Тревожный звоночек для Украины: историк рассказал, почему вопрос с "дожиманием" ВСУ – это вопрос воли - 07.06.2024 Украина.ру
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Тревожный звоночек для Украины: историк рассказал, почему вопрос с "дожиманием" ВСУ – это вопрос воли
Тревожный звоночек для Украины: историк рассказал, почему вопрос с "дожиманием" ВСУ – это вопрос воли - 07.06.2024 Украина.ру
Тревожный звоночек для Украины: историк рассказал, почему вопрос с "дожиманием" ВСУ – это вопрос воли
Если Киев не придумает чего-то, что радикально изменит ситуацию на поле боя, он проиграет. Потому что баланс сил постепенно меняется в сторону российской армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
2024-06-07T03:15
2024-06-07T03:15
новости
россия
украина
киев
евгений норин
наступление
артиллерия
сво
всу
дроны
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Преимущество ВС РФ в огневой мощи никуда не девается. Для противника это означает более высокие потери и дальнейшую деградацию пехоты. Но нельзя сказать, что украинские войска посыплются завтра. У них есть ощутимый запас времени и личного состава, рассказал журналист.Он добавил, что пока по интенсивности применения дронов ВСУ превосходят ВС РФ. А если противник превосходит только по людям и по самому дешевому средству борьбы, то его дела плохи, отметил историк.Россия впервые за долгое время добилась паритета в живой силе на линии соприкосновения, а это уже тревожный звоночек для Украины, потому что ее успехи были во многом связаны с преимуществом в людях. Неизвестно, что она будет делать, если ситуация с личным составом изменится в обратную сторону, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США читайте на сайте Украина.руО том, почему Калининграду необходимо расширять торговые и промышленные связи с "большой Россией" можно прочитать в интервью Александра Носовича Калининграду угрожают не "перекуры" литовских таможенников, а две конкретные страны
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новости, россия, украина, киев, евгений норин, наступление, артиллерия, сво, всу, дроны, беспилотники, украинская армия, вс рф, военнослужащий
Новости, Россия, Украина, Киев, Евгений Норин, наступление, артиллерия, СВО, ВСУ, дроны, беспилотники, украинская армия, ВС РФ, военнослужащий

Тревожный звоночек для Украины: историк рассказал, почему вопрос с "дожиманием" ВСУ – это вопрос воли

03:15 07.06.2024
 
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
Боец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
Читать в
Если Киев не придумает чего-то, что радикально изменит ситуацию на поле боя, он проиграет. Потому что баланс сил постепенно меняется в сторону российской армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
Преимущество ВС РФ в огневой мощи никуда не девается. Для противника это означает более высокие потери и дальнейшую деградацию пехоты. Но нельзя сказать, что украинские войска посыплются завтра. У них есть ощутимый запас времени и личного состава, рассказал журналист.
Он добавил, что пока по интенсивности применения дронов ВСУ превосходят ВС РФ. А если противник превосходит только по людям и по самому дешевому средству борьбы, то его дела плохи, отметил историк.
"Я на днях разговаривал с офицером-артиллеристом из 114-й бригады. Он настроен позитивно. Он сказал, что вопрос с дожиманием Украины – это лишь вопрос воли. Да, проигрывать таким образом Киев может долго. Но если он не придумает чего-то, что радикально изменит ситуацию, он проиграет. Потому что баланс сил постепенно меняется в нашу сторону", - сообщил Норин.
Россия впервые за долгое время добилась паритета в живой силе на линии соприкосновения, а это уже тревожный звоночек для Украины, потому что ее успехи были во многом связаны с преимуществом в людях. Неизвестно, что она будет делать, если ситуация с личным составом изменится в обратную сторону, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Калининграду необходимо расширять торговые и промышленные связи с "большой Россией" можно прочитать в интервью Александра Носовича Калининграду угрожают не "перекуры" литовских таможенников, а две конкретные страны
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