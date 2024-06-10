Российские Су-34 ударили по ВСУ авиабомбами ФАБ-500 - 10.06.2024 Украина.ру
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Российские Су-34 ударили по ВСУ авиабомбами ФАБ-500
Российские Су-34 ударили по ВСУ авиабомбами ФАБ-500 - 10.06.2024 Украина.ру
Российские Су-34 ударили по ВСУ авиабомбами ФАБ-500
Экипажи Су-34 ВКС РФ нанесли удары по Вооруженным силам Украины с применением авиабомб ФАБ-500. Об этом сообщили 10 июня журналисты РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ
2024-06-10T07:41
2024-06-10T07:41
новости
россия
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вкс
су-34
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авиаудары
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Экипажи российских сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34&nbsp;нанесли удары по опорному пункту и живой силе ВСУ."Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", — говорится в сообщении МО РФ.Истребители вернулись на аэродром после получения подтверждения об уничтожении целей.Инженер авиационной службы эскадрильи Су-34 Андрей рассказал о внедрении новых научных решений.По его словам, помимо подготовки самолетов к вылету, осуществляется разработка и внедрение новых научных решений через научную работу."Конструктора и промышленность разрабатывают более совершенствованные решения и дополнительные мероприятия, позволяющие повысить эффективность использования наших самолетов", — цитирует агентство инженера.В военном ведомстве напомнили, что авиация в ходе проведения СВО сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику ВСУ, доставляет десант, военные грузы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, вооруженные силы украины, вкс, су-34, удары, авиаудары
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, ВКС, Су-34, удары, авиаудары

Российские Су-34 ударили по ВСУ авиабомбами ФАБ-500

07:41 10.06.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Экипажи Су-34 ВКС РФ нанесли удары по Вооруженным силам Украины с применением авиабомб ФАБ-500. Об этом сообщили 10 июня журналисты РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ
Экипажи российских сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по опорному пункту и живой силе ВСУ.
"Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", — говорится в сообщении МО РФ.
Истребители вернулись на аэродром после получения подтверждения об уничтожении целей.
Инженер авиационной службы эскадрильи Су-34 Андрей рассказал о внедрении новых научных решений.
По его словам, помимо подготовки самолетов к вылету, осуществляется разработка и внедрение новых научных решений через научную работу.
"Конструктора и промышленность разрабатывают более совершенствованные решения и дополнительные мероприятия, позволяющие повысить эффективность использования наших самолетов", — цитирует агентство инженера.
В военном ведомстве напомнили, что авиация в ходе проведения СВО сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику ВСУ, доставляет десант, военные грузы.
 
НовостиРоссияВооруженные силы УкраиныВКССу-34ударыавиаудары
 
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