https://ukraina.ru/20240617/1055689980.html

ВСУ обстреляли Донецк, власти сообщают о пострадавших

ВСУ обстреляли Донецк, власти сообщают о пострадавших - 17.06.2024 Украина.ру

ВСУ обстреляли Донецк, власти сообщают о пострадавших

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, ранено двое мирных жителей. Об этом сообщил 17 июня мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале

2024-06-17T13:13

2024-06-17T13:13

2024-06-17T13:13

новости

донецк

донецкая народная республика

украина

алексей кулемзин

вооруженные силы украины

сцкк

обстрелы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0d/1050986687_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_0f1e7b8a5d090cc1f0b91bb0bd337ceb.jpg

Вооруженные силы Украины обстреляли Петровский район Донецка."Осколочные ранения около школы № 101 получили: мужчина 1963 г.р. и женщина 1961 г.р." - написал мэр Донецка.Пострадавших госпитализировали в одну из больниц города, добавил градоначальник.В Совместном центре по контролю и координации преступлений Украины (СЦКК) Донецкой Народной Республики зафиксировали обстрелы со стороны Украины.В частности, в 8:05 по Петровскому району выпущено 2 кассетных снаряда калибром 155 мм. Еще два снаряда натовского калибра ВСУ выпустили в 10:50, а также два снаряда попали в Петровский район в 12:25.О ходе специальной военной операции в материале Геннадия Алёхина Спецоперация на минувшей неделе. Активность ВКС РФ, противник сопротивляется, но теряет боеспособность на сайте Украина.ру.

донецк

донецкая народная республика

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецк, донецкая народная республика, украина, алексей кулемзин, вооруженные силы украины, сцкк, обстрелы