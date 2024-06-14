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Гендиректор "Газпром-Медиа" холдинга осудил атаку ВСУ на журналистов НТВ

Гендиректор "Газпром-Медиа" холдинга осудил атаку ВСУ на журналистов НТВ - 14.06.2024 Украина.ру

Гендиректор "Газпром-Медиа" холдинга осудил атаку ВСУ на журналистов НТВ

Ведь только слабаки боятся истины и преступно пытаются заглушить голос журналистов, неустанно доносящих правду, заявил гендиректор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров

2024-06-14T09:22

2024-06-14T09:22

2024-06-14T09:22

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Генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров осудил атаку ВСУ на журналистов НТВ в Гольмовском поселке (Горловка, ДНР). Жаров ожидает реакции от международных инстанций, отвечающих за свободу слова и защиту прав журналистов. Холдинг окажет помощь сотрудникам телеканала и их близким. "Категорически осуждаю вероломную атаку на наших журналистов Алексея Ивлиева и Валерия Кожина. Очевидно, что преступный режим в очередной раз обнажил свое безобразное лицо. Лицо не только подлое, но и слабое. Ведь только слабаки боятся истины и преступно пытаются заглушить голос журналистов, неустанно доносящих правду", - заявил Жаров.Накануне ВСУ атаковали съемочную группу телеканал НТВ в Гольмовском поселке. Корреспондент Алексей Илиев и видеооператор Валерий Кожин получили финно-взрывные травмы, их доставили в горловскую больницу в тяжелом состоянии. Валерий Кожин погиб.

горловка

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новости, горловка, днр, всу