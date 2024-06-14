Гендиректор "Газпром-Медиа" холдинга осудил атаку ВСУ на журналистов НТВ
Ведь только слабаки боятся истины и преступно пытаются заглушить голос журналистов, неустанно доносящих правду, заявил гендиректор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров
Генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров осудил атаку ВСУ на журналистов НТВ в Гольмовском поселке (Горловка, ДНР). Жаров ожидает реакции от международных инстанций, отвечающих за свободу слова и защиту прав журналистов. Холдинг окажет помощь сотрудникам телеканала и их близким.
"Категорически осуждаю вероломную атаку на наших журналистов Алексея Ивлиева и Валерия Кожина. Очевидно, что преступный режим в очередной раз обнажил свое безобразное лицо. Лицо не только подлое, но и слабое. Ведь только слабаки боятся истины и преступно пытаются заглушить голос журналистов, неустанно доносящих правду", - заявил Жаров.
Накануне ВСУ атаковали съемочную группу телеканал НТВ в Гольмовском поселке. Корреспондент Алексей Илиев и видеооператор Валерий Кожин получили финно-взрывные травмы, их доставили в горловскую больницу в тяжелом состоянии. Валерий Кожин погиб.