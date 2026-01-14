https://ukraina.ru/20260114/1074306210.html
Военный эксперт Владимир Носков: Когда "Центр" восстановит силы, он пойдет на Барвенково и на Павлоград
Военный эксперт Владимир Носков: Когда "Центр" восстановит силы, он пойдет на Барвенково и на Павлоград - 14.01.2026 Украина.ру
Военный эксперт Владимир Носков: Когда "Центр" восстановит силы, он пойдет на Барвенково и на Павлоград
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру.
2026-01-14T19:55
2026-01-14T19:55
2026-01-14T19:55
эксклюзив
спецоперация
славянско-краматорская агломерация
сумская область
вооруженные силы украины
оскол
павлоград
купянск
красный лиман
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/13/1073391313_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b8dea6f447e84653f136122c471c2423.png
Сегодня мы попарно рассмотрим задачи наших группировок в зоне СВО на вторую половину зимней кампании. Пойдем с севера на юг, как этому учат в приличных учебных заведениях.Группировка "Север" в меру своих возможностей будет расширять зону безопасности в приграничье. В частности, об этом свидетельствует освобождение населенного пункта Комаровка в Сумской области, который находится возле трассы "Москва-Киев".Перед северным крылом группировки "Запад" будет стоять две задачи: прорыв к Печенежскому водохранилищу и закрепление на этом рубеже в самих Печенегах, а также ликвидация Купянской группировки ВСУ и плацдарма противника на правом берегу Оскола в районе Боровой. Южному крылу "Запада" необходимо ликвидировать плацдарм ВСУ под Красным Лиманом и по возможности выйти к Изюму.Если темпы продвижения будут такими же, как во второй половине 2025 года, шансы на это есть.Конечно, в боевых действиях участвуют две стороны. Многое будет зависеть и от того, как поведет себя противник. Не уверен, что ВСУ будут ослаблять Славянско-Изюмское направление в пользу других участков, но на рубеж Печенежского водохранилища они отступить могут.Более того, все это бодание вокруг Купянска во многом связано с тем, что противник достраивает оборонительные сооружения, на которые он надеются опереться после потери Купянска.Что касается группировок "Юг" и "Центр", то главная задача "южан" - подойти к Славянско-Краматорской агломерации и начать боевые действия за нее. А вот у "Центра" задача более интересная, поскольку освобождение Красноармейской агломерации открывает для нас два больших направления: Барвенково-Лозовая и Синельниково-Павлоград.Не удивлюсь, если в направлении Барвенково и Лозовой будет наступать 51-армия после передышки. Все-таки это самое многочисленное соединение группировки. Она может охватывать Славянско-Краматорскую агломерацию с запада и создавать угрозу ее окружение. А оставшиеся две армии будут наступать на Синельниково и Павлоград.А в Запорожской области у "Востока" и "Днепра" все очевидно. Их цель – срезание Ореховского выступа ВСУ.
https://ukraina.ru/20250709/vladimir-noskov-kto-on-1064953012.html
https://ukraina.ru/20260113/1074247381.html
славянско-краматорская агломерация
сумская область
оскол
павлоград
купянск
красный лиман
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/13/1073391313_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6b392851eeb546a2cc2104f17764a61b.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, спецоперация, славянско-краматорская агломерация, сумская область, вооруженные силы украины, оскол, павлоград, купянск, красный лиман
Эксклюзив, Спецоперация, Славянско-Краматорская агломерация, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Оскол, Павлоград, Купянск, Красный Лиман
Военный эксперт Владимир Носков: Когда "Центр" восстановит силы, он пойдет на Барвенково и на Павлоград
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру.
Сегодня мы попарно рассмотрим задачи наших группировок в зоне СВО на вторую половину зимней кампании. Пойдем с севера на юг, как этому учат в приличных учебных заведениях.
Группировка "Север" в меру своих возможностей будет расширять зону безопасности в приграничье. В частности, об этом свидетельствует освобождение населенного пункта Комаровка в Сумской области, который находится возле трассы "Москва-Киев".
Перед северным крылом группировки "Запад" будет стоять две задачи: прорыв к Печенежскому водохранилищу и закрепление на этом рубеже в самих Печенегах, а также ликвидация Купянской группировки ВСУ и плацдарма противника на правом берегу Оскола в районе Боровой. Южному крылу "Запада" необходимо ликвидировать плацдарм ВСУ под Красным Лиманом и по возможности выйти к Изюму.
Если темпы продвижения будут такими же, как во второй половине 2025 года, шансы на это есть.
Конечно, в боевых действиях участвуют две стороны. Многое будет зависеть и от того, как поведет себя противник. Не уверен, что ВСУ будут ослаблять Славянско-Изюмское направление в пользу других участков, но на рубеж Печенежского водохранилища они отступить могут.
Более того, все это бодание вокруг Купянска во многом связано с тем, что противник достраивает оборонительные сооружения, на которые он надеются опереться после потери Купянска.
Что касается группировок "Юг" и "Центр", то главная задача "южан" - подойти к Славянско-Краматорской агломерации и начать боевые действия за нее. А вот у "Центра" задача более интересная, поскольку освобождение Красноармейской агломерации открывает для нас два больших направления: Барвенково-Лозовая и Синельниково-Павлоград.
Не удивлюсь, если в направлении Барвенково и Лозовой будет наступать 51-армия после передышки. Все-таки это самое многочисленное соединение группировки. Она может охватывать Славянско-Краматорскую агломерацию с запада и создавать угрозу ее окружение. А оставшиеся две армии будут наступать на Синельниково и Павлоград.
А в Запорожской области у "Востока" и "Днепра" все очевидно. Их цель – срезание Ореховского выступа ВСУ.