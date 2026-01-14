https://ukraina.ru/20260114/1074306210.html

Военный эксперт Владимир Носков: Когда "Центр" восстановит силы, он пойдет на Барвенково и на Павлоград

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру.

Сегодня мы попарно рассмотрим задачи наших группировок в зоне СВО на вторую половину зимней кампании. Пойдем с севера на юг, как этому учат в приличных учебных заведениях.Группировка "Север" в меру своих возможностей будет расширять зону безопасности в приграничье. В частности, об этом свидетельствует освобождение населенного пункта Комаровка в Сумской области, который находится возле трассы "Москва-Киев".Перед северным крылом группировки "Запад" будет стоять две задачи: прорыв к Печенежскому водохранилищу и закрепление на этом рубеже в самих Печенегах, а также ликвидация Купянской группировки ВСУ и плацдарма противника на правом берегу Оскола в районе Боровой. Южному крылу "Запада" необходимо ликвидировать плацдарм ВСУ под Красным Лиманом и по возможности выйти к Изюму.Если темпы продвижения будут такими же, как во второй половине 2025 года, шансы на это есть.Конечно, в боевых действиях участвуют две стороны. Многое будет зависеть и от того, как поведет себя противник. Не уверен, что ВСУ будут ослаблять Славянско-Изюмское направление в пользу других участков, но на рубеж Печенежского водохранилища они отступить могут.Более того, все это бодание вокруг Купянска во многом связано с тем, что противник достраивает оборонительные сооружения, на которые он надеются опереться после потери Купянска.Что касается группировок "Юг" и "Центр", то главная задача "южан" - подойти к Славянско-Краматорской агломерации и начать боевые действия за нее. А вот у "Центра" задача более интересная, поскольку освобождение Красноармейской агломерации открывает для нас два больших направления: Барвенково-Лозовая и Синельниково-Павлоград.Не удивлюсь, если в направлении Барвенково и Лозовой будет наступать 51-армия после передышки. Все-таки это самое многочисленное соединение группировки. Она может охватывать Славянско-Краматорскую агломерацию с запада и создавать угрозу ее окружение. А оставшиеся две армии будут наступать на Синельниково и Павлоград.А в Запорожской области у "Востока" и "Днепра" все очевидно. Их цель – срезание Ореховского выступа ВСУ.

