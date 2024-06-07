https://ukraina.ru/20240607/1055524465.html

Тревожный звоночек для Украины: историк рассказал, почему вопрос с "дожиманием" ВСУ – это вопрос воли

Тревожный звоночек для Украины: историк рассказал, почему вопрос с "дожиманием" ВСУ – это вопрос воли - 07.06.2024 Украина.ру

Тревожный звоночек для Украины: историк рассказал, почему вопрос с "дожиманием" ВСУ – это вопрос воли

Если Киев не придумает чего-то, что радикально изменит ситуацию на поле боя, он проиграет. Потому что баланс сил постепенно меняется в сторону российской армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин

2024-06-07T03:15

2024-06-07T03:15

2024-06-07T03:15

новости

россия

украина

киев

евгений норин

наступление

артиллерия

сво

всу

дроны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/08/1050848149_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_51b8d785787bf7b66d91e1d72d4d24d8.jpg

Преимущество ВС РФ в огневой мощи никуда не девается. Для противника это означает более высокие потери и дальнейшую деградацию пехоты. Но нельзя сказать, что украинские войска посыплются завтра. У них есть ощутимый запас времени и личного состава, рассказал журналист.Он добавил, что пока по интенсивности применения дронов ВСУ превосходят ВС РФ. А если противник превосходит только по людям и по самому дешевому средству борьбы, то его дела плохи, отметил историк.Россия впервые за долгое время добилась паритета в живой силе на линии соприкосновения, а это уже тревожный звоночек для Украины, потому что ее успехи были во многом связаны с преимуществом в людях. Неизвестно, что она будет делать, если ситуация с личным составом изменится в обратную сторону, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США читайте на сайте Украина.руО том, почему Калининграду необходимо расширять торговые и промышленные связи с "большой Россией" можно прочитать в интервью Александра Носовича Калининграду угрожают не "перекуры" литовских таможенников, а две конкретные страны

https://ukraina.ru/20240606/1055522788.html

россия

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, киев, евгений норин, наступление, артиллерия, сво, всу, дроны, беспилотники, украинская армия, вс рф, военнослужащий