https://ukraina.ru/20240611/1055592821.html

Воюем на свои: сооснователь проекта "Ватфор" о том, чем может обернуться для экономики новая мобилизация

Воюем на свои: сооснователь проекта "Ватфор" о том, чем может обернуться для экономики новая мобилизация - 11.06.2024 Украина.ру

Воюем на свои: сооснователь проекта "Ватфор" о том, чем может обернуться для экономики новая мобилизация

Если Россия проведет мобилизацию, то может оказаться в положении Украины. С той лишь разницей, что, в отличие от Украины, Россия "воюет на свои". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-06-11T04:30

2024-06-11T04:30

2024-06-11T04:30

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Москва эти два года кропотливо выстраивала экспедиционный характер СВО, чтобы боевые действия велись хоть и медленно, но в дежурном для страны режиме, чтобы весь этот конфликт "ввести в норму", сообщил эксперт. А если конфликт станет нормой, то он может продолжаться сколько угодно. Если же Россия проведет мобилизацию, то может оказаться в положении Украины. С той лишь разницей, что, в отличие от Украины, Россия "воюет на свои", уточнил он.Образно говоря, сейчас РФ "взяла кредит", чтобы оснастить собственную армию и вести СВО. А если провести мобилизацию, это будет ценой всего остального для страны, уточнил специалист.Это плохо отразится на экономике, потому что война станет полностью или "частично" тотальной. После мобилизации придется от многого отказываться. А ведь сейчас в России многие программы мирного времени не просто реализуются, но и расширяются, отметил эксперт."Более того, при мобилизации из экономики будет выдернуто еще больше рабочих рук, которых у нас сейчас и так катастрофически не хватает", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: За 100 дней до капитуляции ВСУ США устроят России опасную смесь "Кореи" и "Вьетнама" читайте на сайте Украина.руПочему рассуждать о Сумском направлении можно только тогда, когда будет решена судьба Волчанска читайте в интервью Виктора Баранца: Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада

https://ukraina.ru/20240610/1055581617.html

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новости, россия, украина, москва, сергей полетаев , всу, экономика, мобилизация, армия, сво