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"Каждый может внести лепту". Медведев призвал максимально вредить Западу в ответ на санкции

"Каждый может внести лепту". Медведев призвал максимально вредить Западу в ответ на санкции - 13.06.2024 Украина.ру

"Каждый может внести лепту". Медведев призвал максимально вредить Западу в ответ на санкции

На западные санкции российские власти, государство и россияне должны отвечать попытками нанести максимальный вред враждебным странам. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

2024-06-13T10:33

2024-06-13T10:33

2024-06-13T10:33

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Россия должна отвечать на новые санкции попытками нанести максимальный вред тем странам, которые эти санкции ввели. Экономические ограничения Дмитрий Медведев назвал объявленной войной без правил. "Надо каждый день пытаться нанести максимальный вред тем странам, которые ввели против нашей страны и всех наших граждан эти ограничения. Вред во всём, в чём можно навредить. Вред их экономикам, их институтам и их правителям. Вред благополучию их граждан. Их уверенности в завтрашнем дне. Для этого надо и дальше искать критические уязвимости их экономик и бить по ним во всех сферах. Причинять ущерб во всех местах, парализуя работу их компаний и государственных учреждений. Находить проблемы в их важнейших технологиях и беспощадно наносить удары по ним. Буквально изничтожать их энергетику, промышленность, транспорт, банковские и социальные услуги. Наводить страх неминуемым коллапсом всей критической инфраструктуры", - написал Медведев. Рецепт вредительства по версии Медведева:1) Передать третьим странам "все возможные виды вооружений, кроме ядерного (пока)",2) Дезорганизовать муниципальные власти для взрыва анархии и преступности в крупных городах стран Запада, 3) Если на Западе опасаются войны в космосе, "значит, получат и ее", 4) Устроить социальные взрывы методом вбросов в их медиасферу "самых зловещих ночных страхов" и "жутких фантомых болей", 5) Забросать фейковыми новостями, чтобы превратить "их жизнь в сплошной безумный кошмар", в котором невозможно будет отличить выдумку от реалий."И никаких правил в отношении врага! Пусть получат всё сполна за вред России и как можно больнее! Каждый может внести свою лепту!", - заявил Медведев. Напоследок он предложил руководствоваться принципом "око за око, зуб за зуб". Накануне США ввели санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). До 13 августа Штаты прекращают операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД. В этот день будут прекращены тоги долларом и евро. С 13 июня торги на Мосбирже осуществляются по всем инструментам (кроме валютных пар с долларом и евро) на валютном рынке и рынке драгметаллов, на фондовом и денежном рынках. "Торги на всех рынках Московской биржи стартовали в соответствии с ранее объявленным регламентом и проводятся в штатном режиме. НКЦ провел все необходимые процедуры по урегулированию последствий введенных ограничений в соответствии с правилами клиринга. В результате реализованных мер денежные средства в иностранной валюте на клиентских расчетных кодах участников торгов затронуты не были", - сообщили в пресс-центре Мосбиржи. Индекс Мосбиржи упал до 3050 пунктов на открытии торгов 13 июня. Лидерами снижения (по данным на 10:09) стали акции Мосбиржи (-7,77%), Селигдара (-5,45%), Совкомфлота (-4,82%), Новатэка (-3,43%) и АФК Система (-3,42%).О том, почему так важны компании "Новатэк" и "Совкомфлот" читайте в материале Санкции против СПГ еще не объявлены. На что нацелены Запад и Россия?

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