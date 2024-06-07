Борис Рожин: в Волчанске идут бои за центр города, ВСУ хотят восстановить контроль над частью районов
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота разведчиков 150 мотострелковой дивизии Южной группы войск в Артемовске
ВСУ за счет накопленных резервов пытаются контратаковать ВС РФ. Они пытаются добиться тактического успеха: вернуть большую часть Волчанска и объявить о своей победе. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Украина перебросила под Харьков серьезные резервы с других направлений, сформировала условные ударные группировки и сейчас пытается атаковать ВС РФ в районе Липцов и в Волчанске, рассказал эксперт.
"В районе Липцов идут встречные позиционные бои. В Волчанске бои идут за центр города. Противник атакует к северу от реки, пытаясь восстановить контроль над частью центральных районов, а российские части немного продвинулись на восточных окраинах",– добавил Рожин.
ВСУ за счет накопленных резервов пытаются контратаковать ВС РФ. Они пытаются добиться тактического успеха: вернуть большую часть Волчанска и объявить о своей победе. Причем Киеву нужно это сделать до саммита Швейцарии, чтобы показать что они якобы "чего-то добились", подчеркнул журналист.
Противник понимает, что скоро столкнется с серьезной проблемой. Пока бригады ВСУ воюют под Волчанском, который долгое время был второстепенным, они не задействованы там, где они нужнее (Часов Яр, Очеретино и Угледар), резюмировал собеседник издания.
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