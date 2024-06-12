https://ukraina.ru/20240612/1055605366.html

Стаценко: поход ВС РФ на Сумское направление - ошибка

Стаценко: поход ВС РФ на Сумское направление - ошибка - 12.06.2024 Украина.ру

Стаценко: поход ВС РФ на Сумское направление - ошибка

Заявления о том, что освобождение Рыжевки - это открытие Сумского направления преждевременные. Более того, этот вектор приложения военной силы - не лучший выбор для ВС РФ

2024-06-12T04:20

2024-06-12T04:20

2024-06-12T04:20

новости

россия

украина.ру

вс рф

сумы

фронт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046432250_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_53fc4ee5af6b23101ff15f758508beb3.jpg

Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал военный историк и публицист Алексей Стаценко."Рыжевка – это небольшой населенный пункт, который находится в 30 метрах от Теткино. У меня бывший тесть из этих мест. Фактически – это один населенный пункт, по территории которого прошла граница. Фронта там не было. Это была серая зона. Украинские товарищи исключительно для пиара заходили в Теткино, чтобы показать, что они вторглись на территорию России. А сейчас была наша ответная операция, когда уже мы показали, что зашли на территорию Сумской области. Реальных боевых действий там нет", - сказал историк.Стаценко добавил, что, по его мнению, закрепление российских войск в Рыжевке не лучшим образом скажутся на картине боевых действий, ведь тогда ВСУ будут бомбить Теткино ракетами и БПЛА.Он пояснил, что для такой операции российским войскам понадобится много сил, а обеспечить наземную транспортировку грузов на сумском участке фронта будет очень сложно, потому что ВСУ легко могут устроить там засаду на автомобильной дороге или железнодорожных путях.Другие подробности читайте в интервью Если ВСУ не закончатся через полгода, России придется изгнать "дьявола" из кучи деталей.А вот бывший замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов уверен, что в ближайшее время основное направление наступления ВС РФ будет "где-то между Харьковом и Сумами".Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что в ближайшее время главным для ВС РФ все же будет Харьковское направление, и ВС РФ кинут все силы на создание буферной зоны по приказу Владимира Путина.Еще раньше в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что в ближайшее время ВС РФ откроют Сумское направление."Вражеская пропаганда не раз заявляла, что у нас [якобы] закончился личный состав, танки и "Калибры", но все это мы продолжаем наращивать. И Сумское направление откроется в ближайшее время (ближайшее время сейчас — это каждая секунда)", - отметил Киселев.В минувшие выходные российские военные освободили также село Рыжевка в Сумской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."Бойцы полка "Ахмат-Чечня" МО России... совместно с военнослужащими других российских подразделений провели тактические действия и освободили от неприятеля очередной населенный пункт. Это село Рыжевка, которое находится на границе с Курской областью", – написал он.В понедельник, 10 июня, ряд украинских СМИ констатировали, что будущее этого участка фронта уже предрешено."В Сумах и области частично пропадал вчера ночью свет. При этом отключений света по стране не было. Масштабные перебои в энергетике, первый признак, что скоро начнутся масштабные боевые действия в регионе. Также появились новости, что россияне в этот момент зашли в приграничное село Рыжевка Сумской области. Всё указывает на то, что россияне будут пошагово наступать на новых участках границы, тем самым растягивая оборону ВСУ и в какой-то момент могут её обрушить. Если Банковая недооценит намерения противника", - написал популярный на Украине Телеграм-канал "Легитимный".С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.В понедельник, 10 июня, ВС РФ освободили село Старомайорское в Донецкой Народной Республике, а во вторник, 11 июня, российские силы денацифицировали Артемовку в Луганской Народной Республике и Тимковку под Харьковом."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОНакануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО

https://ukraina.ru/20240611/1055590789.html

https://ukraina.ru/20240610/1055574680.html

https://ukraina.ru/20240606/1055497639.html

россия

сумы

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина.ру, вс рф, сумы, фронт