Тревожный звоночек для Украины: историк рассказал, почему вопрос с "дожиманием" ВСУ – это вопрос воли
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
Если Киев не придумает чего-то, что радикально изменит ситуацию на поле боя, он проиграет. Потому что баланс сил постепенно меняется в сторону российской армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
Преимущество ВС РФ в огневой мощи никуда не девается. Для противника это означает более высокие потери и дальнейшую деградацию пехоты. Но нельзя сказать, что украинские войска посыплются завтра. У них есть ощутимый запас времени и личного состава, рассказал журналист.
Он добавил, что пока по интенсивности применения дронов ВСУ превосходят ВС РФ. А если противник превосходит только по людям и по самому дешевому средству борьбы, то его дела плохи, отметил историк.
"Я на днях разговаривал с офицером-артиллеристом из 114-й бригады. Он настроен позитивно. Он сказал, что вопрос с дожиманием Украины – это лишь вопрос воли. Да, проигрывать таким образом Киев может долго. Но если он не придумает чего-то, что радикально изменит ситуацию, он проиграет. Потому что баланс сил постепенно меняется в нашу сторону", - сообщил Норин.
Россия впервые за долгое время добилась паритета в живой силе на линии соприкосновения, а это уже тревожный звоночек для Украины, потому что ее успехи были во многом связаны с преимуществом в людях. Неизвестно, что она будет делать, если ситуация с личным составом изменится в обратную сторону, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США читайте на сайте Украина.ру
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