Воюем на свои: сооснователь проекта "Ватфор" о том, чем может обернуться для экономики новая мобилизация - 11.06.2024 Украина.ру
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Воюем на свои: сооснователь проекта "Ватфор" о том, чем может обернуться для экономики новая мобилизация
Воюем на свои: сооснователь проекта "Ватфор" о том, чем может обернуться для экономики новая мобилизация - 11.06.2024 Украина.ру
Воюем на свои: сооснователь проекта "Ватфор" о том, чем может обернуться для экономики новая мобилизация
Если Россия проведет мобилизацию, то может оказаться в положении Украины. С той лишь разницей, что, в отличие от Украины, Россия "воюет на свои". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-06-11T04:30
2024-06-11T04:30
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Москва эти два года кропотливо выстраивала экспедиционный характер СВО, чтобы боевые действия велись хоть и медленно, но в дежурном для страны режиме, чтобы весь этот конфликт "ввести в норму", сообщил эксперт. А если конфликт станет нормой, то он может продолжаться сколько угодно. Если же Россия проведет мобилизацию, то может оказаться в положении Украины. С той лишь разницей, что, в отличие от Украины, Россия "воюет на свои", уточнил он.Образно говоря, сейчас РФ "взяла кредит", чтобы оснастить собственную армию и вести СВО. А если провести мобилизацию, это будет ценой всего остального для страны, уточнил специалист.Это плохо отразится на экономике, потому что война станет полностью или "частично" тотальной. После мобилизации придется от многого отказываться. А ведь сейчас в России многие программы мирного времени не просто реализуются, но и расширяются, отметил эксперт."Более того, при мобилизации из экономики будет выдернуто еще больше рабочих рук, которых у нас сейчас и так катастрофически не хватает", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: За 100 дней до капитуляции ВСУ США устроят России опасную смесь "Кореи" и "Вьетнама" читайте на сайте Украина.руПочему рассуждать о Сумском направлении можно только тогда, когда будет решена судьба Волчанска читайте в интервью Виктора Баранца: Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада
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новости, россия, украина, москва, сергей полетаев , всу, экономика, мобилизация, армия, сво
Новости, Россия, Украина, Москва, Сергей Полетаев , ВСУ, экономика, мобилизация, Армия, СВО

Воюем на свои: сооснователь проекта "Ватфор" о том, чем может обернуться для экономики новая мобилизация

04:30 11.06.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкбронежилет военный
бронежилет военный - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Если Россия проведет мобилизацию, то может оказаться в положении Украины. С той лишь разницей, что, в отличие от Украины, Россия "воюет на свои". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Москва эти два года кропотливо выстраивала экспедиционный характер СВО, чтобы боевые действия велись хоть и медленно, но в дежурном для страны режиме, чтобы весь этот конфликт "ввести в норму", сообщил эксперт.
А если конфликт станет нормой, то он может продолжаться сколько угодно. Если же Россия проведет мобилизацию, то может оказаться в положении Украины. С той лишь разницей, что, в отличие от Украины, Россия "воюет на свои", уточнил он.
"На самом деле перевода экономики на военные рельсы у нас до сих пор не произошло. Мы обеспечиваем искомые 8.7% ВВП (траты на оборону) за счет роста экономики и бюджетных вливаний. До начала СВО мы на оборону тратили 4,5% ВВП. Да, рост увеличился в два раза, но в масштабах экономики это не носит радикального характера", - подчеркнул Полетаев.
Образно говоря, сейчас РФ "взяла кредит", чтобы оснастить собственную армию и вести СВО. А если провести мобилизацию, это будет ценой всего остального для страны, уточнил специалист.
Это плохо отразится на экономике, потому что война станет полностью или "частично" тотальной. После мобилизации придется от многого отказываться. А ведь сейчас в России многие программы мирного времени не просто реализуются, но и расширяются, отметил эксперт.
"Более того, при мобилизации из экономики будет выдернуто еще больше рабочих рук, которых у нас сейчас и так катастрофически не хватает", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: За 100 дней до капитуляции ВСУ США устроят России опасную смесь "Кореи" и "Вьетнама" читайте на сайте Украина.ру
Почему рассуждать о Сумском направлении можно только тогда, когда будет решена судьба Волчанска читайте в интервью Виктора Баранца: Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада
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