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Евгений Масленников: Украине необходима демилитаризация умов и сердец

Евгений Масленников: Украине необходима демилитаризация умов и сердец - 06.06.2024 Украина.ру

Евгений Масленников: Украине необходима демилитаризация умов и сердец

В Москве 30 мая прошёл форсайт-форум "Какая победа нам нужна?", организованный изданием Украина.ру. Одним из его участников был военный корреспондент РИА Новости Евгений Масленников. Украина.ру публикует его выступление

2024-06-06T16:43

2024-06-06T16:43

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Мы очень много говорим о том, как должна выглядеть победа, успех СВО. Во-первых, победа нужна безоговорочная и тотальная, потому что о каком-либо другом решении этого конфликта речи идти не может. Как показывает практика, каких-то полумер сейчас уже не существует.Но, опять же, к победе всегда приводят какие-то постепенные успехи. Мы огромное количество времени находимся там, видим все это, и как раз хотелось бы сказать о том, что успехи есть.У нас название темы "демилитаризация Украины". Из-за специфики профессии мы видим эту демилитаризацию. К примеру, было заметно, как на начало специальной военной операции украинские военнослужащие, скажем так, бесновались по поводу первых поставок западного вооружения. Все помнят, как в масс медиа пели хвалебные оды противотанковым западным комплексам, "джавелинам" и прочему. Но дальше было больше, пошла техника, и так далее.Ну и сейчас все мы видим, где эта техника находится трофейная. То есть любая западная техника так же горит и уничтожается, как и та техника, которая изначально была у украинской стороны.Вопрос демилитаризации важен ещё и тем, что нужна демилитаризация Украины как общества. Потому что огромное количество молодежи на протяжении долгих лет именно милитаризировалось и радикализировалось. Но при этом, когда общаешься с пленными украинскими военнослужащими, то как раз чувствуется этот момент демилитаризации.Потому что, изучая украинские социальные сети, мы видим, как те же ультраправые подразделения пропагандируют свои идеи, представляя себя доблестными воинами. А уже в плену с кем ни пообщаешься ─ "я водитель", "а я повар", "мобилизованный", "нас первый раз без подготовки привезли, забросили на позиции". И в этот момент уже нет этого милитаристского взгляда самих бойцов. Поэтому здесь важна грамотная работа над умами и сердцами граждан этой соседней страны.Все, что было озвучено до этого по поводу битвы за ума и сердца, это все правильно, и, конечно же, здесь хочется еще отметить то, что действительно надо во многом начинать с себя. Мы видим, какие изменения произошли в обществе. Мы общаемся с огромным количеством волонтеров, кулибиных, умельцев, которые помогают фронту гуманитарной помощью, изобретениями, умами. То есть мы видим, что армия у нас сама преобразилась за эти пару лет специальной военной операции, появились технологии, дроны, и это огромная заслуга именно русского человека, русских умельцев.В совокупности, изменяя себя и мобилизуя свой внутренний ресурс, полностью отдавая себя этому непростому военному времени, мы как раз и добьемся этой победы. И сейчас происходит демилитаризация Украины с технической точки зрения, потому что все равно к нам поступает новое вооружение, оно работает. То есть, несмотря на новые поставки со стороны Запада, на любые меры есть контрмеры, и мы это наблюдаем в реальном времени. Поэтому, помимо технологической демилитаризации, надо работать над демилитаризацией умов радикализированной молодежи Украины.Но на бумаге-то всегда легко, а на деле оно немного по-другому. Однако, опять же стоит посмотреть на события с Авдеевского направления. То есть, сначала долго толкались-толкались, а потом очень быстро и стремительно была прорвана оборона. Конечно, это, опять же, заслуга всех родов войск в совокупности. Но если сейчас в целом посмотреть и на продвижение на линии фронта, и на начало Харьковской операции, то видно, что мы все-таки движемся в сторону успеха, и достаточно быстро движемся.О том, какие еще проблемы и вопросы обсуждали участники форсайт-форума - в статье Павла Котова Форсайт-форум "Какая победа нам нужна?" Как демилитаризировать и денацифицировать Украину

https://ukraina.ru/20240601/1055430812.html

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