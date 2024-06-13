https://ukraina.ru/20240613/1055631280.html

В Горловке ранены три сотрудника НТВ

В Горловке ранены три сотрудника НТВ - 13.06.2024 Украина.ру

В Горловке ранены три сотрудника НТВ

В Горловке (ДНР) получили тяжелые ранения три сотрудника телеканал НТВ. Об этом 13 июня сообщил мэр города Иван Приходько

2024-06-13T13:31

2024-06-13T13:31

2024-06-13T13:51

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"Во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки) тяжелые ранения получили Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников НТВ. Пострадавшие доставлены в больницу Горловки", - сообщил Приходько. В соцсетях уточняют, что на группу журналистов якобы был совершен сброс боеприпаса с украинского беспилотника. Раненые журналисты находятся в коме, пишут в местных телеграм-каналах, они в операционной.Поселок Гольмовский находится севернее Горловки, неподалеку от многострадального Зайцево. До специальной военной операции Гольмовский считался почти серой зоной. Поселок часто обстреливали украинские военнослужащие, у некоторых пятиэтажных домов буквально разрушены верхние, угловые квартиры. Алексей Ивлиев - корреспондент Службы информации телекомпании НТВ с 1993 года. Основная специализация - экологические темы, регионы, горячие точки. Утром 12 июня на телеканал вышел сюжет Ивлиева о работе артиллерии 7-й гвардейской бригады на Северском направлении.

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новости, горловка, журналисты, ранение