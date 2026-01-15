Сидоров о развале НАТО: ЕС найдет способ сдать Гренландию США, Альянс не сможет существовать без Штатов - 15.01.2026 Украина.ру
Сидоров о развале НАТО: ЕС найдет способ сдать Гренландию США, Альянс не сможет существовать без Штатов
Сидоров о развале НАТО: ЕС найдет способ сдать Гренландию США, Альянс не сможет существовать без Штатов - 15.01.2026 Украина.ру
Сидоров о развале НАТО: ЕС найдет способ сдать Гренландию США, Альянс не сможет существовать без Штатов
Формального распада НАТО не произошло, но гренландский кризис обнажил зависимость Европы от США. Чтобы сохранить блок, ЕС придется найти компромиссный вариант, который позволит передать контроль над островом Вашингтону. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
2026-01-15T04:35
2026-01-15T04:35
Отвечая на вопрос о возможном развале НАТО, эксперт напомнил о прошлых кризисах. "Формально никакого развала НАТО нет, Альянс продолжает свою деятельность, в том числе с участием США. Периоды сильного напряжения внутри организации были и раньше", — заявил Сидоров.Он выразил уверенность в исходе нынешнего спора. История с Гренландией разрешится тем, что европейцы найдут способ сдать эту территорию США, потому что без Штатов НАТО не сможет существовать, сказал политолог.Сидоров привел конкретные цифры доминирования Америки. "70% Североатлантического блока это США по расходам и вооружениям. Без США никакого ядерного зонтика над Европой не будет", — пояснил аналитик. Он подчеркнул, что ядерный потенциал ЕС несопоставим с американским, а ключевые инфраструктурные активы вроде космической группировки также принадлежат Вашингтону.По мнению эксперта, у Европы нет реальной альтернативы. Поэтому у европейцев один путь: найти какой-то такой компромиссный вариант, который позволит бы Европе сохранить лицо, передав контроль над Гренландией США, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Сидоров: Трамп готовит "дубину" против России, чтобы обратить в ничто глобальный проект Китая" на сайте Украина.ру.Также материал по теме "Тимофей Сергейцев: Пока Иран и Венесуэла строят свое будущее, Россия готовится к новым ударам "Орешником" на сайте Украина.ру.
Сидоров о развале НАТО: ЕС найдет способ сдать Гренландию США, Альянс не сможет существовать без Штатов

Сидоров о развале НАТО: ЕС найдет способ сдать Гренландию США, Альянс не сможет существовать без Штатов

04:35 15.01.2026
 
© Фото : Polish Ministry of National Defence
- РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : Polish Ministry of National Defence
Формального распада НАТО не произошло, но гренландский кризис обнажил зависимость Европы от США. Чтобы сохранить блок, ЕС придется найти компромиссный вариант, который позволит передать контроль над островом Вашингтону. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
Отвечая на вопрос о возможном развале НАТО, эксперт напомнил о прошлых кризисах. "Формально никакого развала НАТО нет, Альянс продолжает свою деятельность, в том числе с участием США. Периоды сильного напряжения внутри организации были и раньше", — заявил Сидоров.
Он выразил уверенность в исходе нынешнего спора. История с Гренландией разрешится тем, что европейцы найдут способ сдать эту территорию США, потому что без Штатов НАТО не сможет существовать, сказал политолог.
Сидоров привел конкретные цифры доминирования Америки. "70% Североатлантического блока это США по расходам и вооружениям. Без США никакого ядерного зонтика над Европой не будет", — пояснил аналитик.
Он подчеркнул, что ядерный потенциал ЕС несопоставим с американским, а ключевые инфраструктурные активы вроде космической группировки также принадлежат Вашингтону.
По мнению эксперта, у Европы нет реальной альтернативы. Поэтому у европейцев один путь: найти какой-то такой компромиссный вариант, который позволит бы Европе сохранить лицо, передав контроль над Гренландией США, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Сидоров: Трамп готовит "дубину" против России, чтобы обратить в ничто глобальный проект Китая" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме "Тимофей Сергейцев: Пока Иран и Венесуэла строят свое будущее, Россия готовится к новым ударам "Орешником" на сайте Украина.ру.
