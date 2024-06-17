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ВСУ обстреляли Донецк, власти сообщают о пострадавших
ВСУ обстреляли Донецк, власти сообщают о пострадавших - 17.06.2024 Украина.ру
ВСУ обстреляли Донецк, власти сообщают о пострадавших
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, ранено двое мирных жителей. Об этом сообщил 17 июня мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале
2024-06-17T13:13
2024-06-17T13:13
2024-06-17T13:13
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Вооруженные силы Украины обстреляли Петровский район Донецка."Осколочные ранения около школы № 101 получили: мужчина 1963 г.р. и женщина 1961 г.р." - написал мэр Донецка.Пострадавших госпитализировали в одну из больниц города, добавил градоначальник.В Совместном центре по контролю и координации преступлений Украины (СЦКК) Донецкой Народной Республики зафиксировали обстрелы со стороны Украины.В частности, в 8:05 по Петровскому району выпущено 2 кассетных снаряда калибром 155 мм. Еще два снаряда натовского калибра ВСУ выпустили в 10:50, а также два снаряда попали в Петровский район в 12:25.О ходе специальной военной операции в материале Геннадия Алёхина Спецоперация на минувшей неделе. Активность ВКС РФ, противник сопротивляется, но теряет боеспособность на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, донецк, донецкая народная республика, украина, алексей кулемзин, вооруженные силы украины, сцкк, обстрелы
Новости, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Алексей Кулемзин, Вооруженные силы Украины, СЦКК, обстрелы
ВСУ обстреляли Донецк, власти сообщают о пострадавших
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, ранено двое мирных жителей. Об этом сообщил 17 июня мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале