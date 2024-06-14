https://ukraina.ru/20240614/1055640246.html

Эти цифры впечатляют: полковник Баранец объяснил, что означают 50 тысяч ежемесячных потерь ВСУ

Эти цифры впечатляют: полковник Баранец объяснил, что означают 50 тысяч ежемесячных потерь ВСУ - 14.06.2024 Украина.ру

Эти цифры впечатляют: полковник Баранец объяснил, что означают 50 тысяч ежемесячных потерь ВСУ

Не надо думать, что в месяц обязательно гибнет по 50 тысяч украинских солдат. Это усредненная цифра за время СВО. При этом гибель даже одного российского солдата – это уже серьезная потеря. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-06-14T04:50

2024-06-14T04:50

2024-06-14T04:50

россия

украина

виктор баранец

владимир путин

потери всу

всу

вс рф

иностранные наемники

франция

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055306315_0:75:1440:885_1920x0_80_0_0_3e7c12e2ccb6d04d9bb564df771e02b5.jpg

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что ВСУ в месяц теряют по 50 тысяч человек (25 тысяч санитарными и 25 тысяч безвозвратными).Эти цифры впечатляют, но необходимо уметь их грамотно читать. Не надо думать, что в месяц обязательно гибнет по 50 тысяч украинских солдат. Это усредненная цифра за время СВО, сообщил эксперт.На каких-то участках противник за сутки терял по 500 человек, а на каких-то – всего пять. Тем не менее, на эти потери нельзя не обращать внимания, это серьезный фактор, указал обозреватель.При этом гибель даже одного российского солдата – это уже серьезная потеря. Здесь служит утешением только то, что потери снижаются из месяца в месяц. Та неспешность продвижения, за которую мы критикуем наших генералов, связана с тем, что Кремль "даст им по голове", если будут "неоправданные потери", подчеркнул Баранец.Также важно учесть, поедут ли на Украину французские наемники, по поводу которых президент Франции Эммануэль Макрон до сих пор не может определиться, указал военный.Мы наблюдаем, что на Западе есть раздрай по поводу ракетных ударов по территории России. Все это определит стратегию боевых действий российской армии в этом году, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Баранца: Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада читайте на сайте Украина.руО том, почему важно развенчать все вредные и лживые мифы об украинской истории можно прочитать в интервью Ларисы Шеслер о подставе для Николаева, "пророссийском" Тернополе и перемудрившей Запорожской области

https://ukraina.ru/20240613/1055634575.html

россия

украина

франция

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, украина, виктор баранец, владимир путин, потери всу, всу, вс рф, иностранные наемники, франция, сво, запад