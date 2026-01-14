Военный эксперт Владимир Носков: Когда "Центр" восстановит силы, он пойдет на Барвенково и на Павлоград - 14.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260114/1074306210.html
Военный эксперт Владимир Носков: Когда "Центр" восстановит силы, он пойдет на Барвенково и на Павлоград
Военный эксперт Владимир Носков: Когда "Центр" восстановит силы, он пойдет на Барвенково и на Павлоград - 14.01.2026 Украина.ру
Военный эксперт Владимир Носков: Когда "Центр" восстановит силы, он пойдет на Барвенково и на Павлоград
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру.
2026-01-14T19:55
2026-01-14T19:55
эксклюзив
спецоперация
славянско-краматорская агломерация
сумская область
вооруженные силы украины
оскол
павлоград
купянск
красный лиман
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/13/1073391313_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b8dea6f447e84653f136122c471c2423.png
Сегодня мы попарно рассмотрим задачи наших группировок в зоне СВО на вторую половину зимней кампании. Пойдем с севера на юг, как этому учат в приличных учебных заведениях.Группировка "Север" в меру своих возможностей будет расширять зону безопасности в приграничье. В частности, об этом свидетельствует освобождение населенного пункта Комаровка в Сумской области, который находится возле трассы "Москва-Киев".Перед северным крылом группировки "Запад" будет стоять две задачи: прорыв к Печенежскому водохранилищу и закрепление на этом рубеже в самих Печенегах, а также ликвидация Купянской группировки ВСУ и плацдарма противника на правом берегу Оскола в районе Боровой. Южному крылу "Запада" необходимо ликвидировать плацдарм ВСУ под Красным Лиманом и по возможности выйти к Изюму.Если темпы продвижения будут такими же, как во второй половине 2025 года, шансы на это есть.Конечно, в боевых действиях участвуют две стороны. Многое будет зависеть и от того, как поведет себя противник. Не уверен, что ВСУ будут ослаблять Славянско-Изюмское направление в пользу других участков, но на рубеж Печенежского водохранилища они отступить могут.Более того, все это бодание вокруг Купянска во многом связано с тем, что противник достраивает оборонительные сооружения, на которые он надеются опереться после потери Купянска.Что касается группировок "Юг" и "Центр", то главная задача "южан" - подойти к Славянско-Краматорской агломерации и начать боевые действия за нее. А вот у "Центра" задача более интересная, поскольку освобождение Красноармейской агломерации открывает для нас два больших направления: Барвенково-Лозовая и Синельниково-Павлоград.Не удивлюсь, если в направлении Барвенково и Лозовой будет наступать 51-армия после передышки. Все-таки это самое многочисленное соединение группировки. Она может охватывать Славянско-Краматорскую агломерацию с запада и создавать угрозу ее окружение. А оставшиеся две армии будут наступать на Синельниково и Павлоград.А в Запорожской области у "Востока" и "Днепра" все очевидно. Их цель – срезание Ореховского выступа ВСУ.
https://ukraina.ru/20250709/vladimir-noskov-kto-on-1064953012.html
https://ukraina.ru/20260113/1074247381.html
славянско-краматорская агломерация
сумская область
оскол
павлоград
купянск
красный лиман
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/13/1073391313_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6b392851eeb546a2cc2104f17764a61b.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, славянско-краматорская агломерация, сумская область, вооруженные силы украины, оскол, павлоград, купянск, красный лиман
Эксклюзив, Спецоперация, Славянско-Краматорская агломерация, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Оскол, Павлоград, Купянск, Красный Лиман

Военный эксперт Владимир Носков: Когда "Центр" восстановит силы, он пойдет на Барвенково и на Павлоград

19:55 14.01.2026
 
© Украина.руВладимир Носков (СВО)
Владимир Носков (СВО) - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру.
Сегодня мы попарно рассмотрим задачи наших группировок в зоне СВО на вторую половину зимней кампании. Пойдем с севера на юг, как этому учат в приличных учебных заведениях.
Владимир Носков - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
9 июля 2025, 17:01
Владимир Носков: кто онДоцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета, военный эксперт
Группировка "Север" в меру своих возможностей будет расширять зону безопасности в приграничье. В частности, об этом свидетельствует освобождение населенного пункта Комаровка в Сумской области, который находится возле трассы "Москва-Киев".
Перед северным крылом группировки "Запад" будет стоять две задачи: прорыв к Печенежскому водохранилищу и закрепление на этом рубеже в самих Печенегах, а также ликвидация Купянской группировки ВСУ и плацдарма противника на правом берегу Оскола в районе Боровой. Южному крылу "Запада" необходимо ликвидировать плацдарм ВСУ под Красным Лиманом и по возможности выйти к Изюму.
Если темпы продвижения будут такими же, как во второй половине 2025 года, шансы на это есть.
Конечно, в боевых действиях участвуют две стороны. Многое будет зависеть и от того, как поведет себя противник. Не уверен, что ВСУ будут ослаблять Славянско-Изюмское направление в пользу других участков, но на рубеж Печенежского водохранилища они отступить могут.
Более того, все это бодание вокруг Купянска во многом связано с тем, что противник достраивает оборонительные сооружения, на которые он надеются опереться после потери Купянска.
Что касается группировок "Юг" и "Центр", то главная задача "южан" - подойти к Славянско-Краматорской агломерации и начать боевые действия за нее. А вот у "Центра" задача более интересная, поскольку освобождение Красноармейской агломерации открывает для нас два больших направления: Барвенково-Лозовая и Синельниково-Павлоград.
Не удивлюсь, если в направлении Барвенково и Лозовой будет наступать 51-армия после передышки. Все-таки это самое многочисленное соединение группировки. Она может охватывать Славянско-Краматорскую агломерацию с запада и создавать угрозу ее окружение. А оставшиеся две армии будут наступать на Синельниково и Павлоград.
А в Запорожской области у "Востока" и "Днепра" все очевидно. Их цель – срезание Ореховского выступа ВСУ.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Вчера, 17:05
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ не могут пробиться в Купянск, но пытаются оставить Белгород без светаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСпецоперацияСлавянско-Краматорская агломерацияСумская областьВооруженные силы УкраиныОсколПавлоградКупянскКрасный Лиман
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:57Восстановленный драмтеатр Мариуполя привлекает жителей вечерней программой
20:28 На Херсонском направлении продолжаются бои, ВСУ обстреливают левый берег Днепра
20:26МИД РФ осудил атаки на гражданские суда в Чёрном море и поддержал позицию Казахстана
20:10Андрей Евсеенко: Время Киссинджеров в американской политике прошло, теперь в Белый дом приходят лоялисты
19:55Военный эксперт Владимир Носков: Когда "Центр" восстановит силы, он пойдет на Барвенково и на Павлоград
19:55Новый уровень глобального вызова: Ордуханян о перчатке Трампа, брошенной в сторону России и Китая
19:24Скороход обвинила антикоррупционные органы в карательных методах и сравнила их с врагами государства
19:16Российская армия успешно продвигается на Днепропетровском направлении
18:56Подробности коррупционного скандала с участием Тимошенко
18:30Обыски, дроны и приговоры: сводка напряженного дня
18:06Европа готовит переговорщиков, а в Киеве кипят скандалы: Россия вершит правосудие. Итоги 14 декабря
18:03ВС РФ стали регулярно запускать "Герани" с ракетами Р-60 на борту
17:52СБУ задержала в Киеве директора ялтинской школы, приехавшую к больной матери
17:50Дмитрий Розенталь о том, почему колумбийцы идут в рекруты для ВСУ и стоит ли России уходить из Венесуэлы
17:44ВС РФ развивают наступление на ключевых участках Славянского направления
17:37Трамп призвал Данию "немедленно убраться" из Гренландии
17:31"Паук в банке": как связи с США сделали Арахамию начальником фракции Зеленского
17:26Мэр Киева заявил о самой сложной ситуации за всю войну, сотни домов без отопления
16:54Днепропетровское направление: ВС РФ подошли к Новопавловке и активизировались на Александровском участке
16:53Только грандиозная катастрофа. Как противостоять США и выжить в мире, где больше нет правил
Лента новостейМолния