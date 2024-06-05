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Украинцы вернутся из ЕС в Россию после СВО, заявил Джабаров
Украинцы вернутся из ЕС в Россию после СВО, заявил Джабаров - 05.06.2024 Украина.ру
Украинцы вернутся из ЕС в Россию после СВО, заявил Джабаров
После завершения специальной военной операции украинские беженцы начнут переезжать из Европы в Россию. Такое мнение высказал первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в своем телеграм-канале 5 июня
2024-06-05T14:31
2024-06-05T14:31
2024-06-05T14:31
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Сенатор напомнил слова премьер-министра Франции Габриэля Атталя о том, что Европу захлестнет волна мигрантов после поражения Украины. В частности, перемещение населения начнется в Польше и странах Прибалтики, добавил французский премьер."Сначала французские лидеры пугали свое население, что придут русские. Теперь страшилка другая - прибегут украинцы и прочие мигранты", - написал Джабаров.Он подчеркнул, что "сторонник киевского режима" Атталь известен своими русофобскими высказываниями. Вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном угрожали, что введут сухопутные войска на Украину.Джабаров привел данные ООН, согласно которым, во Франции проживает более 100 тысяч украинских беженцев. Всего в Европейском союзе беженцев с Украины более 8 миллионов. Наибольшее количество украинцев живет в Польше и Германии. По словам сенатора, эти страны уже испытывают ряд проблем в связи с их пребыванием.Также он обратил внимание на то, что в ряде европейских стран заговорили о возможной высылке украинцев и лишении их преференций."После успеха специальной военной операции, украинцы поедут искать лучшую долю не на запад, а на восток, в нашу страну. Либо останутся в своих регионах и выразят желание в будущем жить в одном государстве с Великой Россией", - написал Джабаров.По его мнению, именно из-за этого в Западной Европе не повторится миграционный кризис, как когда выходцы из Африки и Ближнего Востока прибыли в ЕС.Также Джабаров убежден, что значительная часть населения Украины не настроена к России враждебно. "Украинцы, которые сейчас находятся под влиянием русофобской пропаганды, тем не менее прекрасно понимают, что рано или поздно нам всё равно придётся жить в мире. А неонацисты во главе с Зеленским либо сбегут, либо вообще канут в небытие", - резюмировал он.
https://ukraina.ru/20240513/1055029294.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, франция, польша, владимир джабаров, владимир зеленский, эммануэль макрон, ес, оон, беженцы, украинские беженцы
Новости, Украина, Франция, Польша, Владимир Джабаров, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, ЕС, ООН, беженцы, украинские беженцы
Украинцы вернутся из ЕС в Россию после СВО, заявил Джабаров
После завершения специальной военной операции украинские беженцы начнут переезжать из Европы в Россию. Такое мнение высказал первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в своем телеграм-канале 5 июня
Сенатор напомнил слова премьер-министра Франции Габриэля Атталя о том, что Европу захлестнет волна мигрантов после поражения Украины. В частности, перемещение населения начнется в Польше и странах Прибалтики, добавил французский премьер.
"Сначала французские лидеры пугали свое население, что придут русские. Теперь страшилка другая - прибегут украинцы и прочие мигранты", - написал
Джабаров.
Он подчеркнул, что "сторонник киевского режима" Атталь известен своими русофобскими высказываниями. Вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном
угрожали, что введут сухопутные войска на Украину.
Джабаров привел данные ООН, согласно которым, во Франции проживает более 100 тысяч украинских беженцев. Всего в Европейском союзе беженцев с Украины более 8 миллионов. Наибольшее количество украинцев живет в Польше и Германии. По словам сенатора, эти страны уже испытывают ряд проблем в связи с их пребыванием.
Также он обратил внимание на то, что в ряде европейских стран заговорили о возможной высылке украинцев и лишении их преференций.
"После успеха специальной военной операции, украинцы поедут искать лучшую долю не на запад, а на восток, в нашу страну. Либо останутся в своих регионах и выразят желание в будущем жить в одном государстве с Великой Россией", - написал Джабаров.
По его мнению, именно из-за этого в Западной Европе не повторится миграционный кризис, как когда выходцы из Африки и Ближнего Востока прибыли в ЕС.
Также Джабаров убежден, что значительная часть населения Украины не настроена к России враждебно.
"Украинцы, которые сейчас находятся под влиянием русофобской пропаганды, тем не менее прекрасно понимают, что рано или поздно нам всё равно придётся жить в мире. А неонацисты во главе с Зеленским либо сбегут, либо вообще канут в небытие", - резюмировал он.