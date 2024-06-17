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"Качественно новый уровень": в Минобороны прокомментировали кадровые перестановки

"Качественно новый уровень": в Минобороны прокомментировали кадровые перестановки - 17.06.2024 Украина.ру

"Качественно новый уровень": в Минобороны прокомментировали кадровые перестановки

Президент России Владимир Путин назначил нового первого замминистра обороны и заместителей министра обороны, сообщает 17 июня пресс-служба военного ведомства

2024-06-17T17:23

2024-06-17T17:23

2024-06-17T17:23

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Леонид Горнин назначен первым замминистра обороны, Анна Цивилева и Павел Фрадков —заместителями министра.В Минобороны раскрыли подробности кадровой перестановки: Анна Цивилева, назначенная на должность заместителя министра обороны РФ, будет отвечать за социальное и жилищное обеспечения военных, выводить эти процессы на "новый качественный уровень"."Это направление хорошо знакомо Цивилевой по опыту создания и управления фондом "Защитники Отечества", взаимодействие Министерства обороны РФ с которым она будет курировать в новой должности", — также сообщили в МО.В сферу ответственности Фрадкова будут входить вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд Министерства обороны РФ и народного хозяйства.Леонид Горнин будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения ВС РФ, а его главными задачами названы повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств.Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел встречу с освобожденными от должностей Указом Президента Российской Федерации первым заместителем Русланом Цаликовым, заместителями Николаем Панковым, Павлом Поповым и Татьяной Шевцовой, в ходе которой поблагодарил их за многолетнюю ответственную работу и пожелал им успеха в дальнейшей деятельности, добавили в Минобороны.О назначении нового министра обороны Андрея Белоусова – в материале Виктории Титовой "Сначала РЭБ, а потом ВЭБ". Что предстоит Белоусову на посту министра обороны на сайте Украина.ру.

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новости, россия, андрей белоусов, владимир путин, минобороны