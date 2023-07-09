https://ukraina.ru/20230709/1047897895.html
На Украине признали, что теракт на Крымском мосту устроил Киев
На Украине признали, что теракт на Крымском мосту устроил Киев - 09.07.2023 Украина.ру
На Украине признали, что теракт на Крымском мосту устроил Киев
Киевский режим признал, что подорвал Крымский мост осенью прошлого года. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своём телеграм-канале 8 июля
2023-07-09T09:20
2023-07-09T09:20
2023-07-09T09:20
новости
украина
крымский мост
анна маляр
главное управление разведки украины (гур)
кирилл буданов
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Ответственность за подрыв Крымского моста осенью 2022 года лежит на властях киевского режима, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.8 октября прошлого года на Крымском мосту был подорван грузовик. В результате взрыва загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролёта автомобильной части моста.ФСБ России назвала организатором теракта Главное управление разведки Украины (ГУР) и лично его руководителя Кирилла Буданова. Всего по делу задержали восемь фигурантов.Глава ГУР Буданов отрицал, что за атакой на Крымский мост стояли спецслужбы Украины.Глава СБУ Василий Малюк заявил, что Киев хотел "перерезать логистический путь" на полуостров и предпринимал соответствующие меры, но не стал уточнять какие именно.
https://ukraina.ru/20221009/1039530960.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, крымский мост, анна маляр, главное управление разведки украины (гур), кирилл буданов
Новости, Украина, Крымский мост, Анна Маляр, Главное управление разведки Украины (ГУР), Кирилл Буданов
На Украине признали, что теракт на Крымском мосту устроил Киев
Киевский режим признал, что подорвал Крымский мост осенью прошлого года. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своём телеграм-канале 8 июля
Ответственность за подрыв Крымского моста осенью 2022 года лежит на властях киевского режима, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
"273 дня как (мы. — Ред.) нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику", — написала она.
8 октября прошлого года на Крымском мосту был подорван грузовик. В результате взрыва загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролёта автомобильной части моста.
ФСБ России назвала организатором теракта Главное управление разведки Украины (ГУР) и лично его руководителя Кирилла Буданова. Всего по делу задержали восемь фигурантов.
Глава ГУР Буданов отрицал, что за атакой на Крымский мост стояли спецслужбы Украины.
Глава СБУ Василий Малюк заявил, что Киев хотел "перерезать логистический путь" на полуостров и предпринимал соответствующие меры, но не стал уточнять какие именно.