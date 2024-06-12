https://ukraina.ru/20240612/1055610124.html

Танцы с бубном: историк призвал помочь украинцам, которые ненавидят Россию

Танцы с бубном: историк призвал помочь украинцам, которые ненавидят Россию - 12.06.2024 Украина.ру

Танцы с бубном: историк призвал помочь украинцам, которые ненавидят Россию

СВО в конце концов закончится, а вопрос "Что будет потом" надо решать уже сейчас. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военный историк и публицист Украина.ру, 12.06.2024

2024-06-12T06:30

2024-06-12T06:30

2024-06-12T06:30

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СВО в конце концов закончится, а вопрос "Что будет потом" надо решать уже сейчас. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военный историк и публицист Алексей Стаценко.Эксперт отметил, что на днях после очередного общения с потусторонним миром Джо Байден сказал честно и откровенно, что США никогда не ставили своей целью победу Украины. Вашингтон хотел разорвать экономику Германии и Европы в целом, а также остановить развитие России, дав ей в руки чемодан без ручки под названием Украина.Для этого, утверждает Стаценко, Запад долгое время вел работу по одурманиванию населения Украины. По словам историка, в скором времени в стране могут остаться всего 15 миллионов человек, которые будут активно ненавидеть Россию и россиян."И бросить их нельзя, потому что из них снова будут готовить таран против России. И что делать с ними – пока в России никто не знает и, похоже, даже пока не задумывается на эту тему. А об этом надо думать уже сейчас. Я не говорю, что нам надо вокруг них устраивать танцы с бубном. Я говорю о том, что нам надо разработать тактику по переманиванию их на свою сторону. Их же обманули. Запад начал эту игру еще в 1990-е годы. Была разработана стратегия, которую они шаг за шагом реализовывали. В нулевые после Майдана реализация этого проекта ускорилась. Украина стала двойным тараном. И против Европы, и против России", - сказал Стаценко.Он уверен, что украинцам нужно объяснять, что они стали пешками в геополитической игре Запада, и США используют их как расходный материал.С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.В минувшие выходные российские военные освободили также село Рыжевка в Сумской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."Бойцы полка "Ахмат-Чечня" МО России... совместно с военнослужащими других российских подразделений провели тактические действия и освободили от неприятеля очередной населенный пункт. Это село Рыжевка, которое находится на границе с Курской областью", – написал он.В понедельник, 10 июня, ряд украинских СМИ констатировали, что будущее этого участка фронта уже предрешено."В Сумах и области частично пропадал вчера ночью свет. При этом отключений света по стране не было. Масштабные перебои в энергетике, первый признак, что скоро начнутся масштабные боевые действия в регионе. Также появились новости, что россияне в этот момент зашли в приграничное село Рыжевка Сумской области. Всё указывает на то, что россияне будут пошагово наступать на новых участках границы, тем самым растягивая оборону ВСУ и в какой-то момент могут её обрушить. Если Банковая недооценит намерения противника", - написал популярный на Украине Телеграм-канал "Легитимный".В понедельник, 10 июня, ВС РФ освободили село Старомайорское в Донецкой Народной Республике, а во вторник, 11 июня, российские силы денацифицировали Артемовку в Луганской Народной Республике и Тимковку под Харьковом."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОНакануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО

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