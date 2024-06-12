https://ukraina.ru/20240612/1055586026.html

Незаконное распространение Зеленского: историк нашел ответственного

Незаконное распространение Зеленского: историк нашел ответственного - 12.06.2024 Украина.ру

Незаконное распространение Зеленского: историк нашел ответственного

Полномочия Владимира Зеленского истекли 21 мая. Сам бывший лидер Украины утверждает, что его мало беспокоят такие мелочи, как собственная легитимность и предлагает всем несогласным изучить конституцию страны

2024-06-12T07:45

2024-06-12T07:45

2024-06-12T07:45

новости

василий стоякин

украина.ру

украина

верховная рада

владимир зеленский

легитимность

руслан стефанчук

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Именно это и сделал автор издания Украина.ру, историк и журналист Василий Стоякин.Он отметил, что вопрос собственной легитимности не может не волновать Зеленского. И причина крайне банальна - деньги. Дело в том, что кредиты Украине выдаются под гарантии государства, "а какие гарантии может дать государство, если непонятно, в каком статусе находится его глава?"."Так что международное признание Зеленского как почти настоящего президента - это одно, а вот давать под гарантии почти настоящего президента можно только почти настоящие деньги. Так что вопрос легитимности для Зеленского важен", - уверен Стоякин.Автор издания Украина.ру внимательно перечитал Конституцию Украины и напомнил, что пятилетний срок полномочий президента в этой стране устанавливается Ст. 103. При этом, подчеркнул Стоякин, апеллирование сторонников Зеленского к военному положению не имеет юридических оснований, так как в законодательстве содержится норма о продлении полномочий депутатов в случае невозможности проведения выборов, но не сказано ничего подобного относительно президента.Между тем, он призвал обратить внимание и на еще одну важную формулировку в украинской конституции. А именно, на статью 20 Избирательного кодекса Украины. В этом пункте уточняется, что возможность отмены или переноса выборов президента Конституцией не предусмотрена."А из этого следует ещё один крайне важный момент: разумеется, после 21 мая единственным полномочным органом высшей власти на Украине остаётся Верховная рада и её спикер Руслан Стефанчук. А значит, в перспективе Стефанчук должен нести ответственность за узурпацию власти Владимиром Зеленским — узурпация-то осуществлялась при его непосредственном участии", - резюмировал Стоякин.Он отметил, что поставить точку в деле легитимности/нелегитимности Зеленского мог бы Конституционный суд, тем более, что соответствующая жалоба туда уже отправлена, однако тому есть серьезные препятствия. Какие именно, можно прочитать в материале Василия Стоякина Как легитимизироваться Зеленскому?Зачем Западу Зеленский: президент Давосского форума сделал громкое признание в беседе с пранкерамиПрезидентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако Киевский режим предпочел не проводить их, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. В итоге легитимность Зеленского истекла 21 мая.Сначала он попытался оправдаться и заявил, что "мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются". Также он отметил тогда, что не может оценивать свою работу, так как "это просто не очень этично".А позже, беседуя с журналистами издания "Орда" Зеленский и вовсе заявил, что его не волнуют рассуждения о нелегитимности."Все адекватные люди, которые умеют читать законы, прочтут и найдут вывод. Поэтому меня это, честно говоря, не сильно беспокоит", - сказал Зеленский.Президент России Владимир Путин отметил, что Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась, а в случае возобновления мирных переговоров российской стороне придется разбираться, кто имеет право ставить свою подпись под соответствующими документами.

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новости, василий стоякин, украина.ру, украина, верховная рада, владимир зеленский, легитимность, руслан стефанчук