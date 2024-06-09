"Хотите неожиданное?": военный волонтер рассказал, как изменится Россия после СВО - 09.06.2024 Украина.ру
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"Хотите неожиданное?": военный волонтер рассказал, как изменится Россия после СВО
"Хотите неожиданное?": военный волонтер рассказал, как изменится Россия после СВО - 09.06.2024 Украина.ру
"Хотите неожиданное?": военный волонтер рассказал, как изменится Россия после СВО
Длительная война на Украине выгодна Москве, так как позволит России решить не только внешние, но и внутренние проблемы. И в конце концов, страна выйдет из спецоперации совершенно новой
2024-06-09T05:01
2024-06-09T05:01
новости
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военный волонтер Роман Алехин.Он уточнил, что речь идет про модернизацию российской армии и разработки принципиально нового вооружения. Такого, каким стало ядерное оружие в конце Второй мировой войны."Мы меняем экономику, механизмы и технологии абсолютно во всех сферах. Плюс мы можем очистить Россию. Была бы борьба с нелегальной миграцией, если бы не СВО? Уверен, что не было бы. Мы выйдем из этой войны обновленными", - резюмировал Алехин в интервью Военная хитрость России под Харьковом добьет ВСУ, если Запад не вылечит свою родовую травму.С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.Работа по денацификации Украины продолжается."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОНакануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
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"Хотите неожиданное?": военный волонтер рассказал, как изменится Россия после СВО

05:01 09.06.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Длительная война на Украине выгодна Москве, так как позволит России решить не только внешние, но и внутренние проблемы. И в конце концов, страна выйдет из спецоперации совершенно новой
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военный волонтер Роман Алехин.
"А хотите неожиданное? Мне кажется, что в настоящий момент, в ситуации, которая сложилась внутри России и на фронте, и верховного главнокомандующего, и тех, кто отвечает за СВО, все устраивает. Их устраивает, условно говоря, эта активная оборона, длительная война. Почему? На Украине идет масштабная война между Россией и крупнейшими державами. Такого рода война заканчивается, когда появляются технологии, страшные для оппонента", - сказал собеседник издания.
Он уточнил, что речь идет про модернизацию российской армии и разработки принципиально нового вооружения. Такого, каким стало ядерное оружие в конце Второй мировой войны.
"Мы меняем экономику, механизмы и технологии абсолютно во всех сферах. Плюс мы можем очистить Россию. Была бы борьба с нелегальной миграцией, если бы не СВО? Уверен, что не было бы. Мы выйдем из этой войны обновленными", - резюмировал Алехин в интервью Военная хитрость России под Харьковом добьет ВСУ, если Запад не вылечит свою родовую травму.
С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.
Работа по денацификации Украины продолжается.
"И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
Накануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.
"Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
- РИА Новости, 1920, 06.06.2024
6 июня, 15:58
Украинский конфликт: на грани ядерной войныМы неоднократно сомневались в целесообразности применения ядерного оружия в ходе украинского конфликта – слишком велики риски. Однако, риски велики не только для Украины, но и для США. И сейчас между нашими странами идёт война нервов – кто раньше пойдёт на уступки. Причём предмет уступок – отнюдь не только будущее Украины
 
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