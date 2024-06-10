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Российские Су-34 ударили по ВСУ авиабомбами ФАБ-500

Российские Су-34 ударили по ВСУ авиабомбами ФАБ-500 - 10.06.2024 Украина.ру

Российские Су-34 ударили по ВСУ авиабомбами ФАБ-500

Экипажи Су-34 ВКС РФ нанесли удары по Вооруженным силам Украины с применением авиабомб ФАБ-500. Об этом сообщили 10 июня журналисты РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ

2024-06-10T07:41

2024-06-10T07:41

2024-06-10T07:41

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Экипажи российских сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по опорному пункту и живой силе ВСУ."Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", — говорится в сообщении МО РФ.Истребители вернулись на аэродром после получения подтверждения об уничтожении целей.Инженер авиационной службы эскадрильи Су-34 Андрей рассказал о внедрении новых научных решений.По его словам, помимо подготовки самолетов к вылету, осуществляется разработка и внедрение новых научных решений через научную работу."Конструктора и промышленность разрабатывают более совершенствованные решения и дополнительные мероприятия, позволяющие повысить эффективность использования наших самолетов", — цитирует агентство инженера.В военном ведомстве напомнили, что авиация в ходе проведения СВО сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику ВСУ, доставляет десант, военные грузы.

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новости, россия, вооруженные силы украины, вкс, су-34, удары, авиаудары