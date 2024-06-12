Незаконное распространение Зеленского: историк нашел ответственного - 12.06.2024 Украина.ру
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Незаконное распространение Зеленского: историк нашел ответственного
Незаконное распространение Зеленского: историк нашел ответственного - 12.06.2024 Украина.ру
Незаконное распространение Зеленского: историк нашел ответственного
Полномочия Владимира Зеленского истекли 21 мая. Сам бывший лидер Украины утверждает, что его мало беспокоят такие мелочи, как собственная легитимность и предлагает всем несогласным изучить конституцию страны
2024-06-12T07:45
2024-06-12T07:45
новости
василий стоякин
украина.ру
украина
верховная рада
владимир зеленский
легитимность
руслан стефанчук
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Именно это и сделал автор издания Украина.ру, историк и журналист Василий Стоякин.Он отметил, что вопрос собственной легитимности не может не волновать Зеленского. И причина крайне банальна - деньги. Дело в том, что кредиты Украине выдаются под гарантии государства, "а какие гарантии может дать государство, если непонятно, в каком статусе находится его глава?"."Так что международное признание Зеленского как почти настоящего президента - это одно, а вот давать под гарантии почти настоящего президента можно только почти настоящие деньги. Так что вопрос легитимности для Зеленского важен", - уверен Стоякин.Автор издания Украина.ру внимательно перечитал Конституцию Украины и напомнил, что пятилетний срок полномочий президента в этой стране устанавливается Ст. 103. При этом, подчеркнул Стоякин, апеллирование сторонников Зеленского к военному положению не имеет юридических оснований, так как в законодательстве содержится норма о продлении полномочий депутатов в случае невозможности проведения выборов, но не сказано ничего подобного относительно президента.Между тем, он призвал обратить внимание и на еще одну важную формулировку в украинской конституции. А именно, на статью 20 Избирательного кодекса Украины. В этом пункте уточняется, что возможность отмены или переноса выборов президента Конституцией не предусмотрена."А из этого следует ещё один крайне важный момент: разумеется, после 21 мая единственным полномочным органом высшей власти на Украине остаётся Верховная рада и её спикер Руслан Стефанчук. А значит, в перспективе Стефанчук должен нести ответственность за узурпацию власти Владимиром Зеленским — узурпация-то осуществлялась при его непосредственном участии", - резюмировал Стоякин.Он отметил, что поставить точку в деле легитимности/нелегитимности Зеленского мог бы Конституционный суд, тем более, что соответствующая жалоба туда уже отправлена, однако тому есть серьезные препятствия. Какие именно, можно прочитать в материале Василия Стоякина Как легитимизироваться Зеленскому?Зачем Западу Зеленский: президент Давосского форума сделал громкое признание в беседе с пранкерамиПрезидентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако Киевский режим предпочел не проводить их, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. В итоге легитимность Зеленского истекла 21 мая.Сначала он попытался оправдаться и заявил, что "мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются". Также он отметил тогда, что не может оценивать свою работу, так как "это просто не очень этично".А позже, беседуя с журналистами издания "Орда" Зеленский и вовсе заявил, что его не волнуют рассуждения о нелегитимности."Все адекватные люди, которые умеют читать законы, прочтут и найдут вывод. Поэтому меня это, честно говоря, не сильно беспокоит", - сказал Зеленский.Президент России Владимир Путин отметил, что Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась, а в случае возобновления мирных переговоров российской стороне придется разбираться, кто имеет право ставить свою подпись под соответствующими документами.
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новости, василий стоякин, украина.ру, украина, верховная рада, владимир зеленский, легитимность, руслан стефанчук
Новости, Василий Стоякин, Украина.ру, Украина, Верховная Рада, Владимир Зеленский, легитимность, Руслан Стефанчук

Незаконное распространение Зеленского: историк нашел ответственного

07:45 12.06.2024
 
© скриншотПрезидент Украины Владимир Зеленский записывает обращения
Президент Украины Владимир Зеленский записывает обращения
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Полномочия Владимира Зеленского истекли 21 мая. Сам бывший лидер Украины утверждает, что его мало беспокоят такие мелочи, как собственная легитимность и предлагает всем несогласным изучить конституцию страны
Именно это и сделал автор издания Украина.ру, историк и журналист Василий Стоякин.
Он отметил, что вопрос собственной легитимности не может не волновать Зеленского. И причина крайне банальна - деньги. Дело в том, что кредиты Украине выдаются под гарантии государства, "а какие гарантии может дать государство, если непонятно, в каком статусе находится его глава?".
"Так что международное признание Зеленского как почти настоящего президента - это одно, а вот давать под гарантии почти настоящего президента можно только почти настоящие деньги. Так что вопрос легитимности для Зеленского важен", - уверен Стоякин.
Автор издания Украина.ру внимательно перечитал Конституцию Украины и напомнил, что пятилетний срок полномочий президента в этой стране устанавливается Ст. 103. При этом, подчеркнул Стоякин, апеллирование сторонников Зеленского к военному положению не имеет юридических оснований, так как в законодательстве содержится норма о продлении полномочий депутатов в случае невозможности проведения выборов, но не сказано ничего подобного относительно президента.

"Таким образом, Зеленский потерял юридические полномочия, и любые действия, которые он сейчас предпринимает как президент Украины, - незаконны", - констатировал Стоякин.

Между тем, он призвал обратить внимание и на еще одну важную формулировку в украинской конституции. А именно, на статью 20 Избирательного кодекса Украины. В этом пункте уточняется, что возможность отмены или переноса выборов президента Конституцией не предусмотрена.
"А из этого следует ещё один крайне важный момент: разумеется, после 21 мая единственным полномочным органом высшей власти на Украине остаётся Верховная рада и её спикер Руслан Стефанчук. А значит, в перспективе Стефанчук должен нести ответственность за узурпацию власти Владимиром Зеленским — узурпация-то осуществлялась при его непосредственном участии", - резюмировал Стоякин.
Он отметил, что поставить точку в деле легитимности/нелегитимности Зеленского мог бы Конституционный суд, тем более, что соответствующая жалоба туда уже отправлена, однако тому есть серьезные препятствия. Какие именно, можно прочитать в материале Василия Стоякина Как легитимизироваться Зеленскому?
Зачем Западу Зеленский: президент Давосского форума сделал громкое признание в беседе с пранкерами
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако Киевский режим предпочел не проводить их, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. В итоге легитимность Зеленского истекла 21 мая.
Сначала он попытался оправдаться и заявил, что "мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются". Также он отметил тогда, что не может оценивать свою работу, так как "это просто не очень этично".
А позже, беседуя с журналистами издания "Орда" Зеленский и вовсе заявил, что его не волнуют рассуждения о нелегитимности.
"Все адекватные люди, которые умеют читать законы, прочтут и найдут вывод. Поэтому меня это, честно говоря, не сильно беспокоит", - сказал Зеленский.
Президент России Владимир Путин отметил, что Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась, а в случае возобновления мирных переговоров российской стороне придется разбираться, кто имеет право ставить свою подпись под соответствующими документами.
Обращение президента РФ В. Путина к гражданам России
24 мая, 18:10
Путин: легитимность Зеленского закончилась Срок каденции Владимира Зеленского уже завершился и теперь при условии возобновления мирных переговоров и заключении соответствующих соглашений, российской стороне придется разбираться, кто имеет право ставить свою подпись под такими документами. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин
 
НовостиВасилий СтоякинУкраина.руУкраинаВерховная РадаВладимир ЗеленскийлегитимностьРуслан Стефанчук
 
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