позиции ВСУ сбрасываются 15-20 ФАБов весом 1,5-2,5 тыс. тонн - 05.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240605/1055494535.html
Ад и кошмар в Волчанске: каждый день на позиции ВСУ сбрасываются 15-20 ФАБов весом 1,5-2,5 тыс. тонн
Ад и кошмар в Волчанске: каждый день на позиции ВСУ сбрасываются 15-20 ФАБов весом 1,5-2,5 тыс. тонн - 05.06.2024 Украина.ру
Ад и кошмар в Волчанске: каждый день на позиции ВСУ сбрасываются 15-20 ФАБов весом 1,5-2,5 тыс. тонн
На севере Харьковской области, где российская армия перешла к активной обороне, продолжается украинское наступление, прежде всего, на Липцы и Волчанск.
2024-06-05T16:50
2024-06-05T16:50
эксклюзив
сво
спецоперация
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
украина.ру
"азов"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/04/1055462013_36:0:1280:700_1920x0_80_0_0_e5a7f1c681028762568a036b890a35d0.jpg.webp
Идут тяжелые бои, но несмотря на все усилия - переброску наиболее подготовленных частей и активную работу артиллерии и БПЛА - ВСУ не удается пробить российскую оборону и отбросить российские подразделения к государственной границе.О ситуации на Слобожанском фронте изданию Украина.ру рассказала волонтер Елена Бобкова:"Наши держатся, они молодцы. Атаки идут за атаками. Укропы постоянно вводят свои новые резервы. Задача у них понятна: во что бы то ни стало отбросить наших к административным границам Харьковской области к началу "мирной конференции" в Швейцарии, ехать на которую отказались и Китай, и Эмираты, и Бразилия, и другие не самые последние страны. Киеву после провала прошлогоднего "контрнаступа" нужно показать Западу, что он еще способен проводить успешные операции на фронте.Поэтому, по данным нашей разведки, на Слобожанский фронт с Донецкого переброшена 3-я отдельная штурмовая бригада "Азов"* и 3-й отдельный полк специального назначения им. Святослава Храброго, который подчиняется руководству ГУР. Перебрасываются резервы с Херсонского и Донецкого фронтов, там самым ослабляя их".Также есть данные, что на Слобожанский фронт направляют свежемобилизованных, которых, даже не пройдя курс молодого бойца, сразу бросают в окопы. Мол, подготовку пройдут непосредственно на фронте у более опытных бойцов."Сейчас мы контролируем 20-25% Волчанска. Каждый день наша авиация сбрасывает на те районы города, которые нам пришлось оставить, 15-20 тяжелых ФАБов весом в 1,5 -2,5 тыс. тонн. Тем самым они не дают там закрепиться укропам. Учитывая, что в городе, в общем-то, нет мощных бомбоубежищ советской поры, хохлов разносят очень быстро", - рассказала Бобкова.В то же время продолжается российское наступление на Купянск. Российские бойцы полями и через посадки пробиваются к городу.На Бахмутском направлении наши подразделения форсировали канал "Северский Донец - Донбасс". Смогли закрепиться в Часовом Яре – не только в микрорайоне "Канал", но и в микрорайоне "Новый".На Донецком фронте, воспользовавшись переброской в Харьковскую область резервов, российская армия продолжает наступление, освобождая территорию ДНР севернее Очеретино. Идут бои за Сокол и Новоалександровку. Если они будут освобождены, подразделения ВС РФ будут нависать над Карловкой, которую мы сейчас штурмуем.На Марьинском фронте, который уже сейчас начинают переименовывать в Кураховский, российские бойцы уже подняли два флага над местной администрацией – российский и "имперку". Начались бои за Константиновку. Ее освобождение приведет к ухудшению ситуации украинской обороны Угледара с севера. С юга российская армия в унисон частям, наступающим с севера, возобновит наступление на Угледар с Владимировки, Никольского и Павловки.На Запорожском участке фронта, на Времьевском выступе, мы с трудом продвигаемся из-за изрезанного рельефа местности и реки Мокрые Ялы."Мы уже на 30% контролируем Урожайное, на 70% - Старомайорское, которые нам пришлось оставить в прошлом году во время "контрнаступа", но теперь мы возвращаемся. На Ореховском участке мы ведем бои рядом с Работино и Копани в районе села Нестерянка. Если мы ее возьмем, то перережем дорогу, по которой идет снабжение западной части запорожского фронта", - сообщила Бобкова.* - запрещённая в РФ террористическая организация
https://ukraina.ru/20240530/1055381885.html
https://ukraina.ru/20240528/1055330830.html
волчанск
харьковская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Александр Чаленко
Александр Чаленко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/04/1055462013_277:0:1210:700_1920x0_80_0_0_e3e27cd5231495d23af8316dcf4d5e3f.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, спецоперация, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, украина.ру, "азов", россия
Эксклюзив, СВО, Спецоперация, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, "Азов", Россия

Ад и кошмар в Волчанске: каждый день на позиции ВСУ сбрасываются 15-20 ФАБов весом 1,5-2,5 тыс. тонн

16:50 05.06.2024
 
© Минобороны РФ телеграм-канал скриншот видео
© Минобороны РФ телеграм-канал скриншот видео
Читать в
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
На севере Харьковской области, где российская армия перешла к активной обороне, продолжается украинское наступление, прежде всего, на Липцы и Волчанск.
Идут тяжелые бои, но несмотря на все усилия - переброску наиболее подготовленных частей и активную работу артиллерии и БПЛА - ВСУ не удается пробить российскую оборону и отбросить российские подразделения к государственной границе.
О ситуации на Слобожанском фронте изданию Украина.ру рассказала волонтер Елена Бобкова:
"Наши держатся, они молодцы. Атаки идут за атаками. Укропы постоянно вводят свои новые резервы. Задача у них понятна: во что бы то ни стало отбросить наших к административным границам Харьковской области к началу "мирной конференции" в Швейцарии, ехать на которую отказались и Китай, и Эмираты, и Бразилия, и другие не самые последние страны. Киеву после провала прошлогоднего "контрнаступа" нужно показать Западу, что он еще способен проводить успешные операции на фронте.
Поэтому, по данным нашей разведки, на Слобожанский фронт с Донецкого переброшена 3-я отдельная штурмовая бригада "Азов"* и 3-й отдельный полк специального назначения им. Святослава Храброго, который подчиняется руководству ГУР. Перебрасываются резервы с Херсонского и Донецкого фронтов, там самым ослабляя их".
Также есть данные, что на Слобожанский фронт направляют свежемобилизованных, которых, даже не пройдя курс молодого бойца, сразу бросают в окопы. Мол, подготовку пройдут непосредственно на фронте у более опытных бойцов.
"Сейчас мы контролируем 20-25% Волчанска. Каждый день наша авиация сбрасывает на те районы города, которые нам пришлось оставить, 15-20 тяжелых ФАБов весом в 1,5 -2,5 тыс. тонн. Тем самым они не дают там закрепиться укропам. Учитывая, что в городе, в общем-то, нет мощных бомбоубежищ советской поры, хохлов разносят очень быстро", - рассказала Бобкова.
Александр Бородай интервью
30 мая, 13:37
Александр Бородай: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригадуДепутат Государственной Думы (фракция "Единая Россия"), первый премьер-министр ДНР Александр Бородай рассказал изданию Украина.ру, где легче воевать – в ДНР или в Харьковской области, и с помощью чего лучше всего бороться с БПЛА
В то же время продолжается российское наступление на Купянск. Российские бойцы полями и через посадки пробиваются к городу.
На Бахмутском направлении наши подразделения форсировали канал "Северский Донец - Донбасс". Смогли закрепиться в Часовом Яре – не только в микрорайоне "Канал", но и в микрорайоне "Новый".
На Донецком фронте, воспользовавшись переброской в Харьковскую область резервов, российская армия продолжает наступление, освобождая территорию ДНР севернее Очеретино. Идут бои за Сокол и Новоалександровку. Если они будут освобождены, подразделения ВС РФ будут нависать над Карловкой, которую мы сейчас штурмуем.
На Марьинском фронте, который уже сейчас начинают переименовывать в Кураховский, российские бойцы уже подняли два флага над местной администрацией – российский и "имперку". Начались бои за Константиновку. Ее освобождение приведет к ухудшению ситуации украинской обороны Угледара с севера. С юга российская армия в унисон частям, наступающим с севера, возобновит наступление на Угледар с Владимировки, Никольского и Павловки.
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
28 мая, 15:09
Донецкий фронт. Началось российское наступление на Карловку, потом Покровск и граница ДНРВСУ, понимая всю важность обороны Карловки для удержания своего фронта, будут отчаянно сопротивляться, считает донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, с которым поговорило издание Украина.ру
На Запорожском участке фронта, на Времьевском выступе, мы с трудом продвигаемся из-за изрезанного рельефа местности и реки Мокрые Ялы.
"Мы уже на 30% контролируем Урожайное, на 70% - Старомайорское, которые нам пришлось оставить в прошлом году во время "контрнаступа", но теперь мы возвращаемся. На Ореховском участке мы ведем бои рядом с Работино и Копани в районе села Нестерянка. Если мы ее возьмем, то перережем дорогу, по которой идет снабжение западной части запорожского фронта", - сообщила Бобкова.
* - запрещённая в РФ террористическая организация
 
ЭксклюзивСВОСпецоперацияВолчанскХарьковская областьВооруженные силы УкраиныУкраина.ру"Азов"Россия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:15Голодная смерть миллионов: Запад готовит массовое жертвоприношение в угоду своей русофобии
17:14Как минимум: в Раде анонсировали повышение тарифов и на тепло
17:11Ни саммита, ни мира: почему провалился предстоящий глобальный пацифистский съезд в Швейцарии
16:52Главком ВСУ признал сложную обстановку под Купянском, ВС РФ наступают с нескольких направлений
16:50Ад и кошмар в Волчанске: каждый день на позиции ВСУ сбрасываются 15-20 ФАБов весом 1,5-2,5 тыс. тонн
16:20ФСБ помешала бывшему летчику ВВС РФ, стремившемуся обучать украинских коллег
15:55Как легитимизироваться Зеленскому?
15:40Когда Украина кончится, начнется новый конфликт, заявил Писториус
15:40Замануха для провокации. В Швейцарии Запад пытается затянуть Россию в ловушку
15:18Офис Зеленского вводит цензуру, чтобы дипломаты не рассказывали о коррупции - депутат ВР
15:04США готовы дать Украине $50 млрд в кредит, если ЕС продлит санкции - FT
14:57Блокировка ВСУ в ущерб продвижению: Ищенко о тактике ведения городского боя и факторе беспилотников
14:33Катастрофа на Каховском море. Какая из днепровских ГЭС станет следующей?
14:31Украинцы вернутся из ЕС в Россию после СВО, заявил Джабаров
13:33МВД РФ объявило в розыск экс-спикера ВСУ
13:20Взлом квартир и доносы на уклонистов. Главное на Украине на 13:00 5 июня
12:55Украинским подросткам разрешат не приходить в военкомат, но не всем - вице-премьер
12:29"Потеряло актуальность": Совфед денонсировал соглашение с Украиной об информационно-культурных центрах
12:11Балтийские операции НАТО: США посылают России "зловещий сигнал"
11:39В Погранслужбе Украины объяснили запрет на выезд для лиц с двойным гражданством
Лента новостейМолния