Стаценко: поход ВС РФ на Сумское направление - ошибка
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Заявления о том, что освобождение Рыжевки - это открытие Сумского направления преждевременные. Более того, этот вектор приложения военной силы - не лучший выбор для ВС РФ
Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал военный историк и публицист Алексей Стаценко.
"Рыжевка – это небольшой населенный пункт, который находится в 30 метрах от Теткино. У меня бывший тесть из этих мест. Фактически – это один населенный пункт, по территории которого прошла граница. Фронта там не было. Это была серая зона. Украинские товарищи исключительно для пиара заходили в Теткино, чтобы показать, что они вторглись на территорию России. А сейчас была наша ответная операция, когда уже мы показали, что зашли на территорию Сумской области. Реальных боевых действий там нет", - сказал историк.
Стаценко добавил, что, по его мнению, закрепление российских войск в Рыжевке не лучшим образом скажутся на картине боевых действий, ведь тогда ВСУ будут бомбить Теткино ракетами и БПЛА.
"Особого смысла я в этом не вижу. Смысл есть в раздергивании сил противника. Чтобы они отвлекли какие-то свои подразделения и части еще и на прикрытие границы вдоль Курской области. Я по-прежнему считаю, что глубоко и серьезно заходить на территорию Сумской области было бы для нас ошибкой", - сказал Стаценко.
Он пояснил, что для такой операции российским войскам понадобится много сил, а обеспечить наземную транспортировку грузов на сумском участке фронта будет очень сложно, потому что ВСУ легко могут устроить там засаду на автомобильной дороге или железнодорожных путях.
Другие подробности читайте в интервью Если ВСУ не закончатся через полгода, России придется изгнать "дьявола" из кучи деталей.
А вот бывший замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов уверен, что в ближайшее время основное направление наступления ВС РФ будет "где-то между Харьковом и Сумами".
Вчера, 05:50Даниил Безсонов: Если Россия применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласкНе только мы считаем русских, украинцев и белорусов одним народом. США воспринимают нас точно так же. И на Западе опасаются, что через пару лет украинцы очнутся от американских жвачек и поймут, что им нет смысла умирать только ради того, чтобы как можно больше навредить России
Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что в ближайшее время главным для ВС РФ все же будет Харьковское направление, и ВС РФ кинут все силы на создание буферной зоны по приказу Владимира Путина.
Еще раньше в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что в ближайшее время ВС РФ откроют Сумское направление.
"Вражеская пропаганда не раз заявляла, что у нас [якобы] закончился личный состав, танки и "Калибры", но все это мы продолжаем наращивать. И Сумское направление откроется в ближайшее время (ближайшее время сейчас — это каждая секунда)", - отметил Киселев.
6 июня, 04:45В любую секунду: полковник запаса рассказал, когда армия РФ "распечатает" Сумское направлениеВСУ укрепляют Киевскую и Волынскую области вдоль границы с Белоруссией. Минобороны РФ пристально следит за тем, как ВСУ возводят оборонительные сооружения в Сумской области. Блиндажи и окопы противника отлично видно со спутниковых снимков. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
В минувшие выходные российские военные освободили также село Рыжевка в Сумской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Бойцы полка "Ахмат-Чечня" МО России... совместно с военнослужащими других российских подразделений провели тактические действия и освободили от неприятеля очередной населенный пункт. Это село Рыжевка, которое находится на границе с Курской областью", – написал он.
В понедельник, 10 июня, ряд украинских СМИ констатировали, что будущее этого участка фронта уже предрешено.
"В Сумах и области частично пропадал вчера ночью свет. При этом отключений света по стране не было. Масштабные перебои в энергетике, первый признак, что скоро начнутся масштабные боевые действия в регионе. Также появились новости, что россияне в этот момент зашли в приграничное село Рыжевка Сумской области. Всё указывает на то, что россияне будут пошагово наступать на новых участках границы, тем самым растягивая оборону ВСУ и в какой-то момент могут её обрушить. Если Банковая недооценит намерения противника", - написал популярный на Украине Телеграм-канал "Легитимный".
С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.
В понедельник, 10 июня, ВС РФ освободили село Старомайорское в Донецкой Народной Республике, а во вторник, 11 июня, российские силы денацифицировали Артемовку в Луганской Народной Республике и Тимковку под Харьковом.
Накануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.