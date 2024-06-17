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Ударная стройка по-украински: для чего киевской власти ЛЭП "Новоодесская-Арциз"

Ударная стройка по-украински: для чего киевской власти ЛЭП "Новоодесская-Арциз" - 17.06.2024 Украина.ру

Ударная стройка по-украински: для чего киевской власти ЛЭП "Новоодесская-Арциз"

К 1 июля киевская власть обещает достроить линию электропередач "Новоодесская-Арциз" на юге Одесской области. Возвести эту 104-км ЛЭП на 330 кВ (киловольт) планировали ещё во исполнение указа президента Ющенко от 27 декабря 2007 года.

2024-06-17T06:50

2024-06-17T06:50

2024-06-17T06:50

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Однако к реальным работам приступили лишь в конце весны 2023 года. Зато теперь стройка идёт ударными темпами и позиционируется как средство спасения юга Одесской области от электроэнергетической зависимости со стороны Приднестровья.Советское электронаследиеВ советские годы при выстраивании связей между разными республиками всегда обращали больше внимания на физические карты, чем на административные. Поэтому запитали украинскую часть Бессарабии (южнее Днестровского лимана) с Молдавской ГРЭС, благо это избавляло энергетиков от необходимости строить опоры и тянуть провода через 20 км плавней Днестровского лимана, разрезавшего Одесскую область на две части. Именно поэтому электроэнергетические связи этого региона с Приднестровьем куда сильнее, чем с Украиной. С Молдавской ГРЭС — мощнейшая ТЭС не только Приднестровья, но и Молдавии — в украинскую Бессарабию идут 5 из 11 ЛЭП на 110 кВ и 4 из 6 ЛЭП на 330 кВ.Однако распад Союза с провозглашением независимости республиками привели к превращению административных границ в политические со всеми вытекающими из этого проблемами. Так оказалось, что входящая формально в состав Молдавии, но неподконтрольная Кишинёву Приднестровская молдавская республика (ПМР) как была в советские годы поставщиком электроэнергии на юг Одесской области, так им и осталась. Вот только отношение соседей к ПМР с годами менялось.Вплоть до 2005 года киевскую власть энергетическая зависимость не особо волновала. Но в конце марта 2005 года за подписью премьер-министра Украины Юлии Тимошенко вступает в силу программа комплексного развития украинского Придунавья на 2004-2010 годы, а 27 декабря 2005 года в силу указом президента Ющенко введено решение СНБО "О состоянии энергетической безопасности Украины и основные положения государственной политики в сфере её обеспечения". Этим указом помимо инфраструктурной подготовки нефтепровода "Одесса-Броды" к реверсной работе (то есть не для транспортировки российской нефти в Европу по территории Украины, а для транспортировки каспийской нефти в Европу) предполагалось и строительство ЛЭП "Новоодесская-Арциз".Нефтепровод "Одесса-Броды" всё же запустили в реверсном режиме, но успеха проект не снискал, а вот о планах построить ЛЭП забыли и вспомнили лишь к 2020 году, когда геополитическая обстановка в мире изменилась коренным образом.ЛЭПозамещение по-украинскиК тому моменту Приднестровье из непризнанной республики, чей многолетний конфликт с Молдавией в 2005 году Украина подрядилась решить в качестве посредника в рамках переговорного формата 5+2, в восприятии Украины превратилось в часть территории Молдавии, оккупированной Россией и её миротворцами. В этой логике зависимость от электроэнергии из ПМР стала немыслимой.В 2021 году киевская власть вернулась к теме ЛЭП и определилась с её маршрутом. Тогда стоимость ЛЭП оценивали в 1,3 млрд гривен. В декабре 2022 года Одесский областной совет изъял 65 га земли в днестровских плавнях (20 км ЛЭП пройдут по плавням) под строительство наиболее сложного участка ЛЭП, а 13 марта 2023 года определились с подрядчиком по первой очереди проекта. Стройка подорожала до 3,68 млрд гривен.104 км линий электропередач пройдут между электроподстанциями "Новоодесская" и "Арциз", что позволит обеспечить с украинской стороны 39% территории Одесской области в составе Белгород-Днестровского, Болградской и Измаильского районов электроэнергией. Пока же Бессарабия с украинской энергосистемой связана лишь одной ПС "Староказачье" на 110 кВ. А из генерации в этой части области только солнечные и ветряные электростанции. Они являются недиспетчеризируемыми видами генерации (выработкой электроэнергии на них невозможно управлять), а потому ведомы энергосистемой, так как важнейшая задача диспетчеров — удержать в сети частоту в районе 50 Гц плюс-минус 0,005 Гц, что будет гарантировать стабильность работы энергосистемы. Упадёт частота ниже допустимой погрешности — начнётся процесс дальнейшего самоподдерживающегося падения частоты. Поднимется частота выше — начнут гореть электрические приборы.И, как бы ни относился Киев к Тирасполю и приднестровским энергетикам, взаимодействовать с ними всё же приходилось. Вот только об этом взаимодействии украинская сторона предпочитает не сообщать так как Молдавская ГРЭС находится в собственности российской энергетической компании Интер РАО.После 2014 года мощность Молдавской ГРЭС упала с 2,5 ГВт до 400-600 МВт — на станции остались в работе лишь газовые блоки, так как уголь стало возить неоткуда, да и потребностей в таких мощностях отпала. В декабре 2022 год мощность станции составляла 500 МВт, из них 150 МВт потребляла сама ПМР, остальное шло на экспорт.ЛЭП "Новоодесская-Арциз" киевская власть достроит. К 1 июля или позже уже не имеет значения. В проекте нет ничего сложного, а в 2022-2023 году украинские энергетики восстановили ЛЭП с Хмельницкой АЭС на польский город Жешув, по которой планировалось экспортировать электроэнергию, зарабатывая на этом до 1 млрд долларов в год.Но сама ЛЭП "Новоодесская-Арциз" мало что изменит. Если после 2014 года изменилась геополитическая обстановка, то после октября 2022 года и марта-апреля 2024 коренной перелом произошёл в украинской электроэнергетике. Украина лишилась не просто двойного запаса прочности по генерации и сетям, которым она — в силу оттока населения и деиндустриализации — обладала к 2021 году, но и почти всей маневровой генерации, превратившись из чистого экспортёра электроэнергии к началу СВО в чистого её импортёра к началу второго года СВО.В этом плане Украина стала большой Молдавией, с той лишь разницей, что на Украине есть своя генерация (включая АЭС), однако от импорта электроэнергии избавиться всё равно не выйдет. А Молдавия уже пыталась избавиться от приднестровского электричества.Энергозамещение по-молдавскиВ октябре 2022 года Россия сократила поставки газа в Молдавию на 30%, из-за отказала украинского "Нафтогаза" обеспечить транзит газа в полном объёме, а также нежелания Молдавии гасить накопившиеся долги за потреблённый газ. В ответ Кишинёв сократил подачу газа в Приднестровье на 40%.В Приднестровье 21 октября 2022 года из-за сокращения поставок газа пришлось ввести режим ЧП: газ пришлось нормировать таким образом, чтобы его хватало и бытовым потребителям и электростанции пусть и для меньшего объёма выработки электроэнергии.24 октября 2022 года президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что Молдавская ГРЭС в 2,5 раза ограничит поставки электроэнергии в Молдавию и вместо 70% экспорта на правый берег Днестра уйдут лишь 27%. Следом на Молдавской ГРЭС произошла авария, из-за которой производство электроэнергии ещё сократилось.В качестве ответной меры Молдавия перешла на закупки электроэнергии у Румынии. Первые закупки провели 29 октября по цене вдвое дороже, чем у Приднестровья: 132 доллара за МВт*ч против 62,5 долларов. При этом стоимость румынского электричества определялась биржевым котировками, на которые влияет в том числе и выработка электроэнергии ветряками в Германии. А там 1 декабря 2022 года производство электроэнергии на ВЭС сократилось со средних для ноября 18,9% от общего объёма генерации до 6,3%. Как итог — со стартовых 132 долларов за МВт*ч цена поднялась сперва до 190 долларов, а затем на пике доходила до 348 долларов.В ноябре 2022 года Россия в качестве ответной меры за теракт на Крымском мосту и иную террористическую активность нанесла серьёзный ущерб украинской электроэнергетик Из-за этого Молдавия пару раз оставалась без поставок электроэнергии в силу остановки транзита электроэнергии из Румынии в Молдавию по территории Украины во время ракетных ударов. В итоге, 3 декабря 2022 года Кишинёв возобновил закупки электроэнергии у Приднестровья.В итоге стоимость приднестровской электроэнергии для Кишинёва колеблется в коридоре от 62 до 73 долларов за МВт*ч. Молдавская ГРЭС закрывает свыше 80% молдавского импорта электроэнергии, а контракт на поставки электроэнергии действует до конца текущего года. И, судя по тому, что Кишинёв и Киев уже достигли предварительной договорённости о транзите российского газа на МГРЭС после 31 декабря 2024 года через Турцию, Болгарию, Румынию, Молдавию и Украину, контракт продлят.***В общем, и после пуска ЛЭП "Новоодесская-Арциз" Украина продолжит зависеть от электроэнергии из ПМР. Во-первых, у неё почти не осталось маневровой генерации — не выбиты парочка ТЭС и ГЭС, где машинные залы встроены в плотины, — а жить на постоянной генерации практически невозможно. Во-вторых, Украина после 22 марта 2024 года вплотную подобралась к лимиту мощности на перетоки электроэнергии из энергосистемы ENTSO-E в 1700 МВт. Увеличить лимит по щелчку пальцев не выйдет — потребуются время и деньги.Никуда не денется зависимость Молдавии от МРЭС. Своей генерации в республике как не было, нет и не предвидится. Румыния нарастить экспорт электроэнергии сможет не раньше, чем будут достроены 3 и 4 блоки Чернаводской АЭС, подвижек по которым нет с 2010 года, а для этого необходимы 7,3 млрд долларов, которых нет.В общем, пока электроэнергия с Молдавской ГРЭС поставляется в Молдавию, а сетевое хозяйство станции используется для перетоков э/э, Кишинёв и Киев будут зависеть от Приднестровья. А значит военные риски для непризнанной республики будут оставаться на приемлемом для Москвы и Тирасполя уровнях.О том, что еще происходит в экономике и промышленном производстве на Украине - в материале Ивана Лизана "Экономика Украины и война: бедность, управленческое бессилие и электроэнергетика до ГОЭЛРО"

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

молдавия, украина, приднестровье, виктор ющенко, юлия тимошенко, вадим красносельский, снбо, одесский областной совет, нафтогаз, эксклюзив