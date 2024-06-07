https://ukraina.ru/20240607/1055536514.html

Борис Рожин: в Волчанске идут бои за центр города, ВСУ хотят восстановить контроль над частью районов

Борис Рожин: в Волчанске идут бои за центр города, ВСУ хотят восстановить контроль над частью районов - 07.06.2024 Украина.ру

Борис Рожин: в Волчанске идут бои за центр города, ВСУ хотят восстановить контроль над частью районов

ВСУ за счет накопленных резервов пытаются контратаковать ВС РФ. Они пытаются добиться тактического успеха: вернуть большую часть Волчанска и объявить о своей победе. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-06-07T05:00

2024-06-07T05:00

2024-06-07T05:00

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бои

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Украина перебросила под Харьков серьезные резервы с других направлений, сформировала условные ударные группировки и сейчас пытается атаковать ВС РФ в районе Липцов и в Волчанске, рассказал эксперт.ВСУ за счет накопленных резервов пытаются контратаковать ВС РФ. Они пытаются добиться тактического успеха: вернуть большую часть Волчанска и объявить о своей победе. Причем Киеву нужно это сделать до саммита Швейцарии, чтобы показать что они якобы "чего-то добились", подчеркнул журналист.Противник понимает, что скоро столкнется с серьезной проблемой. Пока бригады ВСУ воюют под Волчанском, который долгое время был второстепенным, они не задействованы там, где они нужнее (Часов Яр, Очеретино и Угледар), резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами читайте на сайте Украина.руО том, сколько еще продлится СВО и затяжное противостояние с Западом, читайте в интервью Германа Садулаева: Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл

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