https://ukraina.ru/20240617/1055644337.html

Было бы желание: Безсонов рассказал, как йеменские хуситы могут еще сильнее "взбодрить" корабли НАТО

Было бы желание: Безсонов рассказал, как йеменские хуситы могут еще сильнее "взбодрить" корабли НАТО - 17.06.2024 Украина.ру

Было бы желание: Безсонов рассказал, как йеменские хуситы могут еще сильнее "взбодрить" корабли НАТО

Если йеменским хуситам передать "что-то интересное", они способны еще сильнее "взбодрить" корабли НАТО в Красном море. Есть много мест, где можно было бы "навредить американцам". Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов

2024-06-17T03:30

2024-06-17T03:30

2024-06-17T03:30

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Ранее Владимир Путин заявил, что Кремль может предоставить оружие дальнего действия странам, желающим нанести удар по западным целям. Это было бы ответом союзникам по НАТО, позволившим Украине атаковать территорию РФ.Что касается поставок российского оружия врагам Запада, то, возможно, что российское руководство поступило так же, как США поступают в случае с Украиной (обещают передать вооружение, но на самом деле оно уже там), предположил обозреватель.По его мнению, самые яростные борцы с западным миром — йеменские хуситы. Если им передать "что-то интересное", они способны еще сильнее "взбодрить" корабли НАТО в Красном море, отметил Безсонов.Нам давно нужно сбивать американские БпЛА над Черным морем (MQ-9 Reaper). Хотя формально они летают над нейтральными водами, но могут собирать данные с Крымского полуострова, а также дают ВСУ целеуказания для ракетных ударов и ударов беспилотниками, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Даниила Безсонова: Если Россия применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк читайте на сайте Украина.руО том, что ждет контингент НАТО в Одессе и почему без нее территория Украины потеряет смысл - в интервью Алексея Самойлова: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью

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новости, украина, россия, сша, даниил безсонов, нато, вс рф, хуситы, вооружения, бпла