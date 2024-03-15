https://ukraina.ru/20240315/1053917218.html

Вооружайтесь и обогащайтесь: немецкий ВПК ищет на Украине золотую жилу

Вооружайтесь и обогащайтесь: немецкий ВПК ищет на Украине золотую жилу - 15.03.2024 Украина.ру

Вооружайтесь и обогащайтесь: немецкий ВПК ищет на Украине золотую жилу

Старый лозунг с призывом к обогащению сегодня заиграл для военно-промышленного комплекса Германии новыми красками. Пока украинская армия умывается кровью на фронте, немецкие оружейники уже подсчитывают будущие барыши от сотрудничества с Киевом

2024-03-15T18:09

2024-03-15T18:09

2024-03-15T18:09

эксклюзив

германия

украина

завод

оружие

боеприпасы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1d/1049786789_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_a4923b4a3297a7842bb90ab20d51f805.jpg

Немецкие планыРечь идет о новых планах одного из крупнейших европейских производителей военной техники и вооружения Rheinmetall AG ("Рейнметалл"), штаб-квартира которого находится в немецком Дюссельдорфе.Корпорация давно присматривалась к Украине и теперь наконец-то решилась к открытию там своего производства. Масштаб замысла впечатляет – в ведущей боевые действия стране якобы будет построено с нуля не менее четырех заводов.Ранее сообщалось, что Rheinmetall совместно с украинской стороной управляет предприятием по ремонту техники, расположенном на Украине.Летом прошлого года немецкий концерн обещал, что создаст на Украине завод по производству бронетехники. Через несколько месяцев риторика изменилась и Rheinmetall решил, что достаточно будет просто арендовать уже имеющиеся украинские промышленные мощности, оставшиеся еще с советских времен.Теперь история сделала новый поворот, и компания снова объявила о планах строить на Украине с нуля, причем сразу несколько заводов.Прибыльное делоПричину такой изменчивости боссов Rheinmetall следует искать в другом недавнем заявлении корпорации, а именно о росте оборота на 12% за прошлый год и увеличении дохода до 7 млрд евро. Обнародование этой финансовой отчетности резко подняло акции компании на франкфуртской бирже – сразу на 5%.Аппетит, в том числе финансовый, приходит во время еды: следующая цель – довести прибыль до 10 млрд евро.Сделать это хотят за счет украинского конфликта. В компании не скрывают, что страх Европы перед Россией заставляет страны континента перевооружаться, что крайне выгодно Rheinmetall.Не менее четырех заводовЭкономический закон спроса и предложения в действии: что для киевского режима снарядный голод, для генералов европейского оружейного бизнеса – пора сенокоса.Первым будет построен завод по производству артиллерийских снарядов. Его местоположение не раскрывается. По данным СМИ, он будет схож с тем предприятием, которое в настоящий момент Rheinmetall строит в Германии.Согласно расчетам, ежегодно этот завод будет производить "шестизначное число" снарядов калибра 155 мм.Подзаработать на этом дадут и украинцам, точнее некоему неназванному партнеру из этой страны, который получит 49% акций. Контрольный пакет в 51% немцы оставят за собой.После этого Rheinmetall планирует развернуться на Украине во всю ширь – анонсировано строительство заводов по производству бронетранспортеров Fuchs, боевых машин пехоты Lynx и танков Panther.И хочется и колетсяПлан немецкой компании по развертыванию своего производства на Украине вряд ли будет претворяться в жизнь в ближайшее время – слишком велики риски в условиях неопределенности войны.Дело в том, что такие гипотетические военные заводы на территории Украины станут законной целью для ВС РФ."Надо будет подготовить не только высокомотивированных специалистов, но и беспрецедентную в нынешних условиях систему безопасности, включая ПВО. Всё это будет оттягивать на себя часть необходимых средств для прикрытия ВСУ", - добавил Ермаков.По его мнению, если какое-либо предприятие сейчас и будет построено немцами на Украине, то речь будет идти о небольшом заводе, который будет доводить до ума поставляемые Западом снаряды.

https://ukraina.ru/20240313/1053848354.html

германия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, германия, украина, завод, оружие, боеприпасы