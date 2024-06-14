Пытаются приучить нас к боли: Безсонов о том, почему Запад хочет сварить "лягушку на медленном огне" - 14.06.2024 Украина.ру
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Пытаются приучить нас к боли: Безсонов о том, почему Запад хочет сварить "лягушку на медленном огне"
Пытаются приучить нас к боли: Безсонов о том, почему Запад хочет сварить "лягушку на медленном огне" - 14.06.2024 Украина.ру
Пытаются приучить нас к боли: Безсонов о том, почему Запад хочет сварить "лягушку на медленном огне"
Все заявления западных стран, даже если они кажутся глупыми или нелепыми, не делаются просто так. И в случае с разрешением Украине обстреливать территорию России западным оружием они преследуют две конкретные цели. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов
2024-06-14T04:00
2024-06-14T04:00
новости
запад
россия
украина
даниил безсонов
война
сво
оружие
ракетный удар
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Ранее Владимир Путин заявил, что Кремль может предоставить оружие дальнего действия странам, желающим нанести удар по западным целям. Это было бы ответом союзникам по НАТО, позволившим атаковать Украине российскую территорию.Тут необходимо начать с заявлений Запада о том, что они разрешили Украине обстреливать из своего оружия "старые" российские регионы. Все заявления западных стран, даже если они кажутся нелепыми, не делаются просто так. И в данном случае они преследуют две конкретные цели, сообщил обозреватель.Первое. Это работа на внутреннюю аудиторию. Запад настраивает свои собственные общества на то, что Россия — якобы агрессор, с которой, может быть, придется воевать, добавил он.При этом Запад пытается навязать России мысль, что все под контролем. Они уверяют: "Не будет ничего из ряда вон выходящего, потому что мы всегда предупреждаем", указал эксперт."К сожалению, Запад воспринимает нас как лягушку, которую надо варить на медленном огне. Не боятся они нас. Они просто не хотят, чтобы произошло нечто такое, когда мы начнем делать резкие движения", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Даниила Безсонова: Если Россия применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк читайте на сайте Украина.руО том, почему не нужно расширять географию украинского конфликта и переносить его на территорию стран НАТО можно прочитать в интервью Алексея Самойлова: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью
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новости, запад, россия, украина, даниил безсонов, война, сво, оружие, ракетный удар
Новости, Запад, Россия, Украина, Даниил Безсонов, война, СВО, оружие, ракетный удар

Пытаются приучить нас к боли: Безсонов о том, почему Запад хочет сварить "лягушку на медленном огне"

04:00 14.06.2024
 
© commons.wikimedia.org / Staff Sgt. Jason Hullбританские военные десантники
британские военные десантники - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© commons.wikimedia.org / Staff Sgt. Jason Hull
Читать в
Все заявления западных стран, даже если они кажутся глупыми или нелепыми, не делаются просто так. И в случае с разрешением Украине обстреливать территорию России западным оружием они преследуют две конкретные цели. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов
Ранее Владимир Путин заявил, что Кремль может предоставить оружие дальнего действия странам, желающим нанести удар по западным целям. Это было бы ответом союзникам по НАТО, позволившим атаковать Украине российскую территорию.
Тут необходимо начать с заявлений Запада о том, что они разрешили Украине обстреливать из своего оружия "старые" российские регионы. Все заявления западных стран, даже если они кажутся нелепыми, не делаются просто так. И в данном случае они преследуют две конкретные цели, сообщил обозреватель.
Первое. Это работа на внутреннюю аудиторию. Запад настраивает свои собственные общества на то, что Россия — якобы агрессор, с которой, может быть, придется воевать, добавил он.
"Второе. Это работа с российской аудиторией. Запад пытается приучить нас к боли. В том смысле, что критически важные объекты на нашей территории будут поражены", - отметил Безсонов.
При этом Запад пытается навязать России мысль, что все под контролем. Они уверяют: "Не будет ничего из ряда вон выходящего, потому что мы всегда предупреждаем", указал эксперт.
"К сожалению, Запад воспринимает нас как лягушку, которую надо варить на медленном огне. Не боятся они нас. Они просто не хотят, чтобы произошло нечто такое, когда мы начнем делать резкие движения", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Даниила Безсонова: Если Россия применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк читайте на сайте Украина.ру
О том, почему не нужно расширять географию украинского конфликта и переносить его на территорию стран НАТО можно прочитать в интервью Алексея Самойлова: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью
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