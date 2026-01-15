Эксперт: Судя по событиям в Иране и Венесуэле, Россия лучше подготовилась к новым временам - 15.01.2026 Украина.ру
Российская экономика, закаленная тысячами санкций, уже адаптировалась к условиям рынка, а общество демонстрирует высокую степень консолидации. В военной сфере Москва также обеспечила себе надежный паритет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
04:20 15.01.2026
 
Российская экономика, закаленная тысячами санкций, уже адаптировалась к условиям рынка, а общество демонстрирует высокую степень консолидации. В военной сфере Москва также обеспечила себе надежный паритет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
Отвечая на вопрос о том, как Россия будет защищать свои интересы, реагируя на силовые акции Дональда Трампа, эксперт указал на устойчивость экономики.
"Во-первых, мы создали экономику, которая в большей степени ориентируется как раз на турбулентный рынок. Мы выдержали 30 тысяч санкций, и скорее всего выдержим остальные санкции", — заявил Сидоров.
Он провел сравнение военных потенциалов. "Но в отличие от американцев мы, например, свою ядерную триаду обновили. Сейчас у нас на вооружении стоят новейшие образцы, а у США как был "Минитмен-3", так и остался", — сказал политолог.
Сидоров подчеркнул сплоченность российского общества. "Что касается внутреннего положения, то, в отличие от кризисных времен 2008-2010 годов, российское общество более консолидировано. В отличие от США. Штаты расколоты, и Трамп не тот человек, который может консолидировать американское общество", — пояснил эксперт.
Он дал общую оценку готовности к новым реалиям. Судя по событиям в Иране и Венесуэле, Россия оказалась более подготовленной к наступившим временам, нежели любая другая страна, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Сидоров: Трамп готовит "дубину" против России, чтобы обратить в ничто глобальный проект Китая" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме: "Час расплаты для НАТО. США анонсировали захват Гренландии" на сайте Украина.ру.
