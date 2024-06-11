Rheinmetall на Украине, ядерные учения, причастность Киева к теракту в "Крокусе".Главное на 13:00 11 июня - 11.06.2024 Украина.ру
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Rheinmetall на Украине, ядерные учения, причастность Киева к теракту в "Крокусе".Главное на 13:00 11 июня
Rheinmetall на Украине, ядерные учения, причастность Киева к теракту в "Крокусе".Главное на 13:00 11 июня - 11.06.2024 Украина.ру
Rheinmetall на Украине, ядерные учения, причастность Киева к теракту в "Крокусе".Главное на 13:00 11 июня
На Украине запустили совместное производство с Rheinmetall; Россия начала второй этап учений нестрагетических ядерных вооружений; ФСБ установила причастность Киева к теракту в "Крокус Сити Холле"
2024-06-11T13:00
2024-06-11T13:00
эксклюзив
новости
украина
россия
киев
александр бортников
владимир путин
укроборонпром
rheinmetall ag
ядерное оружие
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Первая совместная производственная площадка немецкого концерна Rheinmetall и "Укроборонпрома" заработала на Украине. Об этом 11 июня заявил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в своем телеграм-канале."На Украине заработала совместная производственная площадка "Укроборонпрома" и Rheinmetall - цех по ремонту и производству бронетехники. Это первый реализуемый проект в рамках партнерства "Укроборонпрома" и немецкого оборонного гиганта", - написал Камышин.По его словам, это позволит быстрее ремонтировать иностранную технику на Украине. Позднее на площадке планируют производить новые образцы бронированной техники.Камышин подчеркнул, что на предприятии работают украинские специалисты под наблюдением немецких коллег.Конфликт на Украине и геополитическая напряженность в мире увеличили спрос на вооружение. В частности, Rheinmetall смог увеличить продажи на шесть процентов, писала немецкая газета Tagesschau.В 2023 году немецкий оборонный концерн Rheinmetall достиг рекордных показателей по продажам. В Rheinmetall ожидают постоянного роста продаж и прибыли из-за конфликта на Украине и модернизации вооружений в странах НАТО.Глава Rheinmetall Армин Паппергер заявлял, что ожидает "продолжающегося сильного роста выручки и прибыли".В январе министр экономики Украины Юлия Свириденко анонсировала открытие пяти оборонных предприятиях совместно с западными компаниями.Подробнее о деятельности Rheinmetall на Украине в статье Вооружайтесь и обогащайтесь: немецкий ВПК ищет на Украине золотую жилу на сайте Украина.руУчения нестратегических ядерных силВооруженные силы Российской Федерации и Республики Беларусь начали второй этап учения нестратегических ядерных сил, сообщили 11 июня в Министерстве обороны РФ.Во время учений будут отработаны вопросы совместной подготовки частей ВС РФ и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.Учения начались в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина.Первый этап учений нестратегического ядерного оружия начался 21 мая. Во время первого этапа были отработаны задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.Об учениях читайте подробнее в материале Россия показывает зубы. Киселев об учениях российских ядерных сил на сайте Украина.руПричастность Украины к теракту в "Крокус Сити Холле"Военная разведка Украины причастна к теракту в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл“. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр БортниковНа заседании НАК он отметил, что с начала специальной военной операции правоохранительными органами предотвращено 134 террористических преступления.Бортников подчеркнул, что украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей. Их вербуют для совершения в России резонансных преступлений, оказывают содействие в их подготовке и оснащении международным террористическим организациям."Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле"", – заявил Бортников.Также российские правоохранители пресекли деятельность 32 ячеек международных террористических организаций, состоявших преимущественно из мигрантов из Центральной Азии.Участники осуществляли подготовку терактов в местах массового скопления людей, на объектах органов власти, военной инфраструктуры и религиозных организаций.Вечером 22 марта четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл". Террористы открыли стрельбу по безоружным людям и устроили поджоги. По данным МЧС, в результате теракте погибли 144 человека, в том числе трое детей.Утром 23 марта в Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех подозреваемых граждан Таджикистана: Далерджона Мирзоева*, Саидакрама Рачабализоду*, Шамсидина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова*.* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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96
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Украина.ру
1
5
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, новости, украина, россия, киев, александр бортников, владимир путин, укроборонпром, rheinmetall ag, ядерное оружие, учения, военные учения, минобороны рф, белоруссия, беларусь, оборонпром
Эксклюзив, Новости, Украина, Россия, Киев, Александр Бортников, Владимир Путин, Укроборонпром, Rheinmetall AG, Ядерное оружие, Учения, военные учения, Минобороны РФ, Белоруссия, Беларусь, Оборонпром

Rheinmetall на Украине, ядерные учения, причастность Киева к теракту в "Крокусе".Главное на 13:00 11 июня

13:00 11.06.2024
 
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© #залізні_зміни в МінСтратегПромі телеграм-канал
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине запустили совместное производство с Rheinmetall; Россия начала второй этап учений нестрагетических ядерных вооружений; ФСБ установила причастность Киева к теракту в "Крокус Сити Холле"
Первая совместная производственная площадка немецкого концерна Rheinmetall и "Укроборонпрома" заработала на Украине. Об этом 11 июня заявил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в своем телеграм-канале.
"На Украине заработала совместная производственная площадка "Укроборонпрома" и Rheinmetall - цех по ремонту и производству бронетехники. Это первый реализуемый проект в рамках партнерства "Укроборонпрома" и немецкого оборонного гиганта", - написал Камышин.
По его словам, это позволит быстрее ремонтировать иностранную технику на Украине. Позднее на площадке планируют производить новые образцы бронированной техники.
Камышин подчеркнул, что на предприятии работают украинские специалисты под наблюдением немецких коллег.
Конфликт на Украине и геополитическая напряженность в мире увеличили спрос на вооружение. В частности, Rheinmetall смог увеличить продажи на шесть процентов, писала немецкая газета Tagesschau.
В 2023 году немецкий оборонный концерн Rheinmetall достиг рекордных показателей по продажам. В Rheinmetall ожидают постоянного роста продаж и прибыли из-за конфликта на Украине и модернизации вооружений в странах НАТО.
Глава Rheinmetall Армин Паппергер заявлял, что ожидает "продолжающегося сильного роста выручки и прибыли".
В январе министр экономики Украины Юлия Свириденко анонсировала открытие пяти оборонных предприятиях совместно с западными компаниями.
Подробнее о деятельности Rheinmetall на Украине в статье Вооружайтесь и обогащайтесь: немецкий ВПК ищет на Украине золотую жилу на сайте Украина.ру
Учения нестратегических ядерных сил
Вооруженные силы Российской Федерации и Республики Беларусь начали второй этап учения нестратегических ядерных сил, сообщили 11 июня в Министерстве обороны РФ.
Во время учений будут отработаны вопросы совместной подготовки частей ВС РФ и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.
Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.
Учения начались в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина.
Первый этап учений нестратегического ядерного оружия начался 21 мая. Во время первого этапа были отработаны задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.
Об учениях читайте подробнее в материале Россия показывает зубы. Киселев об учениях российских ядерных сил на сайте Украина.ру
Причастность Украины к теракту в "Крокус Сити Холле"
Военная разведка Украины причастна к теракту в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл“. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников
На заседании НАК он отметил, что с начала специальной военной операции правоохранительными органами предотвращено 134 террористических преступления.
Бортников подчеркнул, что украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей. Их вербуют для совершения в России резонансных преступлений, оказывают содействие в их подготовке и оснащении международным террористическим организациям.
"Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле"",заявил Бортников.
Также российские правоохранители пресекли деятельность 32 ячеек международных террористических организаций, состоявших преимущественно из мигрантов из Центральной Азии.
Участники осуществляли подготовку терактов в местах массового скопления людей, на объектах органов власти, военной инфраструктуры и религиозных организаций.
Вечером 22 марта четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл". Террористы открыли стрельбу по безоружным людям и устроили поджоги. По данным МЧС, в результате теракте погибли 144 человека, в том числе трое детей.
Утром 23 марта в Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех подозреваемых граждан Таджикистана: Далерджона Мирзоева*, Саидакрама Рачабализоду*, Шамсидина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова*.
* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
 
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13:00Rheinmetall на Украине, ядерные учения, причастность Киева к теракту в "Крокусе".Главное на 13:00 11 июня
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