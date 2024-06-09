https://ukraina.ru/20240609/1055539592.html

"Хотите неожиданное?": военный волонтер рассказал, как изменится Россия после СВО

"Хотите неожиданное?": военный волонтер рассказал, как изменится Россия после СВО - 09.06.2024 Украина.ру

"Хотите неожиданное?": военный волонтер рассказал, как изменится Россия после СВО

Длительная война на Украине выгодна Москве, так как позволит России решить не только внешние, но и внутренние проблемы. И в конце концов, страна выйдет из спецоперации совершенно новой

2024-06-09T05:01

2024-06-09T05:01

2024-06-09T05:01

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военный волонтер Роман Алехин.Он уточнил, что речь идет про модернизацию российской армии и разработки принципиально нового вооружения. Такого, каким стало ядерное оружие в конце Второй мировой войны."Мы меняем экономику, механизмы и технологии абсолютно во всех сферах. Плюс мы можем очистить Россию. Была бы борьба с нелегальной миграцией, если бы не СВО? Уверен, что не было бы. Мы выйдем из этой войны обновленными", - резюмировал Алехин в интервью Военная хитрость России под Харьковом добьет ВСУ, если Запад не вылечит свою родовую травму.С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.Работа по денацификации Украины продолжается."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОНакануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО

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новости, россия, москва, украина, вооруженные силы украины, украина.ру