На Украине признали, что теракт на Крымском мосту устроил Киев - 09.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230709/1047897895.html
На Украине признали, что теракт на Крымском мосту устроил Киев
На Украине признали, что теракт на Крымском мосту устроил Киев - 09.07.2023 Украина.ру
На Украине признали, что теракт на Крымском мосту устроил Киев
Киевский режим признал, что подорвал Крымский мост осенью прошлого года. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своём телеграм-канале 8 июля
2023-07-09T09:20
2023-07-09T09:20
новости
украина
крымский мост
анна маляр
главное управление разведки украины (гур)
кирилл буданов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/06/1047847639_0:259:3180:2048_1920x0_80_0_0_1ea8ee04c9163bf85b8014b9fc372607.jpg
Ответственность за подрыв Крымского моста осенью 2022 года лежит на властях киевского режима, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.8 октября прошлого года на Крымском мосту был подорван грузовик. В результате взрыва загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролёта автомобильной части моста.ФСБ России назвала организатором теракта Главное управление разведки Украины (ГУР) и лично его руководителя Кирилла Буданова. Всего по делу задержали восемь фигурантов.Глава ГУР Буданов отрицал, что за атакой на Крымский мост стояли спецслужбы Украины.Глава СБУ Василий Малюк заявил, что Киев хотел "перерезать логистический путь" на полуостров и предпринимал соответствующие меры, но не стал уточнять какие именно.
https://ukraina.ru/20221009/1039530960.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/06/1047847639_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bd92ae4f90d6e83ddd7b13dbcae4f9ca.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, крымский мост, анна маляр, главное управление разведки украины (гур), кирилл буданов
Новости, Украина, Крымский мост, Анна Маляр, Главное управление разведки Украины (ГУР), Кирилл Буданов

На Украине признали, что теракт на Крымском мосту устроил Киев

09:20 09.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Киевский режим признал, что подорвал Крымский мост осенью прошлого года. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своём телеграм-канале 8 июля
Ответственность за подрыв Крымского моста осенью 2022 года лежит на властях киевского режима, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
"273 дня как (мы. — Ред.) нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику", — написала она.
8 октября прошлого года на Крымском мосту был подорван грузовик. В результате взрыва загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролёта автомобильной части моста.
ФСБ России назвала организатором теракта Главное управление разведки Украины (ГУР) и лично его руководителя Кирилла Буданова. Всего по делу задержали восемь фигурантов.
Глава ГУР Буданов отрицал, что за атакой на Крымский мост стояли спецслужбы Украины.
Глава СБУ Василий Малюк заявил, что Киев хотел "перерезать логистический путь" на полуостров и предпринимал соответствующие меры, но не стал уточнять какие именно.
Крымский мост
9 октября 2022, 07:45
Крымский мост как спецоперация Запада
 
НовостиУкраинаКрымский мостАнна МалярГлавное управление разведки Украины (ГУР)Кирилл Буданов
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:08Передача Украине кассетных боеприпасов обернётся против США - конгрессвумен Тейлор Грин
12:07Западная Украина за минувшую неделю: Снова прифронтовой Львов и тыловой Ужгород с венгерским привкусом
11:43Константинов: Зеленский и все причастные к терактам и диверсиям в Крыму понесут наказание
11:25"Вокруг Булгакова": почему Сталин запретил пьесу о Сталине
11:21Затейник Эрдоган, как символ украинской катастрофы
11:05Макгрегор: вместо разрушения России США уничтожили Украину
10:36"Террористический режим". Захарова прокомментировала заявление Украины об ударе по Крымскому мосту
10:10Нарушение договоренностей. В Кремле прокомментировали выдачу боевиков „Азова“* Украине
09:45Торжества для "азовцев"*, признание в теракте на Крымском мосту. Главное на Украине на утро 9 июля
09:41Кеннеди-младший заявил, что у Украины нет шансов победить Россию
09:20На Украине признали, что теракт на Крымском мосту устроил Киев
07:55Чей Чигирин? Борьба за гетманскую столицу
07:30Военный эксперт рассказал, как изменилась тактика ВСУ после огромных потерь под Запорожьем
19:09Константинов: виновные в преступлениях против миллионов крымчан ответят в суде
18:52Алексей Подберёзкин о кассетных боеприпасах: ВСУ получат от США эффективное средство террора
18:20Возвращение командования "Азова"*, кассетные боеприпасы. Итоги 8 июля на Украине
18:12Байден посоветовал Си Цзиньпину быть осторожным после визита в Москву
18:00Иван Мазепа: к портрету идеального предателя
17:33Премьер Нидерландов заявил о подаче королю прошения об отставке из-за мигрантов
17:18Триединая станция раздора. Об инфраструктурном, политическом и медийном аспектах кризиса вокруг ЗАЭС
Лента новостейМолния