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Украинцы вернутся из ЕС в Россию после СВО, заявил Джабаров

Украинцы вернутся из ЕС в Россию после СВО, заявил Джабаров - 05.06.2024 Украина.ру

Украинцы вернутся из ЕС в Россию после СВО, заявил Джабаров

После завершения специальной военной операции украинские беженцы начнут переезжать из Европы в Россию. Такое мнение высказал первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в своем телеграм-канале 5 июня

2024-06-05T14:31

2024-06-05T14:31

2024-06-05T14:31

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Сенатор напомнил слова премьер-министра Франции Габриэля Атталя о том, что Европу захлестнет волна мигрантов после поражения Украины. В частности, перемещение населения начнется в Польше и странах Прибалтики, добавил французский премьер."Сначала французские лидеры пугали свое население, что придут русские. Теперь страшилка другая - прибегут украинцы и прочие мигранты", - написал Джабаров.Он подчеркнул, что "сторонник киевского режима" Атталь известен своими русофобскими высказываниями. Вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном угрожали, что введут сухопутные войска на Украину.Джабаров привел данные ООН, согласно которым, во Франции проживает более 100 тысяч украинских беженцев. Всего в Европейском союзе беженцев с Украины более 8 миллионов. Наибольшее количество украинцев живет в Польше и Германии. По словам сенатора, эти страны уже испытывают ряд проблем в связи с их пребыванием.Также он обратил внимание на то, что в ряде европейских стран заговорили о возможной высылке украинцев и лишении их преференций."После успеха специальной военной операции, украинцы поедут искать лучшую долю не на запад, а на восток, в нашу страну. Либо останутся в своих регионах и выразят желание в будущем жить в одном государстве с Великой Россией", - написал Джабаров.По его мнению, именно из-за этого в Западной Европе не повторится миграционный кризис, как когда выходцы из Африки и Ближнего Востока прибыли в ЕС.Также Джабаров убежден, что значительная часть населения Украины не настроена к России враждебно. "Украинцы, которые сейчас находятся под влиянием русофобской пропаганды, тем не менее прекрасно понимают, что рано или поздно нам всё равно придётся жить в мире. А неонацисты во главе с Зеленским либо сбегут, либо вообще канут в небытие", - резюмировал он.

https://ukraina.ru/20240513/1055029294.html

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новости, украина, франция, польша, владимир джабаров, владимир зеленский, эммануэль макрон, ес, оон, беженцы, украинские беженцы