https://ukraina.ru/20240617/1055697412.html
"Качественно новый уровень": в Минобороны прокомментировали кадровые перестановки
"Качественно новый уровень": в Минобороны прокомментировали кадровые перестановки - 17.06.2024 Украина.ру
"Качественно новый уровень": в Минобороны прокомментировали кадровые перестановки
Президент России Владимир Путин назначил нового первого замминистра обороны и заместителей министра обороны, сообщает 17 июня пресс-служба военного ведомства
2024-06-17T17:23
2024-06-17T17:23
2024-06-17T17:23
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россия
андрей белоусов
владимир путин
минобороны
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Леонид Горнин назначен первым замминистра обороны, Анна Цивилева и Павел Фрадков —заместителями министра.В Минобороны раскрыли подробности кадровой перестановки: Анна Цивилева, назначенная на должность заместителя министра обороны РФ, будет отвечать за социальное и жилищное обеспечения военных, выводить эти процессы на "новый качественный уровень"."Это направление хорошо знакомо Цивилевой по опыту создания и управления фондом "Защитники Отечества", взаимодействие Министерства обороны РФ с которым она будет курировать в новой должности", — также сообщили в МО.В сферу ответственности Фрадкова будут входить вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд Министерства обороны РФ и народного хозяйства.Леонид Горнин будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения ВС РФ, а его главными задачами названы повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств.Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел встречу с освобожденными от должностей Указом Президента Российской Федерации первым заместителем Русланом Цаликовым, заместителями Николаем Панковым, Павлом Поповым и Татьяной Шевцовой, в ходе которой поблагодарил их за многолетнюю ответственную работу и пожелал им успеха в дальнейшей деятельности, добавили в Минобороны.О назначении нового министра обороны Андрея Белоусова – в материале Виктории Титовой "Сначала РЭБ, а потом ВЭБ". Что предстоит Белоусову на посту министра обороны на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, андрей белоусов, владимир путин, минобороны
Новости, Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Минобороны
"Качественно новый уровень": в Минобороны прокомментировали кадровые перестановки
Президент России Владимир Путин назначил нового первого замминистра обороны и заместителей министра обороны, сообщает 17 июня пресс-служба военного ведомства
Леонид Горнин назначен первым замминистра обороны, Анна Цивилева и Павел Фрадков —заместителями министра.
В Минобороны раскрыли подробности кадровой перестановки: Анна Цивилева, назначенная на должность заместителя министра обороны РФ, будет отвечать за социальное и жилищное обеспечения военных, выводить эти процессы на "новый качественный уровень".
"Это направление хорошо знакомо Цивилевой по опыту создания и управления фондом "Защитники Отечества", взаимодействие Министерства обороны РФ с которым она будет курировать в новой должности", — также сообщили в МО.
В сферу ответственности Фрадкова будут входить вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд Министерства обороны РФ и народного хозяйства.
Леонид Горнин будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения ВС РФ, а его главными задачами названы повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств.
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел встречу с освобожденными от должностей Указом Президента Российской Федерации первым заместителем Русланом Цаликовым, заместителями Николаем Панковым, Павлом Поповым и Татьяной Шевцовой, в ходе которой поблагодарил их за многолетнюю ответственную работу и пожелал им успеха в дальнейшей деятельности, добавили в Минобороны.
О назначении нового министра обороны Андрея Белоусова – в материале Виктории Титовой "Сначала РЭБ, а потом ВЭБ". Что предстоит Белоусову на посту министра обороны на сайте Украина.ру.