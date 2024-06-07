Борис Рожин: в Волчанске идут бои за центр города, ВСУ хотят восстановить контроль над частью районов - 07.06.2024 Украина.ру
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Борис Рожин: в Волчанске идут бои за центр города, ВСУ хотят восстановить контроль над частью районов
Борис Рожин: в Волчанске идут бои за центр города, ВСУ хотят восстановить контроль над частью районов - 07.06.2024 Украина.ру
Борис Рожин: в Волчанске идут бои за центр города, ВСУ хотят восстановить контроль над частью районов
ВСУ за счет накопленных резервов пытаются контратаковать ВС РФ. Они пытаются добиться тактического успеха: вернуть большую часть Волчанска и объявить о своей победе. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-06-07T05:00
2024-06-07T05:00
новости
россия
волчанск
борис рожин
украина
всу
харьковская область
север
швейцария
бои
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Украина перебросила под Харьков серьезные резервы с других направлений, сформировала условные ударные группировки и сейчас пытается атаковать ВС РФ в районе Липцов и в Волчанске, рассказал эксперт.ВСУ за счет накопленных резервов пытаются контратаковать ВС РФ. Они пытаются добиться тактического успеха: вернуть большую часть Волчанска и объявить о своей победе. Причем Киеву нужно это сделать до саммита Швейцарии, чтобы показать что они якобы "чего-то добились", подчеркнул журналист.Противник понимает, что скоро столкнется с серьезной проблемой. Пока бригады ВСУ воюют под Волчанском, который долгое время был второстепенным, они не задействованы там, где они нужнее (Часов Яр, Очеретино и Угледар), резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами читайте на сайте Украина.руО том, сколько еще продлится СВО и затяжное противостояние с Западом, читайте в интервью Германа Садулаева: Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл
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волчанск
украина
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новости, россия, волчанск, борис рожин, украина, всу, харьковская область, север, швейцария, бои, контрнаступление, вс рф
Новости, Россия, Волчанск, Борис Рожин, Украина, ВСУ, Харьковская область, север, Швейцария, бои, контрнаступление, ВС РФ

Борис Рожин: в Волчанске идут бои за центр города, ВСУ хотят восстановить контроль над частью районов

05:00 07.06.2024
 
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ВСУ за счет накопленных резервов пытаются контратаковать ВС РФ. Они пытаются добиться тактического успеха: вернуть большую часть Волчанска и объявить о своей победе. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Украина перебросила под Харьков серьезные резервы с других направлений, сформировала условные ударные группировки и сейчас пытается атаковать ВС РФ в районе Липцов и в Волчанске, рассказал эксперт.
"В районе Липцов идут встречные позиционные бои. В Волчанске бои идут за центр города. Противник атакует к северу от реки, пытаясь восстановить контроль над частью центральных районов, а российские части немного продвинулись на восточных окраинах",– добавил Рожин.
ВСУ за счет накопленных резервов пытаются контратаковать ВС РФ. Они пытаются добиться тактического успеха: вернуть большую часть Волчанска и объявить о своей победе. Причем Киеву нужно это сделать до саммита Швейцарии, чтобы показать что они якобы "чего-то добились", подчеркнул журналист.
Противник понимает, что скоро столкнется с серьезной проблемой. Пока бригады ВСУ воюют под Волчанском, который долгое время был второстепенным, они не задействованы там, где они нужнее (Часов Яр, Очеретино и Угледар), резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами читайте на сайте Украина.ру
О том, сколько еще продлится СВО и затяжное противостояние с Западом, читайте в интервью Германа Садулаева: Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл
Владимир Корнилов интервью
5 июня, 22:30
Владимир Корнилов: Самая тяжелая борьба начнется после победы России над нацистским режимом Украины Даже если предположить, что самые оптимистичные сценарии окончания СВО будут отработаны, все равно бандеровщина, как идеология, останется. И мы должны быть готовыми к тому, что затем начнется гораздо более сложный период для нас всех.
 
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