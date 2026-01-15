Политолог о силовом сценарии для Гренландии: "Трамп действительно рассматривал вариант военных действий" - 15.01.2026 Украина.ру
Политолог о силовом сценарии для Гренландии: "Трамп действительно рассматривал вариант военных действий"
Политолог о силовом сценарии для Гренландии: "Трамп действительно рассматривал вариант военных действий"
Покупка Гренландии остается для Дональда Трампа более вероятным сценарием, чем военная операция. Конфликт с Данией автоматически означал бы напряженность со всеми ключевыми партнерами США в Европе, что не в интересах Вашингтона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов
2026-01-15T04:10
2026-01-15T04:10
Отвечая на вопрос Украина.ру, прибегнет ли президент США к силовым методам в отношении Гренландии, эксперт подтвердил, что такая возможность изучалась. "Что касается Гренландии, то Трамп действительно рассматривал вариант военных действий", — заявил Абзалов.Однако политолог указал на главное препятствие для такого шага. "Но вопрос в том, насколько он готов ссориться с европейским периметром. То есть не только с Данией, но и с Германией и Великобританией", — пояснил он. По словам эксперта, нынешние действия Трампа — это выполнение старых предвыборных обещаний.Абзалов считает, что экономический путь выглядит предпочтительнее. "Трамп может решить вопрос Гренландии экономическим путем, купив ее. Для этого потребуется от 3 до 4 миллиардов", — сказал политолог.В то же время, как отметил эксперт, венесуэльский опыт может подтолкнуть к силовым решениям. "Но очевидно, что после Венесуэлы Трамп считает, что военным путем можно решать вопросы. Хотя последние действия показывают, что он начинает сдавать назад и правильно делает, потому что экономические и электоральные последствия у него могут быть намного серьезнее", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Абзалов: Россия займет суперпозицию на рынке нефти, если война на Украине завершится в этом году" на сайте Украина.ру.Также на тему политики США — в материале "Андрей Сидоров: Трамп готовит "дубину" против России, чтобы обратить в ничто глобальный проект Китая" на сайте Украина.ру.
Политолог о силовом сценарии для Гренландии: "Трамп действительно рассматривал вариант военных действий"

04:10 15.01.2026

© Фото : vocal.media
- РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : vocal.media
Покупка Гренландии остается для Дональда Трампа более вероятным сценарием, чем военная операция. Конфликт с Данией автоматически означал бы напряженность со всеми ключевыми партнерами США в Европе, что не в интересах Вашингтона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов
Отвечая на вопрос Украина.ру, прибегнет ли президент США к силовым методам в отношении Гренландии, эксперт подтвердил, что такая возможность изучалась. "Что касается Гренландии, то Трамп действительно рассматривал вариант военных действий", — заявил Абзалов.
Однако политолог указал на главное препятствие для такого шага. "Но вопрос в том, насколько он готов ссориться с европейским периметром. То есть не только с Данией, но и с Германией и Великобританией", — пояснил он. По словам эксперта, нынешние действия Трампа — это выполнение старых предвыборных обещаний.
Абзалов считает, что экономический путь выглядит предпочтительнее. "Трамп может решить вопрос Гренландии экономическим путем, купив ее. Для этого потребуется от 3 до 4 миллиардов", — сказал политолог.
В то же время, как отметил эксперт, венесуэльский опыт может подтолкнуть к силовым решениям. "Но очевидно, что после Венесуэлы Трамп считает, что военным путем можно решать вопросы. Хотя последние действия показывают, что он начинает сдавать назад и правильно делает, потому что экономические и электоральные последствия у него могут быть намного серьезнее", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Абзалов: Россия займет суперпозицию на рынке нефти, если война на Украине завершится в этом году" на сайте Украина.ру.
Также на тему политики США — в материале "Андрей Сидоров: Трамп готовит "дубину" против России, чтобы обратить в ничто глобальный проект Китая" на сайте Украина.ру.
