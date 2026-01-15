https://ukraina.ru/20260115/politolog-o-silovom-stsenarii-dlya-grenlandii-tramp-deystvitelno-rassmatrival-variant-voennykh-1074282976.html

Политолог о силовом сценарии для Гренландии: "Трамп действительно рассматривал вариант военных действий"

Политолог о силовом сценарии для Гренландии: "Трамп действительно рассматривал вариант военных действий" - 15.01.2026 Украина.ру

Политолог о силовом сценарии для Гренландии: "Трамп действительно рассматривал вариант военных действий"

Покупка Гренландии остается для Дональда Трампа более вероятным сценарием, чем военная операция. Конфликт с Данией автоматически означал бы напряженность со всеми ключевыми партнерами США в Европе, что не в интересах Вашингтона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

2026-01-15T04:10

2026-01-15T04:10

2026-01-15T04:10

новости

сша

дания

украина

дональд трамп

дмитрий абзалов

украина.ру

гренландия

война

конфликт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0e/1074282825_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_342abe66af3265bca423229a74aeb0a6.jpg

Отвечая на вопрос Украина.ру, прибегнет ли президент США к силовым методам в отношении Гренландии, эксперт подтвердил, что такая возможность изучалась. "Что касается Гренландии, то Трамп действительно рассматривал вариант военных действий", — заявил Абзалов.Однако политолог указал на главное препятствие для такого шага. "Но вопрос в том, насколько он готов ссориться с европейским периметром. То есть не только с Данией, но и с Германией и Великобританией", — пояснил он. По словам эксперта, нынешние действия Трампа — это выполнение старых предвыборных обещаний.Абзалов считает, что экономический путь выглядит предпочтительнее. "Трамп может решить вопрос Гренландии экономическим путем, купив ее. Для этого потребуется от 3 до 4 миллиардов", — сказал политолог.В то же время, как отметил эксперт, венесуэльский опыт может подтолкнуть к силовым решениям. "Но очевидно, что после Венесуэлы Трамп считает, что военным путем можно решать вопросы. Хотя последние действия показывают, что он начинает сдавать назад и правильно делает, потому что экономические и электоральные последствия у него могут быть намного серьезнее", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Абзалов: Россия займет суперпозицию на рынке нефти, если война на Украине завершится в этом году" на сайте Украина.ру.Также на тему политики США — в материале "Андрей Сидоров: Трамп готовит "дубину" против России, чтобы обратить в ничто глобальный проект Китая" на сайте Украина.ру.

сша

дания

украина

венесуэла

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, дания, украина, дональд трамп, дмитрий абзалов, украина.ру, гренландия, война, конфликт, экономика, венесуэла, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво, геополитика