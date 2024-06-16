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Великая княгиня Софья Витовтовна и проект литовско-московской унии

Великая княгиня Софья Витовтовна и проект литовско-московской унии - 16.06.2024 Украина.ру

Великая княгиня Софья Витовтовна и проект литовско-московской унии

15 июня – день памяти Великой княгини Московской и единственной дочери Великого князя Литовского Софьи Витовтовны. Её земной путь закончился в 1453 году, в 82-летнем возрасте – весьма почтенном и в нынешние времена. С её именем была связана попытка реинтеграции русских земель и сильнейший кризис в Великом княжестве Московском

2024-06-16T16:00

2024-06-16T16:00

2024-06-16T16:00

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история

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литва

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xv век

московское царство

великое княжество литовское

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В Московском княжестве она оказалась благодаря династическому браку с Василием Дмитриевичем – сыном знаменитого победителя Мамая в Куликовской битве. Их помолвка произошла в 1387 году, когда Василий бежал из Орды, где он находился в качестве заложника после похода на Москву хана Тохтамыша. В Литву княжич попал через Молдавию.В 1390 году Софья прибыла в Москву, а в начале следующего года состоялось её бракосочетание с Василием I.Выдача дочери литовского правителя Витовта замуж за московского князя символизировало сближение двух центров объединения русских земель. В тот период Великое княжество Литовское (ВКЛ) по сути являлось крупнейшим восточнославянским государством. Это проявлялось и в численном преобладании русинского населения, использовании древнерусского языка в делопроизводстве, а Русской правды как основы законодательства. Властные рычаги на местах до поглощения ВКЛ Польшей оставались в руках православной аристократии.Нельзя забывать и того, что на Куликовском поле в войске Дмитрия Донского сражались представители литовско-русской знати: сыновья Ольгерда – Андрей Полоцкий и Дмитрий Брянский, вероятный Гедиминович Дмитрий Боброк-Волынский. Между двумя княжествами существовал активный переток боярства.Сама же литовская княжна была на половину русской, поскольку её мать происходила из семейства смоленских князей.Брачный союз Василия и Софьи был не единственным брачным символом происходившего московско-литовского сближения. В 1392 году родная сестра Василия Дмитриевича Мария вышла за муж за племянника Витовта – князя Лугвения (Семёна) Ольгердовича.Прикладной целью формировавшейся коалиции являлась борьба с самостоятельными центрами силы в обширной "буферной" зоне между двумя великими княжествами. Поддержка Василия была важна для Витовта и в связи с проводимой им политикой ликвидации удельных княжеств на сопредельной с Москвой территории ВКЛ.Основными оппонентами Василия и Витовта являлись смоленский князь Юрий Святославович, женатый на дочери недруга Москвы – рязанского князя Олега Ивановича. Последний интриговал с Мамаем против Дмитрия Донского перед Куликовской битвой, а во время нашествия Тохтамыша помог ордынцам пройти через броды на Оке.В 1404 году, как сообщает тверская летопись, Василий обещал тестю "не вступати ся в Смоленск за Юрiа никаким деломѣ". Это позволило Витовту ликвидировать в занятом его войсками городе самостоятельное княжение, назначив в него своего наместника.В этих условиях владетели Чернигово-Северской земли лишились прежней опоры в Смоленске и Рязани (вместо умершего в 1402 году Олега Рязанского князем стал более лояльный Москве князь). Василий благодаря такому ходу событий обрёл Козельск.Союз с Витовтом облегчил установление Василием контроля над Суздальско-Нижегородским великим княжением в 1393 году.Партнёрские отношения Москвы и Вильно не смогло испортить даже кратковременное военное противостояние 1406-08 годов, когда Витовт добивался выдачи ему укрывшегося в Новгороде давнего соперника – Юрия Смоленского. Однако конфликт разрешился сам собой после смерти беглеца в Орде.В 1408 году после раздела сопредельной территории Витовт и Василий I условились о новой границе между своими княжествами. Она прошла по реке Угре. Показательно, что после этого литовский князь поумерил свою активность в отношении Новгорода и Пскова.Таким образом к концу первого десятилетия XV века сложилась ситуация, когда большая часть русских земель оказались под контролем представителей одного семейства. Нечто подобное наблюдалось накануне монгольского вторжения, когда Юрий Всеволодович владел великим княжением Владимирским, а его младший брат Ярослав Всеволодович правил в Новгороде и Киеве.Системообразующим элементом русско-литовского семейного клана была Софья Витовтовна, чьи сыновья с Василием Дмириевичем являлись прямыми потомками литовского князя и кроме них у Витовта внуков не было.Вполне логичным являлось наделение Софьи огромным уделом по первой "духовной грамоте" – завещанию (1407 год) Василия I под гарантии Витовта. Земли княгини, где она обладала всей полнотой административно-судебных и финансовых полномочий, раскинулись от Устюга и Вологды до Нижнего Новгорода, концентрируясь у Москвы, Ростова, Переяславля, Юрьева, Костромы и Мурома.Смысл такого пожалования состоял в том, что оно находилось в безусловном владении в отличие от великого княжения, которым наделял хан.Вообще же из 22 статей завещания 13 были посвящены правам великой княгини. По сути она наделялась правами регентши при наследнике престола. Среди прочего, она была вправе удерживать у себя ордынский выход (дань)."A приказываю сына своего князя Василья и свою княгиню и свои дѣти своему брату и тѣстю великому князю Витовту", – говорилось в завещании Василия Дмитриевича от 1423 года. Спустя два года его не стало, существует мнение, что он стал жертвой чумы.В 1427 году Витовт сообщал в переписке с Тевтонским орденом, что великая княгиня московская Софья вместе со своим сыном гостившая у него "с землями и людьми отдалась под нашу защиту". В том же году литовский князь совершил большую поездку по русским землям. "На службу" к Витовту официально перешли князья Рязани, Твери, Пронска. Тем самым был устранён кризис легитимности власти малолетнего правителя в глазах представителей других династий, зависимых от московского князя.А вскоре и конкурент Василия II на московский престол Юрий Звенигородский также вынужден был признать старшинство над собой внука Витовта.Доподлинно узнать о мотивации этих действий литовского князя в отношении Московского княжества скорее всего не удастся. Ограничивался ли он стремлением сохранить на престоле в соседнем княжестве свою дочь и внука, либо он строил планы на консолидацию Литвы и Москвы в единое государство?В его действиях можно найти обоснования для обеих стратегий. С одной стороны, после разгрома войск ВКЛ от ордынцев в битве при Ворскле (1399 год) у Витовта не было сил, чтобы противостоять польской экспансии. Что и проявилось в рамках Второй польско-литовской унии, по которой власть над Литвой после смерти Витовта должна была перейти королю Ягайлоили его наследникам.Но, с другой стороны, в 1430 году готовилась коронация Витовта, что означало обретение ВКЛ статуса суверенного государства. Зачем было затевать столь хлопотный и рискованный проект 80-летнему человеку, учитывая, что кроме детей Софьи у него не было других продолжателей? Гипотетически суверенизация Литовского княжества, разрыв его унии с Польшей могли привести к дальнейшему сближению с Москвой и объединению русских земель в рамках одного государства.Однако отцу Софьи королём стать было не суждено. В 1430 году он скоропостижно скончался, а вскоре вспыхнула междоусобная война в Московском княжестве.Кстати, усобица эта именно с неё началась. В феврале 1433 года, на свадьбе своего сына, великого князя Василия Васильевича, она публично сорвала с сына звенигородского князя Василия Косого золотой пояс, якобы украденный в прошлом у Дмитрия Донского. Это оскорбление дало старт возобновлению боевых действий (вообще же усобица продолжалась с 1425 по 1453 год).В ходе войны Софье Витовтовне довелось побывать и в роли неформального лидера партии в поддержку Василия II (в последствии – Тёмного), и ссыльной, заложницей, руководить обороной Москвы во время татарского набега. Но, наверное, ключевой ролью княгини было воспитание внука – будущего основателя централизованного Российского государства Ивана III.При нём геополитический проект объединения русских земель получил второе дыхание, но уже с учётом новых реалий.

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Игорь Иваненко

история, москва, литва, польша, золотая орда, xv век, московское царство, великое княжество литовское