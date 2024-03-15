Вооружайтесь и обогащайтесь: немецкий ВПК ищет на Украине золотую жилу - 15.03.2024 Украина.ру
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Вооружайтесь и обогащайтесь: немецкий ВПК ищет на Украине золотую жилу
Вооружайтесь и обогащайтесь: немецкий ВПК ищет на Украине золотую жилу - 15.03.2024 Украина.ру
Вооружайтесь и обогащайтесь: немецкий ВПК ищет на Украине золотую жилу
Старый лозунг с призывом к обогащению сегодня заиграл для военно-промышленного комплекса Германии новыми красками. Пока украинская армия умывается кровью на фронте, немецкие оружейники уже подсчитывают будущие барыши от сотрудничества с Киевом
2024-03-15T18:09
2024-03-15T18:09
эксклюзив
германия
украина
завод
оружие
боеприпасы
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Немецкие планыРечь идет о новых планах одного из крупнейших европейских производителей военной техники и вооружения Rheinmetall AG ("Рейнметалл"), штаб-квартира которого находится в немецком Дюссельдорфе.Корпорация давно присматривалась к Украине и теперь наконец-то решилась к открытию там своего производства. Масштаб замысла впечатляет – в ведущей боевые действия стране якобы будет построено с нуля не менее четырех заводов.Ранее сообщалось, что Rheinmetall совместно с украинской стороной управляет предприятием по ремонту техники, расположенном на Украине.Летом прошлого года немецкий концерн обещал, что создаст на Украине завод по производству бронетехники. Через несколько месяцев риторика изменилась и Rheinmetall решил, что достаточно будет просто арендовать уже имеющиеся украинские промышленные мощности, оставшиеся еще с советских времен.Теперь история сделала новый поворот, и компания снова объявила о планах строить на Украине с нуля, причем сразу несколько заводов.Прибыльное делоПричину такой изменчивости боссов Rheinmetall следует искать в другом недавнем заявлении корпорации, а именно о росте оборота на 12% за прошлый год и увеличении дохода до 7 млрд евро. Обнародование этой финансовой отчетности резко подняло акции компании на франкфуртской бирже – сразу на 5%.Аппетит, в том числе финансовый, приходит во время еды: следующая цель – довести прибыль до 10 млрд евро.Сделать это хотят за счет украинского конфликта. В компании не скрывают, что страх Европы перед Россией заставляет страны континента перевооружаться, что крайне выгодно Rheinmetall.Не менее четырех заводовЭкономический закон спроса и предложения в действии: что для киевского режима снарядный голод, для генералов европейского оружейного бизнеса – пора сенокоса.Первым будет построен завод по производству артиллерийских снарядов. Его местоположение не раскрывается. По данным СМИ, он будет схож с тем предприятием, которое в настоящий момент Rheinmetall строит в Германии.Согласно расчетам, ежегодно этот завод будет производить "шестизначное число" снарядов калибра 155 мм.Подзаработать на этом дадут и украинцам, точнее некоему неназванному партнеру из этой страны, который получит 49% акций. Контрольный пакет в 51% немцы оставят за собой.После этого Rheinmetall планирует развернуться на Украине во всю ширь – анонсировано строительство заводов по производству бронетранспортеров Fuchs, боевых машин пехоты Lynx и танков Panther.И хочется и колетсяПлан немецкой компании по развертыванию своего производства на Украине вряд ли будет претворяться в жизнь в ближайшее время – слишком велики риски в условиях неопределенности войны.Дело в том, что такие гипотетические военные заводы на территории Украины станут законной целью для ВС РФ."Надо будет подготовить не только высокомотивированных специалистов, но и беспрецедентную в нынешних условиях систему безопасности, включая ПВО. Всё это будет оттягивать на себя часть необходимых средств для прикрытия ВСУ", - добавил Ермаков.По его мнению, если какое-либо предприятие сейчас и будет построено немцами на Украине, то речь будет идти о небольшом заводе, который будет доводить до ума поставляемые Западом снаряды.
https://ukraina.ru/20240313/1053848354.html
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Павел Котов
Павел Котов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, германия, украина, завод, оружие, боеприпасы
Эксклюзив, Германия, Украина, завод, оружие, боеприпасы

Вооружайтесь и обогащайтесь: немецкий ВПК ищет на Украине золотую жилу

18:09 15.03.2024
 
© AP / Martin Meissner
- РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP / Martin Meissner
Читать в
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Старый лозунг с призывом к обогащению сегодня заиграл для военно-промышленного комплекса Германии новыми красками. Пока украинская армия умывается кровью на фронте, немецкие оружейники уже подсчитывают будущие барыши от сотрудничества с Киевом
Немецкие планы
Речь идет о новых планах одного из крупнейших европейских производителей военной техники и вооружения Rheinmetall AG ("Рейнметалл"), штаб-квартира которого находится в немецком Дюссельдорфе.
Корпорация давно присматривалась к Украине и теперь наконец-то решилась к открытию там своего производства. Масштаб замысла впечатляет – в ведущей боевые действия стране якобы будет построено с нуля не менее четырех заводов.
Ранее сообщалось, что Rheinmetall совместно с украинской стороной управляет предприятием по ремонту техники, расположенном на Украине.
Летом прошлого года немецкий концерн обещал, что создаст на Украине завод по производству бронетехники. Через несколько месяцев риторика изменилась и Rheinmetall решил, что достаточно будет просто арендовать уже имеющиеся украинские промышленные мощности, оставшиеся еще с советских времен.
Теперь история сделала новый поворот, и компания снова объявила о планах строить на Украине с нуля, причем сразу несколько заводов.
Прибыльное дело
Причину такой изменчивости боссов Rheinmetall следует искать в другом недавнем заявлении корпорации, а именно о росте оборота на 12% за прошлый год и увеличении дохода до 7 млрд евро. Обнародование этой финансовой отчетности резко подняло акции компании на франкфуртской бирже – сразу на 5%.
Аппетит, в том числе финансовый, приходит во время еды: следующая цель – довести прибыль до 10 млрд евро.
Сделать это хотят за счет украинского конфликта. В компании не скрывают, что страх Европы перед Россией заставляет страны континента перевооружаться, что крайне выгодно Rheinmetall.
"И Киев, по словам главы компании, является для Rheinmetall важным партнером, потенциал сотрудничества с которым составляет от 2 млрд до 3 млрд евро. В то время как Украина страдает от нехватки боеприпасов, РФ добивается успехов на поле боя, и новые заводы должны помочь Киеву производить необходимое количество боеприпасов и военной техники", - говорится в сообщении агентства AFP.
Не менее четырех заводов
Экономический закон спроса и предложения в действии: что для киевского режима снарядный голод, для генералов европейского оружейного бизнеса – пора сенокоса.
Первым будет построен завод по производству артиллерийских снарядов. Его местоположение не раскрывается. По данным СМИ, он будет схож с тем предприятием, которое в настоящий момент Rheinmetall строит в Германии.
Согласно расчетам, ежегодно этот завод будет производить "шестизначное число" снарядов калибра 155 мм.
78-я сессия Генассамблеи ООН
13 марта, 03:30
"Разгром России и разграбление Сибири": экономист рассказал про "логичную" картину мира для ГерманииДля России вопрос о заключении договора о транзите газа через территорию Украину очень непростой. Компания "Газпром" не может подвести своих покупателей в Восточной Европе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экономист, директор института нового общества Василий Колташов
Подзаработать на этом дадут и украинцам, точнее некоему неназванному партнеру из этой страны, который получит 49% акций. Контрольный пакет в 51% немцы оставят за собой.
После этого Rheinmetall планирует развернуться на Украине во всю ширь – анонсировано строительство заводов по производству бронетранспортеров Fuchs, боевых машин пехоты Lynx и танков Panther.
И хочется и колется
План немецкой компании по развертыванию своего производства на Украине вряд ли будет претворяться в жизнь в ближайшее время – слишком велики риски в условиях неопределенности войны.
"Никакого резкого наращивания производства боеприпасов на Украине не последует. Это потребует огромных вложений. При этом для Rheinmetall самое главное — это получить прибыль. Но это будет невозможно с учётом огромных рисков. Поэтому в концерне не будут торопиться. Им нужно сделать всё осторожно, с большой степенью оглядки на то, как будет развиваться ситуация на поле боя. А на данном этапе для них главное — это заявить о плане и показать свою поддержку Киева", - прокомментировал ранее RT эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков.
Дело в том, что такие гипотетические военные заводы на территории Украины станут законной целью для ВС РФ.
"Надо будет подготовить не только высокомотивированных специалистов, но и беспрецедентную в нынешних условиях систему безопасности, включая ПВО. Всё это будет оттягивать на себя часть необходимых средств для прикрытия ВСУ", - добавил Ермаков.
По его мнению, если какое-либо предприятие сейчас и будет построено немцами на Украине, то речь будет идти о небольшом заводе, который будет доводить до ума поставляемые Западом снаряды.
 
ЭксклюзивГерманияУкраиназаводоружиебоеприпасы
 
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