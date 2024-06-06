Аварийные отключения электроэнергии охватили уже 12 областей Украины, а РФ готовится в очередному удару
21:35 06.06.2024 (обновлено: 21:40 06.06.2024)
В Киевской, Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Львовской, Николаевской, Кировоградской, Одесской, Ровенской и Харьковской областях действуют аварийные отключения электроэнергии из-за превышения лимитов. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго" 6 июня
Помимо этого, не исключены перебои в энергоснабжении объектов критичесокй инфраструктуры страны.
"Аварийные отключения будут отменены после вхождения областей в обозначенные для них лимиты потребления, далее будут действовать графики почасовых отключений", – указали в пресс-службе компании.
В энергохолдинге ДТЭК добавили, что завтра, 7 июня, будут также использоваться графики аварийных отключений, но для Киева выделено 75% потребностей столицы. При этом 25% пойдут на обеспечение критической инфраструктуры, 50% – распределят между населением, бизнесом и соцсферой (школы, сады, госучреждения и другое).
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По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, ситуация в отрасли сегодня значительно хуже, чем в 2022-2023 годах. Он полагает, что главная цель России – полный блекаут на Украине.
Тем временем, вечером, 6 июня, российская армия вновь вывела в Черное море три надводных ракетоносителя. Уровень опасности очень высок, предупредили Силы обороны Украины.
"Враг вывел в Черное море 3 надводных ракетоносителя, которые снаряжении до 24 ракет типа "Калибр". Уровень опасности очень высок!"- сказано в опубликованном в телеграм-канале сообщении.
Вчера, 22:30Владимир Корнилов: Самая тяжелая борьба начнется после победы России над нацистским режимом Украины Даже если предположить, что самые оптимистичные сценарии окончания СВО будут отработаны, все равно бандеровщина, как идеология, останется. И мы должны быть готовыми к тому, что затем начнется гораздо более сложный период для нас всех.