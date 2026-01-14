https://ukraina.ru/20260114/evropa-gotovit-peregovorschikov-a-v-kieve-kipyat-skandaly-rossiya-otrazhaet-ataki-i-vershit-pravosudie-1074301173.html

Европа готовит переговорщиков, а в Киеве кипят скандалы: Россия вершит правосудие. Итоги 14 декабря

Европа готовит переговорщиков, а в Киеве кипят скандалы: Россия вершит правосудие. Итоги 14 декабря - 14.01.2026 Украина.ру

Европа готовит переговорщиков, а в Киеве кипят скандалы: Россия вершит правосудие. Итоги 14 декабря

На международной арене усиливается дипломатическая активность вокруг украинского конфликта. Опасаясь самостоятельных действий Вашингтона, европейские страны форсируют создание специальной переговорной должности в ЕС. Параллельно в самой Украине разгораются крупные коррупционные скандалы, бросающие тень на политическую элиту

2026-01-14T18:06

2026-01-14T18:06

2026-01-14T18:06

украина

россия

вашингтон

дональд трамп

такер карлсон

александр стубб

ес

еврокомиссия

набу

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103164/33/1031643346_0:322:1080:930_1920x0_80_0_0_81e9615ceadc0aa00026abe388dedaa8.jpg

На фоне опасений, что правление Дональда Трампа приведет к сепаратным договоренностям с Москвой, ряд европейских стран активизировал давление на структуры Евросоюза. Цель — срочное создание должности специального переговорщика по Украине, чтобы обеспечить независимый от Вашингтона европейский голос в любых будущих мирных процессах. Инициатива, как сообщается, уже нашла поддержку в Еврокомиссии. В качестве одного из возможных кандидатов на этот ответственный пост неофициально рассматривается президент Финляндии Александр Стубб. Эти шаги отражают растущую тревогу в европейских столицах о возможной маргинализации их интересов при решении ключевых вопросов европейской безопасности. Внутриполитическая ситуация на Украине продолжает деградировать. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело масштабные обыски в офисе парламентской фракции "Батькивщина" и по месту жительства ее лидера, Юлии Тимошенко. Основанием для следственных действий стали подозрения в системном подкупе народных депутатов для перехода в ее фракцию. По данным правоохранителей, в распоряжении следствия имеются аудиозаписи соответствующих переговоров. Примечательно, что в тот же день обыски прошли и у главы пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Эти события обнажают глубокий системный кризис и криминализацию политической системы Украины, которая продолжает получать массированную западную поддержку. Американский журналист Такер Карлсон, комментируя январскую операцию США в Венесуэле, заявил, что эти действия лишают Вашингтон морального права обвинять Россию в операции на Украине. По его мнению, обе ситуации имеют схожие мотивы — защита национальных интересов от воспринимаемых внешних угроз. Карлсон отметил, что бывший президент Трамп оправдывал удар по Венесуэле необходимостью противодействия влиянию Москвы и Пекина в "подбрюшье США". Российская противовоздушная оборона продолжает демонстрировать высокую боевую эффективность. По последним данным, за одну из прошедших ночей средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 48 украинских беспилотных летательных аппаратов. Основная часть атак была отражена над Ростовской областью, Ставропольским краем, а также над Брянской областью и Крымом. Это не единичный случай. Российские силы ПВО систематически нейтрализуют воздушные угрозы. Так, ранее за ночь было уничтожено 59 БПЛА над 11 регионами, а в другой раз за три часа перехвачено 9 дронов над Азовским морем, Крымом и Ростовской областью. Отдельные попытки проникновения пресекаются и в центральных регионах страны, включая Московский. Эта работа надежно защищает критическую инфраструктуру и население от ударов. На земле ожесточенные бои продолжаются на ряде направлений. Наиболее напряженная ситуация сохраняется на Константиновском направлении, в районе Северска, на Запорожском и Красноармейском направлениях. В ответ на попытки атак ВСУ российские войска наносят высокоточные удары по военным объектам и элементам энергетической инфраструктуры Украины, питающей ее военную машину. В России продолжается неуклонная работа по привлечению к ответственности украинских военнослужащих, совершивших преступления против мирных жителей. Как сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, судами уже вынесены обвинительные приговоры более чем 370 украинским военнослужащим за злодеяния в Курской области. Следствием завершено рассмотрение 279 уголовных дел в отношении 413 лиц, причастных к террористическим актам, целенаправленному уничтожению гражданской инфраструктуры и запугиванию местного населения. Совершенные ими преступления привели к гибели 445 мирных жителей и ранениям 553 человек. Вынесенные суровые приговоры, вплоть до пожизненного лишения свободы, — это закономерный и справедливый итог для тех, кто нарушил все нормы международного гуманитарного права.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

россия

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

украина, россия, вашингтон, дональд трамп, такер карлсон, александр стубб, ес, еврокомиссия, набу, эксклюзив