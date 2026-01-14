https://ukraina.ru/20260114/evropa-gotovit-peregovorschikov-a-v-kieve-kipyat-skandaly-rossiya-otrazhaet-ataki-i-vershit-pravosudie-1074301173.html
Европа готовит переговорщиков, а в Киеве кипят скандалы: Россия вершит правосудие. Итоги 14 декабря
Европа готовит переговорщиков, а в Киеве кипят скандалы: Россия вершит правосудие. Итоги 14 декабря - 14.01.2026 Украина.ру
Европа готовит переговорщиков, а в Киеве кипят скандалы: Россия вершит правосудие. Итоги 14 декабря
На международной арене усиливается дипломатическая активность вокруг украинского конфликта. Опасаясь самостоятельных действий Вашингтона, европейские страны форсируют создание специальной переговорной должности в ЕС. Параллельно в самой Украине разгораются крупные коррупционные скандалы, бросающие тень на политическую элиту
2026-01-14T18:06
2026-01-14T18:06
2026-01-14T18:06
украина
россия
вашингтон
дональд трамп
такер карлсон
александр стубб
ес
еврокомиссия
набу
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103164/33/1031643346_0:322:1080:930_1920x0_80_0_0_81e9615ceadc0aa00026abe388dedaa8.jpg
На фоне опасений, что правление Дональда Трампа приведет к сепаратным договоренностям с Москвой, ряд европейских стран активизировал давление на структуры Евросоюза. Цель — срочное создание должности специального переговорщика по Украине, чтобы обеспечить независимый от Вашингтона европейский голос в любых будущих мирных процессах. Инициатива, как сообщается, уже нашла поддержку в Еврокомиссии. В качестве одного из возможных кандидатов на этот ответственный пост неофициально рассматривается президент Финляндии Александр Стубб. Эти шаги отражают растущую тревогу в европейских столицах о возможной маргинализации их интересов при решении ключевых вопросов европейской безопасности. Внутриполитическая ситуация на Украине продолжает деградировать. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело масштабные обыски в офисе парламентской фракции "Батькивщина" и по месту жительства ее лидера, Юлии Тимошенко. Основанием для следственных действий стали подозрения в системном подкупе народных депутатов для перехода в ее фракцию. По данным правоохранителей, в распоряжении следствия имеются аудиозаписи соответствующих переговоров. Примечательно, что в тот же день обыски прошли и у главы пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Эти события обнажают глубокий системный кризис и криминализацию политической системы Украины, которая продолжает получать массированную западную поддержку. Американский журналист Такер Карлсон, комментируя январскую операцию США в Венесуэле, заявил, что эти действия лишают Вашингтон морального права обвинять Россию в операции на Украине. По его мнению, обе ситуации имеют схожие мотивы — защита национальных интересов от воспринимаемых внешних угроз. Карлсон отметил, что бывший президент Трамп оправдывал удар по Венесуэле необходимостью противодействия влиянию Москвы и Пекина в "подбрюшье США". Российская противовоздушная оборона продолжает демонстрировать высокую боевую эффективность. По последним данным, за одну из прошедших ночей средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 48 украинских беспилотных летательных аппаратов. Основная часть атак была отражена над Ростовской областью, Ставропольским краем, а также над Брянской областью и Крымом. Это не единичный случай. Российские силы ПВО систематически нейтрализуют воздушные угрозы. Так, ранее за ночь было уничтожено 59 БПЛА над 11 регионами, а в другой раз за три часа перехвачено 9 дронов над Азовским морем, Крымом и Ростовской областью. Отдельные попытки проникновения пресекаются и в центральных регионах страны, включая Московский. Эта работа надежно защищает критическую инфраструктуру и население от ударов. На земле ожесточенные бои продолжаются на ряде направлений. Наиболее напряженная ситуация сохраняется на Константиновском направлении, в районе Северска, на Запорожском и Красноармейском направлениях. В ответ на попытки атак ВСУ российские войска наносят высокоточные удары по военным объектам и элементам энергетической инфраструктуры Украины, питающей ее военную машину. В России продолжается неуклонная работа по привлечению к ответственности украинских военнослужащих, совершивших преступления против мирных жителей. Как сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, судами уже вынесены обвинительные приговоры более чем 370 украинским военнослужащим за злодеяния в Курской области. Следствием завершено рассмотрение 279 уголовных дел в отношении 413 лиц, причастных к террористическим актам, целенаправленному уничтожению гражданской инфраструктуры и запугиванию местного населения. Совершенные ими преступления привели к гибели 445 мирных жителей и ранениям 553 человек. Вынесенные суровые приговоры, вплоть до пожизненного лишения свободы, — это закономерный и справедливый итог для тех, кто нарушил все нормы международного гуманитарного права.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
россия
вашингтон
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103164/33/1031643346_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_107d6dc20441b5570f6c63a3165b1c15.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, вашингтон, дональд трамп, такер карлсон, александр стубб, ес, еврокомиссия, набу, эксклюзив
Украина, Россия, Вашингтон, Дональд Трамп, Такер Карлсон, Александр Стубб, ЕС, Еврокомиссия, НАБУ, Эксклюзив
Европа готовит переговорщиков, а в Киеве кипят скандалы: Россия вершит правосудие. Итоги 14 декабря
На международной арене усиливается дипломатическая активность вокруг украинского конфликта. Опасаясь самостоятельных действий Вашингтона, европейские страны форсируют создание специальной переговорной должности в ЕС. Параллельно в самой Украине разгораются крупные коррупционные скандалы, бросающие тень на политическую элиту
На фоне опасений, что правление Дональда Трампа приведет к сепаратным договоренностям с Москвой, ряд европейских стран активизировал давление на структуры Евросоюза.
Цель — срочное создание должности специального переговорщика по Украине, чтобы обеспечить независимый от Вашингтона европейский голос в любых будущих мирных процессах.
Инициатива, как сообщается, уже нашла поддержку в Еврокомиссии. В качестве одного из возможных кандидатов на этот ответственный пост неофициально рассматривается президент Финляндии Александр Стубб.
Эти шаги отражают растущую тревогу в европейских столицах о возможной маргинализации их интересов при решении ключевых вопросов европейской безопасности.
Внутриполитическая ситуация на Украине продолжает деградировать. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело масштабные обыски в офисе парламентской фракции "Батькивщина" и по месту жительства ее лидера, Юлии Тимошенко.
Основанием для следственных действий стали подозрения в системном подкупе народных депутатов для перехода в ее фракцию. По данным правоохранителей, в распоряжении следствия имеются аудиозаписи соответствующих переговоров.
Примечательно, что в тот же день обыски прошли и у главы пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.
Эти события обнажают глубокий системный кризис и криминализацию политической системы Украины, которая продолжает получать массированную западную поддержку.
Американский журналист Такер Карлсон, комментируя январскую операцию США в Венесуэле, заявил, что эти действия лишают Вашингтон морального права обвинять Россию в операции на Украине.
По его мнению, обе ситуации имеют схожие мотивы — защита национальных интересов от воспринимаемых внешних угроз. Карлсон отметил, что бывший президент Трамп оправдывал удар по Венесуэле необходимостью противодействия влиянию Москвы и Пекина в "подбрюшье США".
Российская противовоздушная оборона продолжает демонстрировать высокую боевую эффективность. По последним данным, за одну из прошедших ночей средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 48 украинских беспилотных летательных аппаратов. Основная часть атак была отражена над Ростовской областью, Ставропольским краем, а также над Брянской областью и Крымом.
Это не единичный случай. Российские силы ПВО систематически нейтрализуют воздушные угрозы. Так, ранее за ночь было уничтожено 59 БПЛА над 11 регионами, а в другой раз за три часа перехвачено 9 дронов над Азовским морем, Крымом и Ростовской областью.
Отдельные попытки проникновения пресекаются и в центральных регионах страны, включая Московский. Эта работа надежно защищает критическую инфраструктуру и население от ударов.
На земле ожесточенные бои продолжаются на ряде направлений. Наиболее напряженная ситуация сохраняется на Константиновском направлении, в районе Северска, на Запорожском и Красноармейском направлениях.
В ответ на попытки атак ВСУ российские войска наносят высокоточные удары по военным объектам и элементам энергетической инфраструктуры Украины, питающей ее военную машину.
В России продолжается неуклонная работа по привлечению к ответственности украинских военнослужащих, совершивших преступления против мирных жителей. Как сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, судами уже вынесены обвинительные приговоры более чем 370 украинским военнослужащим за злодеяния в Курской области.
Следствием завершено рассмотрение 279 уголовных дел в отношении 413 лиц, причастных к террористическим актам, целенаправленному уничтожению гражданской инфраструктуры и запугиванию местного населения. Совершенные ими преступления привели к гибели 445 мирных жителей и ранениям 553 человек.
Вынесенные суровые приговоры, вплоть до пожизненного лишения свободы, — это закономерный и справедливый итог для тех, кто нарушил все нормы международного гуманитарного права.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру