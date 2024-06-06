https://ukraina.ru/20240606/1055534805.html

Аварийные отключения электроэнергии охватили уже 12 областей Украины, а РФ готовится в очередному удару

Аварийные отключения электроэнергии охватили уже 12 областей Украины, а РФ готовится в очередному удару - 06.06.2024 Украина.ру

Аварийные отключения электроэнергии охватили уже 12 областей Украины, а РФ готовится в очередному удару

В Киевской, Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Львовской, Николаевской, Кировоградской, Одесской, Ровенской и Харьковской областях действуют аварийные отключения электроэнергии из-за превышения лимитов. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго" 6 июня

2024-06-06T21:35

2024-06-06T21:35

2024-06-06T21:40

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Помимо этого, не исключены перебои в энергоснабжении объектов критичесокй инфраструктуры страны. В энергохолдинге ДТЭК добавили, что завтра, 7 июня, будут также использоваться графики аварийных отключений, но для Киева выделено 75% потребностей столицы. При этом 25% пойдут на обеспечение критической инфраструктуры, 50% – распределят между населением, бизнесом и соцсферой (школы, сады, госучреждения и другое). По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, ситуация в отрасли сегодня значительно хуже, чем в 2022-2023 годах. Он полагает, что главная цель России – полный блекаут на Украине. Тем временем, вечером, 6 июня, российская армия вновь вывела в Черное море три надводных ракетоносителя. Уровень опасности очень высок, предупредили Силы обороны Украины. "Враг вывел в Черное море 3 надводных ракетоносителя, которые снаряжении до 24 ракет типа "Калибр". Уровень опасности очень высок!"- сказано в опубликованном в телеграм-канале сообщении.Почему ракетные удары России по объектам ВСУ стали гораздо лучше чем в начале спецоперации читайте в интервью военного обозревателя MilitaryRussia.ru Дмитрия Корнева изданию Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240605/1055505262.html

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новости, украина, россия, укрэнерго, дтэк, энергосистема украины, сво