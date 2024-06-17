ВСУ обстреляли Донецк, власти сообщают о пострадавших - 17.06.2024 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Донецк, власти сообщают о пострадавших
ВСУ обстреляли Донецк, власти сообщают о пострадавших - 17.06.2024 Украина.ру
ВСУ обстреляли Донецк, власти сообщают о пострадавших
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, ранено двое мирных жителей. Об этом сообщил 17 июня мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале
2024-06-17T13:13
2024-06-17T13:13
новости
донецк
донецкая народная республика
украина
алексей кулемзин
вооруженные силы украины
сцкк
обстрелы
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Вооруженные силы Украины обстреляли Петровский район Донецка."Осколочные ранения около школы № 101 получили: мужчина 1963 г.р. и женщина 1961 г.р." - написал мэр Донецка.Пострадавших госпитализировали в одну из больниц города, добавил градоначальник.В Совместном центре по контролю и координации преступлений Украины (СЦКК) Донецкой Народной Республики зафиксировали обстрелы со стороны Украины.В частности, в 8:05 по Петровскому району выпущено 2 кассетных снаряда калибром 155 мм. Еще два снаряда натовского калибра ВСУ выпустили в 10:50, а также два снаряда попали в Петровский район в 12:25.О ходе специальной военной операции в материале Геннадия Алёхина Спецоперация на минувшей неделе. Активность ВКС РФ, противник сопротивляется, но теряет боеспособность на сайте Украина.ру.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донецк, донецкая народная республика, украина, алексей кулемзин, вооруженные силы украины, сцкк, обстрелы
Новости, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Алексей Кулемзин, Вооруженные силы Украины, СЦКК, обстрелы

ВСУ обстреляли Донецк, власти сообщают о пострадавших

13:13 17.06.2024
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, ранено двое мирных жителей. Об этом сообщил 17 июня мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале
Вооруженные силы Украины обстреляли Петровский район Донецка.
"Осколочные ранения около школы № 101 получили: мужчина 1963 г.р. и женщина 1961 г.р." - написал мэр Донецка.
Пострадавших госпитализировали в одну из больниц города, добавил градоначальник.
В Совместном центре по контролю и координации преступлений Украины (СЦКК) Донецкой Народной Республики зафиксировали обстрелы со стороны Украины.
В частности, в 8:05 по Петровскому району выпущено 2 кассетных снаряда калибром 155 мм. Еще два снаряда натовского калибра ВСУ выпустили в 10:50, а также два снаряда попали в Петровский район в 12:25.
О ходе специальной военной операции в материале Геннадия Алёхина Спецоперация на минувшей неделе. Активность ВКС РФ, противник сопротивляется, но теряет боеспособность на сайте Украина.ру.
 
НовостиДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаАлексей КулемзинВооруженные силы УкраиныСЦККобстрелы
 
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