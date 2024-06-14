Гендиректор "Газпром-Медиа" холдинга осудил атаку ВСУ на журналистов НТВ - 14.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240614/1055643150.html
Гендиректор "Газпром-Медиа" холдинга осудил атаку ВСУ на журналистов НТВ
Гендиректор "Газпром-Медиа" холдинга осудил атаку ВСУ на журналистов НТВ - 14.06.2024 Украина.ру
Гендиректор "Газпром-Медиа" холдинга осудил атаку ВСУ на журналистов НТВ
Ведь только слабаки боятся истины и преступно пытаются заглушить голос журналистов, неустанно доносящих правду, заявил гендиректор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров
2024-06-14T09:22
2024-06-14T09:22
новости
горловка
днр
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101223/34/1012233426_0:246:2770:1804_1920x0_80_0_0_56c1f6015667c1ab22e3b7fb50b892da.jpg
Генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров осудил атаку ВСУ на журналистов НТВ в Гольмовском поселке (Горловка, ДНР). Жаров ожидает реакции от международных инстанций, отвечающих за свободу слова и защиту прав журналистов. Холдинг окажет помощь сотрудникам телеканала и их близким. "Категорически осуждаю вероломную атаку на наших журналистов Алексея Ивлиева и Валерия Кожина. Очевидно, что преступный режим в очередной раз обнажил свое безобразное лицо. Лицо не только подлое, но и слабое. Ведь только слабаки боятся истины и преступно пытаются заглушить голос журналистов, неустанно доносящих правду", - заявил Жаров.Накануне ВСУ атаковали съемочную группу телеканал НТВ в Гольмовском поселке. Корреспондент Алексей Илиев и видеооператор Валерий Кожин получили финно-взрывные травмы, их доставили в горловскую больницу в тяжелом состоянии. Валерий Кожин погиб.
горловка
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101223/34/1012233426_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_94d489e203e47e71b34afb847a851aa0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, горловка, днр, всу
Новости, Горловка, ДНР, ВСУ

Гендиректор "Газпром-Медиа" холдинга осудил атаку ВСУ на журналистов НТВ

09:22 14.06.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаг НТВ
Флаг НТВ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Ведь только слабаки боятся истины и преступно пытаются заглушить голос журналистов, неустанно доносящих правду, заявил гендиректор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров
Генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров осудил атаку ВСУ на журналистов НТВ в Гольмовском поселке (Горловка, ДНР). Жаров ожидает реакции от международных инстанций, отвечающих за свободу слова и защиту прав журналистов. Холдинг окажет помощь сотрудникам телеканала и их близким.
"Категорически осуждаю вероломную атаку на наших журналистов Алексея Ивлиева и Валерия Кожина. Очевидно, что преступный режим в очередной раз обнажил свое безобразное лицо. Лицо не только подлое, но и слабое. Ведь только слабаки боятся истины и преступно пытаются заглушить голос журналистов, неустанно доносящих правду", - заявил Жаров.
Накануне ВСУ атаковали съемочную группу телеканал НТВ в Гольмовском поселке. Корреспондент Алексей Илиев и видеооператор Валерий Кожин получили финно-взрывные травмы, их доставили в горловскую больницу в тяжелом состоянии. Валерий Кожин погиб.
 
НовостиГорловкаДНРВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:37Гибель журналиста, налёт на Ростовскую область. Главное на Украине на утро 14 июня
09:22Гендиректор "Газпром-Медиа" холдинга осудил атаку ВСУ на журналистов НТВ
07:12Союзники и партнеры России. Бразильский кофе и немного Африки
06:42Хорошо забытое старое. Как Российские ВС применяют новые технические средства для достижения победы
06:29"Финальная распродажа страны". Титановые месторождения за копейки с "Украиной" в нагрузку
06:15"Сколько надо перебить украинцев, столько Зеленский и перебьёт". Украинские эксперты о происходящем
06:00Что будет с долларом и финансовым рынком в целом? Мнения экспертов
05:50Александр Перенджиев: Если США поддержат ВСУ из Средиземноморья, Россия устроит им "Чечню" на Филиппинах
05:40В Европу поедет много "двухсотых": военный эксперт раскрыл, что ожидает контингент НАТО в Одессе
05:36Советский авангард, книга о хороших людях и кровожадная Троянова*. События культуры за неделю
05:30"Мы к чему-то готовимся": Самойлов объяснил, почему не стоит ерничать по поводу Рыжевки "на две улицы"
05:10Ресурс Киева исчерпан: эксперт о том, как "эффект бабочки" может спровоцировать наступление ВС РФ в Сумах
05:00За 100 дней до капитуляции Киева: Самойлов о том, могут ли США нанести удары по Крыму и новым регионам
04:50Эти цифры впечатляют: полковник Баранец объяснил, что означают 50 тысяч ежемесячных потерь ВСУ
04:35"Но всех они не убьют": военный эксперт раскрыл, что будет, если США выпустят по России тысячу ракет
04:20Это наша законная цель: Безсонов о том, почему нужно сбивать БпЛА над морем и проводить ядерные учения
04:10Жаркая схватка за Славянск и Краматорск и буферная зона в Харькове: полковник Баранец дал прогноз по СВО
04:00Пытаются приучить нас к боли: Безсонов о том, почему Запад хочет сварить "лягушку на медленном огне"
03:50"Они – по нам, мы – по ним." Политолог раскрыл, что будет, если США ударят по ВС РФ на Запорожье
03:40На Запорожье будет тоже самое: эксперт сообщил, что устроили российские ВКС "Томагавкам" США в Сирии
Лента новостейМолния