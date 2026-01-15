https://ukraina.ru/20260115/krasnye-linii-rossii-i-svobodnaya-ekonomicheskaya-zona-ssha-abzalov-o-variantakh-mira-na-ukraine-1074276985.html

"Красные линии" России и свободная экономическая зона США: Абзалов о вариантах мира на Украине

"Красные линии" России и свободная экономическая зона США: Абзалов о вариантах мира на Украине - 15.01.2026 Украина.ру

"Красные линии" России и свободная экономическая зона США: Абзалов о вариантах мира на Украине

В переговорах по Украине существуют два сложных вопроса, от которых зависит исход всего процесса. Речь идет о присутствии иностранных контингентов и будущем статусе территорий, где у сторон есть пространство для маневра. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

2026-01-15T04:40

2026-01-15T04:40

2026-01-15T04:40

новости

украина

россия

донбасс

украина.ру

нато

дмитрий абзалов

дональд трамп

великобритания

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072444811_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_970bc6338687132693d922d64a906b5e.jpg

Комментируя содержание переговоров, Абзалов выделил ключевые пункты. "Сейчас существуют два сложных вопроса. Первый — это наличие иностранных вооруженных сил на территории Украины, потому что изначально позиция России заключалась в том, что Украина не может быть членом НАТО. Это красные линии", — сказал эксперт.Однако, по его мнению, позиции по этому пункту уже менялись. "Потому что изначально планировалось отправить чуть ли не 90 тысяч военнослужащих. Но в итоге осталось два основных "донора" — это Великобритания и Франция. То есть стороны пытаются этот вопрос двигать и не сжигать за собой мосты", — заявил политолог.Второй блок касается статуса Донбасса, где, как отметил Абзалов, у США есть различные идеи. "Из последних итераций — особая свободная экономическая зона. Но она предполагает специфическую ситуацию по вооруженным силам. Этот вопрос тоже решабельный, потому что Москва, судя по всему, на демилитаризованную зону за линией разграничения тоже готова идти", — пояснил он.Эксперт уточнил, о чем конкретно может идти речь. "Понятно, что на этой территории будут располагаться правоохранительные органы, но войск не будет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Абзалов: Россия займет суперпозицию на рынке нефти, если война на Украине завершится в этом году" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: Трамп создал прецедент. Майкл Бом о том, может ли Россия захватить Зеленского по примеру Мадуро на сайте Украина.ру.

украина

россия

донбасс

великобритания

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, донбасс, украина.ру, нато, дмитрий абзалов, дональд трамп, великобритания, франция, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, прогноз, прогноз войны на украине, прогноз по украине