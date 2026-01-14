Обыски, дроны и приговоры: сводка напряженного дня - 14.01.2026 Украина.ру
Обыски, дроны и приговоры: сводка напряженного дня
Политический скандал в Киеве, масштабные атаки БПЛА на российские регионы, новые приговоры украинским военным и ответные удары — основные события 14 января в... Украина.ру, 14.01.2026
Политический скандал в Киеве, масштабные атаки БПЛА на российские регионы, новые приговоры украинским военным и ответные удары — основные события 14 января в нашем обзоре.
Киев, Видео, Новости, СВО

Обыски, дроны и приговоры: сводка напряженного дня

18:30 14.01.2026 (обновлено: 18:32 14.01.2026)
 
Политический скандал в Киеве, масштабные атаки БПЛА на российские регионы, новые приговоры украинским военным и ответные удары — основные события 14 января в нашем обзоре.
КиевВидеоНовостиСВО
 
