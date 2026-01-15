https://ukraina.ru/20260115/ekspert-sudya-po-sobytiyam-v-irane-i-venesuele-rossiya-luchshe-podgotovilas-k-novym-vremenam-1074296633.html

Эксперт: Судя по событиям в Иране и Венесуэле, Россия лучше подготовилась к новым временам

Российская экономика, закаленная тысячами санкций, уже адаптировалась к условиям рынка, а общество демонстрирует высокую степень консолидации. В военной сфере Москва также обеспечила себе надежный паритет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров

Отвечая на вопрос о том, как Россия будет защищать свои интересы, реагируя на силовые акции Дональда Трампа, эксперт указал на устойчивость экономики. Он провел сравнение военных потенциалов. "Но в отличие от американцев мы, например, свою ядерную триаду обновили. Сейчас у нас на вооружении стоят новейшие образцы, а у США как был "Минитмен-3", так и остался", — сказал политолог.Сидоров подчеркнул сплоченность российского общества. "Что касается внутреннего положения, то, в отличие от кризисных времен 2008-2010 годов, российское общество более консолидировано. В отличие от США. Штаты расколоты, и Трамп не тот человек, который может консолидировать американское общество", — пояснил эксперт.Он дал общую оценку готовности к новым реалиям. Судя по событиям в Иране и Венесуэле, Россия оказалась более подготовленной к наступившим временам, нежели любая другая страна, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Сидоров: Трамп готовит "дубину" против России, чтобы обратить в ничто глобальный проект Китая" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: "Час расплаты для НАТО. США анонсировали захват Гренландии" на сайте Украина.ру.

