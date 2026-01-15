Переговоры идут "в оригинальной форме": Абзалов о том, какие компромиссы ищут Москва и Вашингтон - 15.01.2026 Украина.ру
Переговоры идут "в оригинальной форме": Абзалов о том, какие компромиссы ищут Москва и Вашингтон
Переговоры по украинскому конфликту перешли в оригинальную, кулуарную фазу, где стороны смягчают позиции, сохраняя пространство для маневра. Ситуация на земле направлена на усиление переговорных позиций, а не на срыв процесса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов
2026-01-15T04:00
2026-01-15T04:00
Отвечая на вопрос журналиста о том, что помешало завершить переговорный процесс накануне Рождества, эксперт подтвердил, что диалог продолжается. "Переговоры идут, но в оригинальной форме. Российской стороне были переданы предложения, которые разработали европейские и американские коллеги", — заявил Абзалов.Он указал на тонкую реакцию руководства РФ как на важный сигнал. "Такая мягкая реакция на происходящие события говорит о том, что переговорное пространство сохраняется. И все стороны нацелены на переговорный трек, сохраняя пространство для маневра", — пояснил политолог.По словам эксперта, процесс форсируется из-за внутренней политики США. "Что касается Украины, то он (президент США Дональд Трамп) хотел бы закрыть эти обязательства перед началом праймериз, которые пройдут весной", — сказал Абзалов. Он выделил два ключевых вопроса для обсуждения: присутствие иностранных войск и статус Донбасса, отметив, что по обоим есть возможности для компромисса.Эксперт уверен, что стороны не допустят полного срыва переговоров. "Не будет такого, что предложенные варианты будут отвергнуты и все пойдут воевать дальше. Стороны будут смягчать и сводить свои позиции", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Абзалов: Россия займет суперпозицию на рынке нефти, если война на Украине завершится в этом году" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: Трамп создал прецедент. Майкл Бом о том, может ли Россия захватить Зеленского по примеру Мадуро на сайте Украина.ру.
Переговоры по украинскому конфликту перешли в оригинальную, кулуарную фазу, где стороны смягчают позиции, сохраняя пространство для маневра. Ситуация на земле направлена на усиление переговорных позиций, а не на срыв процесса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов
Отвечая на вопрос журналиста о том, что помешало завершить переговорный процесс накануне Рождества, эксперт подтвердил, что диалог продолжается. "Переговоры идут, но в оригинальной форме. Российской стороне были переданы предложения, которые разработали европейские и американские коллеги", — заявил Абзалов.
Он указал на тонкую реакцию руководства РФ как на важный сигнал. "Такая мягкая реакция на происходящие события говорит о том, что переговорное пространство сохраняется. И все стороны нацелены на переговорный трек, сохраняя пространство для маневра", — пояснил политолог.
По словам эксперта, процесс форсируется из-за внутренней политики США. "Что касается Украины, то он (президент США Дональд Трамп) хотел бы закрыть эти обязательства перед началом праймериз, которые пройдут весной", — сказал Абзалов.
Он выделил два ключевых вопроса для обсуждения: присутствие иностранных войск и статус Донбасса, отметив, что по обоим есть возможности для компромисса.
Эксперт уверен, что стороны не допустят полного срыва переговоров. "Не будет такого, что предложенные варианты будут отвергнуты и все пойдут воевать дальше. Стороны будут смягчать и сводить свои позиции", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Абзалов: Россия займет суперпозицию на рынке нефти, если война на Украине завершится в этом году" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме: Трамп создал прецедент. Майкл Бом о том, может ли Россия захватить Зеленского по примеру Мадуро на сайте Украина.ру.
