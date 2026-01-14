https://ukraina.ru/20260114/andrey-evseenko-vremya-kissindzherov-v-amerikanskoy-politike-proshlo-teper-v-belyy-dom-prikhodyat-1074306640.html

Андрей Евсеенко: Время Киссинджеров в американской политике прошло, теперь в Белый дом приходят лоялисты

Андрей Евсеенко: Время Киссинджеров в американской политике прошло, теперь в Белый дом приходят лоялисты - 14.01.2026 Украина.ру

Андрей Евсеенко: Время Киссинджеров в американской политике прошло, теперь в Белый дом приходят лоялисты

Время Киссинджеров и Бжезинских прошло. В США мы видим результат деградации американской политической элиты. Ушло время, когда в Белый дом приходили лучшие из лучших, как это было времена Кеннеди. Сейчас приходят исполнители, лоялисты.

2026-01-14T20:10

2026-01-14T20:10

2026-01-14T20:10

интервью

украина

россия

москва

дональд трамп

кирилл буданов

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0e/1074289227_112:21:821:420_1920x0_80_0_0_38e2f7c5e5bbea039a07a88abaa90edb.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат политических наук, замдиректора Института США и Канады РАН Андрей Евсеенко.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер собираются в ближайшее время посетить Москву для переговоров по украинскому урегулированию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Bloomberg.- Андрей Сергеевич, велика ли вероятность того, что Трамп неожиданно решит отказаться от участия в переговорном процессе вокруг Украины?- Он не может просто забыть про Украину, потому что он собственными руками подогрел эту тему. Он мог бы в ходе своей предвыборной кампании не вспоминать об Украине, говорить, что эта часть мира не имеет к США отношение. Но он вложил в эту тему свою риторику. Это значит, что в том или ином виде, он будет оставаться вовлеченным в этот конфликт.Сейчас он хочет убрать этот конфликт с медийной повестки дня и заявить о собственных миротворческих усилиях. Он не собирается вникать в то, как возникли противоречия между Украиной и Россией, Россией и НАТО. Ему гораздо проще требовать от обеих сторон прекращения огня, чтобы приписать себе дипломатический успех. По мере игнорирования своих требований Москвой и Киевом он будет подвергать эти стороны давлению.- Были ли согласованы недавние перестановки в высших эшелонах власти Украины, в частности. Назначение Буданова* главой офиса Зеленского, с Вашингтоном?- Украина не делает ничего, что противоречило бы интересам США. Что же касается таких точечных кадровых назначений, это не то, что волнует уровень Трампа и его ближайшего окружения. Такие тактические вопросы это уровень профильного бюро Госдепартамента.Но поскольку мы не видим со стороны Буданова жестких антиамериканских высказываний, можно утверждать, что входе таких кадровых перестановок не появились бы люди, которые подрывали бы интересы Штатов.Украина не в той позиции, чтобы противоречить интересам текущей администрации. Риторическое столкновение между Зеленским и Трампом в начале прошлого года в Белом доме было результатом того, что украинская сторона не сразу поняла, кто пришел в Белый дом и с какой повесткой.После такого холодного душа наступило понимание интересов США, поэтому со стороны Киева можно ждать опережающей лояльности.- Недавний захват танкера "Маринера" западные СМИ назвали частью политики кнута и пряники в отношении России. Сколько еще таких кнутов и пряников в распоряжении Трампа?- Я не согласен с тем, что захват танкера был антироссийским демаршем. Эти действия администрацией охарактеризовались как антивенесуэльские. Это инструмент давления на официальный Каракас, где ситуация далека от завершения.В отношении России инструментарий остается прежним. Это санкции. Тот самый законопроект Линдси Грэма*, который пользуется двухпартийной поддержкой в Конгрессе. Также военно-техническое сотрудничество с Украиной, то есть изменение объемов, темпов, номенклатуры поставок на Украину.Не будем забывать и о Белоруссии. Официальный Минск тоже старается лавировать между Москвой и Вашингтоном. При этом переговоры с Белоруссией могут использоваться в качестве давления на Москву. При этом Трамп опасается передавить, потому что он не заинтересован поставить крест на России. Тогда он не сможет объявить себя победителем. Чтобы продолжать дипломатические усилия, ему надо оставлять Москву и Киев поле диалога. И жесткие односторонние санкции могут этому помешать.- Популярно мнение, что Трамп больше склоняется к позиции Марко Рубио, сторонника более жёсткого взаимодействия с Москвой.- В окружении Трампа есть не только Рубио. Господин Вэнс тоже никуда не делся. Говорить о том, что Рубио это единственный, кто определяет целеполагание Трампа, его внешнеполитические интенции нельзя. Трамп действует в соответствии со своим видением мира.Что касается Рубио, то он исполнитель, который никогда не пойдет против мнения своего руководства, поскольку это может повредить его президентским амбициям. Его задача подержать лояльность, и если он видит, что Трамп нацелен на продолжение диалога с Москвой, он будет послушно это выполнять.Время Киссинджеров и Бжезинских прошло. В США мы видим результат деградации американской политической элиты. Ушло время, когда в Белый дом приходили лучшие из лучших, как это было времена Кеннеди. Сейчас приходят исполнители, лоялисты.- Как Уиткофф.- Да, то есть простые люди, к которым есть огромное личное доверие. Деградация началась в постбиполярную эпоху, когда исчез экзистенциональный противник. До этого появление, мягко говоря, неумного человека в высших эшелонах власти было предельно опасным. Потом американский государственный механизм пошел по пути деградации. Он начал все больше зависеть от внутриполитической конъюнктуры, кто лоялен, кто говорит правильные слова. Это снижает уровень профессионализма. Поэтому говорить о господине Рубио как о демиурге американской политики я бы не стал. Если мнения Трампа и Рубио разойдутся, последний примет позицию руководства и пойдет прежним курсом.- На то он и "маленький Марко" (прозвище, которое Трамп дал Рубио во время своего президентского срока).- Да, до 2028 года ему очень важно оставаться на плаву. Сейчас у него есть огромный ресурс. Он госсекретарь, он исполняет обязанности советника по нацбезопасности. Для федерального политика это колоссальный ресурс для привлечения электората, чтобы, когда пробьет час, использовать это в своей предвыборной кампании.*Признан террористом в РФТакже на эту тему - Только грандиозная катастрофа. Как противостоять США и выжить в мире, где больше нет правил

https://ukraina.ru/20260113/andrey-sidorov-tramp-gotovit-dubinu-protiv-rossii-chtoby-obratit-v-nichto-globalnyy-proekt-kitaya-1074252316.html

https://ukraina.ru/20260114/paralleli-s-ukrainskim-maydanom-tramp-ugrozhaet-novym-napadeniem-na-iran-1074275656.html

украина

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, россия, москва, дональд трамп, кирилл буданов, нато