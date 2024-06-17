Клирик ПЦУ покинул зал: на Волыни местные жители не отдали монастырь раскольникам - 17.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240617/1055693668.html
Клирик ПЦУ покинул зал: на Волыни местные жители не отдали монастырь раскольникам
Клирик ПЦУ покинул зал: на Волыни местные жители не отдали монастырь раскольникам - 17.06.2024 Украина.ру
Клирик ПЦУ покинул зал: на Волыни местные жители не отдали монастырь раскольникам
В Волынской области Украины местные жители отстояли православный монастырь. Об этом 17 июня сообщает "Союз православных журналистов" (СПЖ)
2024-06-17T14:59
2024-06-17T14:59
новости
украина
волынская область
россия
пцу
упц
монастырь
раскольники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101581/92/1015819231_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab168e9c9382e974a9577273a60be41d.jpg
Жители села Свитязь на Волыни воспрепятствовали «переходу» религиозной общины Петропавловского мужского монастыря канонической Украинской Православной Церкви в структуру раскольнической Православной Церкви Украины.Как сообщается на сайте Владимир-Волынской епархии, более двух третей жителей села на собрании территориальной общины в Доме культуры села Свитязь проголосовали против таких изменений.Голосование состоялось 16 июня. Принять участие жителей села приглашали через Интернет. Чтобы решить судьбу монастыря достаточно было иметь паспорт с местной пропиской.СПЖ со ссылкой на епархию пишет, что всем зарегистрированным участникам вручили желтые карточки и, после словесных перепалок по поводу необходимости и законности такого собрания, объявили голосование.За "переход в ПЦУ" проголосовали 102 участника собрания, против – 249.Местные жители подавляющим большинством голосов поддержали религиозную общину Петропавловского мужского монастыря и признала ее законное право оставаться в юрисдикции Украинской Православной Церкви.Наместник монастыря архимандрит Арсений (Демьянчук) призвал общину села не поддаваться на провокации на религиозной почве.После оглашения результатов голосования клирик ПЦУ покинул зал Дома культуры.Украинские власти организовали масштабную волну гонений на Украинскую православную церковь. Власти обвиняют каноническую УПЦ в связях с Россией. Верховная Рада Украины приняла законопроект о её фактическом запрете на территории страны. Законом будет предусмотрен запрет религиозных организаций, руководство которых находится в стране, которая ведет "вооруженную агрессию" против Украины.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, православный мир ее не признает.О религиозной политике Украине подробнее в материале Снос храма в Киеве: Зеленский вывел сатанизацию Украины на новый уровень на сайте Украина.ру.
украина
волынская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101581/92/1015819231_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c855b1bfbf18ee9a3b612fa6cbea435c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, волынская область, россия, пцу, упц, монастырь, раскольники
Новости, Украина, Волынская область, Россия, ПЦУ, УПЦ, монастырь, раскольники

Клирик ПЦУ покинул зал: на Волыни местные жители не отдали монастырь раскольникам

14:59 17.06.2024
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкПразднование православной Пасхи на Украине
Празднование православной Пасхи на Украине - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Читать в
В Волынской области Украины местные жители отстояли православный монастырь. Об этом 17 июня сообщает "Союз православных журналистов" (СПЖ)
Жители села Свитязь на Волыни воспрепятствовали «переходу» религиозной общины Петропавловского мужского монастыря канонической Украинской Православной Церкви в структуру раскольнической Православной Церкви Украины.
Как сообщается на сайте Владимир-Волынской епархии, более двух третей жителей села на собрании территориальной общины в Доме культуры села Свитязь проголосовали против таких изменений.
Голосование состоялось 16 июня. Принять участие жителей села приглашали через Интернет. Чтобы решить судьбу монастыря достаточно было иметь паспорт с местной пропиской.
СПЖ со ссылкой на епархию пишет, что всем зарегистрированным участникам вручили желтые карточки и, после словесных перепалок по поводу необходимости и законности такого собрания, объявили голосование.
За "переход в ПЦУ" проголосовали 102 участника собрания, против – 249.
Местные жители подавляющим большинством голосов поддержали религиозную общину Петропавловского мужского монастыря и признала ее законное право оставаться в юрисдикции Украинской Православной Церкви.
Наместник монастыря архимандрит Арсений (Демьянчук) призвал общину села не поддаваться на провокации на религиозной почве.
После оглашения результатов голосования клирик ПЦУ покинул зал Дома культуры.
Украинские власти организовали масштабную волну гонений на Украинскую православную церковь. Власти обвиняют каноническую УПЦ в связях с Россией. Верховная Рада Украины приняла законопроект о её фактическом запрете на территории страны. Законом будет предусмотрен запрет религиозных организаций, руководство которых находится в стране, которая ведет "вооруженную агрессию" против Украины.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, православный мир ее не признает.
О религиозной политике Украине подробнее в материале Снос храма в Киеве: Зеленский вывел сатанизацию Украины на новый уровень на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВолынская областьРоссияПЦУУПЦмонастырьраскольники
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:59Клирик ПЦУ покинул зал: на Волыни местные жители не отдали монастырь раскольникам
14:34Назвал независимость Украины "кидаловом": из украинского Минобразования уволили несогласного чиновника
14:29Лейпциг негодует, Берлин ликует: немецкая публика отреагировала на появление Зеленского
14:23Почему Украина опять вошла не в ту дверь? Про выступление президента России на саммите в Швейцарии
13:29НАТО хочет привести ядерное оружие в боевую готовность: чем ответит Россия
13:13ВСУ обстреляли Донецк, власти сообщают о пострадавших
13:12"За свободу наций!": Медведев о том, как Запад запугивает страны, несогласные с санкционной политикой
13:00Спор Буданова* и ВМС Украины, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 июня
12:58"Мирный саммит": риски для России
12:52Саммит в Швейцарии: провал Украины с продолжением и надеждой на успех
12:40Провал саммита в Швейцарии – преддверие новой Ялты?
12:39Клуб латентных бунтарей против текущего миропорядка: Лизан о перспективах и возможностях БРИКС
12:13"Уже не тот эффект": ВМС Украины признали, что Крымский мост - не военный объект
12:05"Поселились без разрешения": подполье сообщило об ударах по местам расположения ВСУ
11:34"Профанация и клоунада": Рогов прокомментировал призыв по Азовскому морю
09:42Столтенберг: НАТО обсуждает приведение ядерных боеголовок в боеготовность
09:38Ядерные боеголовки НАТО в боевой готовности, угроза "аграрке". Главное на Украине на утро 17 июня
08:54"Визитная карточка Киева": Небензя заявил о недоговороспособности режима Зеленского
08:08Небензя рассказал, как Россия ответит на конфискацию активов
07:39Над промышленной территорией Липецка подавили беспилотники - губернатор
Лента новостейМолния