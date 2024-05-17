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Снос храма в Киеве: Зеленский вывел сатанизацию Украины на новый уровень

Снос храма в Киеве: Зеленский вывел сатанизацию Украины на новый уровень - 17.05.2024 Украина.ру

Снос храма в Киеве: Зеленский вывел сатанизацию Украины на новый уровень

В Киеве снесли храм в честь равноапостольных князей Владимира и Ольги Десятинного монастыря, который принадлежит канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Произошедшее сомнительно не только с морально-этической точки зрения, но и с точки зрения закона

2024-05-17T16:39

2024-05-17T16:39

2024-05-17T16:56

эксклюзив

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владимир зеленский

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По решению судаИстория разборок вокруг храма на Старокиевской горе довольна запутанная.Снесенный храм (в ряде СМИ называется также часовней) был построен на территории Национального музея истории Украины, на месте, где когда-то стоял первая на Руси каменная церковь – Десятинная, построенная по велению князя Владимира.В 13 веке ее снесли во время татаро-монгольского нашествия. В 2007 году вместо нее построили деревянную часовню, которую потом заменили на строение из камня. В 2012 году Шевченковский суд украинской столицы предоставил общине "Десятинный храм Пресвятой Богородицы" право собственности в отношении этого строения.Все изменилось в 2014 году после победы Евромайдана. Музей, на земле которого находился храм, развернул кампанию против этого религиозного сооружения и подал в суд. По версии музейных работников, храм – незаконная постройка, проще говоря, самострой.Истцы упирали на то, что по решению суда от 2012 года община храма получила во владение "малую архитектурную форму", а в Государственном реестре имущественных прав храм значится как недвижимое имущество. Разночтение обнаружили и в размерах строения, которое по документам занимало 60 кв. м, а в реальности – более 150-ти.К истории подключились Минкульт и исполком Киевсовета, которые выступили на стороне музея и поддержали иск.По версии стороны ответчика, в 2012-м музей имел два месяца на обжалование решения по праву собственности, однако делать этого не стал. Кроме того, решение государственного регистратора о внесении храма в перечень недвижимого имущества должен рассматривать не Хозяйственный, а административный суд.Судебная тяжба сопровождалась открытым давлением со стороны местных праворадикалов, которые выступили против храма из-за своей ненависти к УПЦ, которую они считают "московской" церковью. Одним митингами и пикетами дело тогда не ограничилось, в 2018 году два украинских архитектора подожгли двери Десятинного храма.В итоге решением суда было установлено, что это сооружение было построено незаконно, его предписывалось снести, при этом после апелляции было подтверждено право собственности на него со стороны общины.Подробнее об истории Десятинной церкви и монастыря читайте в материалах издания Украина.ру:Загадочная судьба Десятинного монастыряДар Святого Владимира: Десятинная церковьСнос в ночиВечером, 16 мая, в телеграм-канале Десятинного монастыря, к которому относится храм, появилось сообщение об оцеплении часовни правоохранителями и прибытии строительной техники. Все происходящее напоминало настоящую спецоперацию.Глубокой ночью бульдозеры буквально сравняли храм с землей. Разрушенные фрагменты здания погрузили в самосвалы и вывезли.Судя по публикациям лояльных к УПЦ СМИ, вместе со зданием под обломками оказались находящиеся там иконы, частицы мощей и прочие предметы культа. Все это было также в качестве мусора вывезено на свалку.Адвокат УПЦ протоиерей Никита Чекман у себя в соцсетях написал, что снос храма был осуществлен вне закона. По его словам, в Едином реестре исполнительных производств не было зарегистрировано никаких документов, касающихся демонтажа."Вообще само по себе привлечение субъекта хозяйствования государственным исполнителем было незаконным. Потому что по закону только за авансовый взнос взыскателя возможны такие действия. И то, если это предусмотрено решением суда. Но мы видим, что в нашей стране законы не действуют, и власть решила совершать откровенное богоборство", - написал Чекман.Эрзац-религияБорьба с самостроем в случае Десятинного храма – лишь лицемерное прикрытие. В том же Киеве за последние десять лет расплодилось столько киосков, павильонов и других уродующих городской ландшафт коммерческих построек, что решить эту проблему не могут до сих пор – мешает коррупция и отсутствие политической воли.Украинскому государству было важно нанести этот демонстративный удар по УПЦ, подкинуть националистической части общества очередную "перемогу", переключить внимание с неудач на фронте.Киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою готовность мстить России – мстить подло, исподтишка, под покровом ночи, уничтожая единую веру – в след за общей историей и культурой. До этого у канонической церкви забрали Киево-Печерскую лавру, возбудили дела против ее иерархов, продолжаются захваты храмов и избиения прихожан.Как в случаях с историей и культурой, на место православной веры готовится заступить выращенный местными алхимиками от религии и политики альтернативный гомункул - так называемая Православная церковь Украины, которая уже практически полностью сбросила с себя маску христианства.Чего стоит только недавнее пасхальное поздравление Владимира Зеленского, который заявил, что у Бога на плече шеврон с украинским флагом. Кощунственные псевдобогословские потуги президента Украины фактически дают зеленый свет со стороны государства превращению православия в этой стране в языческий культ, где наравне с Богом (или даже превосходя его) будет стоять националистическое государство со своими "героями".Свидетельств этому масса, достаточно просто зайти в храмы ПЦУ, где на Пасху вам предложат вместе с традиционным "Христос воскресе" прокричать "Слава Украине", а вместо святых на стенах храмов красуются звезды Майдана и ликвидированные военнослужащие ВСУ.Проблема УПЦВсе происходящее сейчас на Украине с православием не снимает ответственности с самой УПЦ, которая твердо противостояла ПЦУ и государственному нажиму до СВО и оказалась совершенно не готовой продолжать это делать после начала российской спецоперации.Руководство УПЦ в какой-то момент решило, что в сложившихся условиях сохранится как церковь они смогут только через ультралояльность режиму и армии. Быть "святее Папы Римского", однако, не вышло: каноническую церковь стали давить еще сильнее.Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать сообщение Союза православных журналистов (СПЖ) Украины, который тяготеет к УПЦ. Да, там клянут власти на чем свет стоит за снос Десятинного храма, но делают это весьма своеобразно."Власть не только провоцирует разделение украинского народа, а и напрочь убивает мотивацию у многих защитников своей Родины. За что сейчас будут воевать верующие УПЦ (которых на фронте очень много), видя спецтехнику не на сооружении блиндажей, а на разрушении храмов? Об этом власти подумали?" - сказано в материале СПЖ.Там же – обвинения в адрес России, которая якобы только и ждет что-нибудь подобного от Украины, чтобы раскручивать такие истории в СМИ.Такую половинчатую критику откровенно сатанинского режима можно было бы понять, если бы Союз православных журналистов не ходил бы под уголовными делами и не был бы фактически запрещен. Запрещен той властью, к которой продолжают апеллировать СПЖ и УПЦ, ждать от нее милости и всепрощения.Православным на Украине пора освежить в памяти Священное Писание: всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Ждать "плодов добрых" от этого украинского государства, больного неонацизмом и сатанизмом, наивно и опасно. Это прогнившее дерево заслуживает только одного – чтобы его выдрали с корнем.О других действиях украинской власти читайте в статье Павла Волкова Украина за неделю. СБУ и ТЦК в каждый дом

https://ukraina.ru/20240508/1054950652.html

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Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, храм, церковь, упц, снос, украина, киев, россия, владимир зеленский, папа римский, пцу, министерство культуры