После Венесуэлы Трамп "сдает назад": Абзалов раскрыл, почему электорат не простит войну ради нефти

Силовая операция США в Венесуэле усилила радикальное крыло в окружении Дональда Трампа, однако он уже начинает осознавать риски. Главный электорат MAGA весьма негативно воспринимает военные действия за рубежом ради ресурсов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

Эксперт объяснил, какие группы влияния в Белом доме активизировались после Венесуэлы. "После ситуации в Венесуэле очень усилилась группа, которая связана с [госсекретарем США Марко] Рубио, с [министром обороны США Питом] Хегсетом, то есть с такими радикальными игроками. Рубио хочет быстрее решить вопрос с Венесуэлой, а потом заняться Кубой", — заявил Абзалов.Однако, по его словам, американский лидер столкнулся с противодействием внутри своей команды. "То, на что пошел Трамп, означает большие риски. Не факт, что он также жестко будет действовать в отношении других направлений", — отметил политолог. Он указал на появление других влиятельных советников."Но с ним уже начинает общаться другой блок в его окружении, частично связанный с [спецпосланником Стивеном] Уиткоффом, [бизнесменом Джаредом] Кушнером и [министром финансов США Скоттом] Бессентом. Поэтому, если посмотреть на последние действия [президента США Дональда] Трампа, заметно, что он стабилизируется", — сказал Абзалов. Эксперт привел примеры: приглашение венесуэльской оппозиции и президента Колумбии в Вашингтон.Ключевым сдерживающим фактором, по мнению политолога, является реакция американских избирателей. "Главный избиратель Трампа — это сторонники MAGA, которые сложнее всего относятся к военным действиям ради нефти", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Абзалов: Россия займет суперпозицию на рынке нефти, если война на Украине завершится в этом году" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: Трамп создал прецедент. Майкл Бом о том, может ли Россия захватить Зеленского по примеру Мадуро на сайте Украина.ру.

