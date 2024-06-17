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Клирик ПЦУ покинул зал: на Волыни местные жители не отдали монастырь раскольникам

Клирик ПЦУ покинул зал: на Волыни местные жители не отдали монастырь раскольникам - 17.06.2024 Украина.ру

Клирик ПЦУ покинул зал: на Волыни местные жители не отдали монастырь раскольникам

В Волынской области Украины местные жители отстояли православный монастырь. Об этом 17 июня сообщает "Союз православных журналистов" (СПЖ)

2024-06-17T14:59

2024-06-17T14:59

2024-06-17T14:59

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Жители села Свитязь на Волыни воспрепятствовали «переходу» религиозной общины Петропавловского мужского монастыря канонической Украинской Православной Церкви в структуру раскольнической Православной Церкви Украины.Как сообщается на сайте Владимир-Волынской епархии, более двух третей жителей села на собрании территориальной общины в Доме культуры села Свитязь проголосовали против таких изменений.Голосование состоялось 16 июня. Принять участие жителей села приглашали через Интернет. Чтобы решить судьбу монастыря достаточно было иметь паспорт с местной пропиской.СПЖ со ссылкой на епархию пишет, что всем зарегистрированным участникам вручили желтые карточки и, после словесных перепалок по поводу необходимости и законности такого собрания, объявили голосование.За "переход в ПЦУ" проголосовали 102 участника собрания, против – 249.Местные жители подавляющим большинством голосов поддержали религиозную общину Петропавловского мужского монастыря и признала ее законное право оставаться в юрисдикции Украинской Православной Церкви.Наместник монастыря архимандрит Арсений (Демьянчук) призвал общину села не поддаваться на провокации на религиозной почве.После оглашения результатов голосования клирик ПЦУ покинул зал Дома культуры.Украинские власти организовали масштабную волну гонений на Украинскую православную церковь. Власти обвиняют каноническую УПЦ в связях с Россией. Верховная Рада Украины приняла законопроект о её фактическом запрете на территории страны. Законом будет предусмотрен запрет религиозных организаций, руководство которых находится в стране, которая ведет "вооруженную агрессию" против Украины.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, православный мир ее не признает.О религиозной политике Украине подробнее в материале Снос храма в Киеве: Зеленский вывел сатанизацию Украины на новый уровень на сайте Украина.ру.

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новости, украина, волынская область, россия, пцу, упц, монастырь, раскольники