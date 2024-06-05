Взлом квартир и доносы на уклонистов. Главное на Украине на 13:00 5 июня - 05.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240605/1055487385.html
Взлом квартир и доносы на уклонистов. Главное на Украине на 13:00 5 июня
Взлом квартир и доносы на уклонистов. Главное на Украине на 13:00 5 июня - 05.06.2024 Украина.ру
Взлом квартир и доносы на уклонистов. Главное на Украине на 13:00 5 июня
Бои и обстрелы на линии боевого соприкосновения продолжаются, а на подконтрольной Киеву территории те, кто хотел бы избежать службы в ВСУ, скоро не смогут прятаться даже в своих домах и квартирах
2024-06-05T13:20
2024-06-05T13:30
эксклюзив
сво
украина
всу
мобилизация
доносительство
энергетика
вс рф
обстрелы
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051089602_0:135:1228:826_1920x0_80_0_0_f885e19f66cc68940bfe7179fcad18be.jpg.webp
Мобилизация: введут платные доносы и разрешат взлом квартирМобилизация на Украине идет туго, все чаще фиксируются случаи стихийного сопротивления сотрудникам ТЦК. Так, 60-летняя жительница Херсона покусала полицейского, который вместе с сотрудниками военкомата проверял документы у ее 23-летнего сына, сообщает полиция региона. Сообщается, что женщина укусила полицейского за руку. Воспользовавшись моментом, ее сын убежал.Уклонистов так много, что украинские власти намерены ввести институт платных доносчиков. Зарегистрированный в Верховной Раде законопроект (N 6569-д) о создании на Украине военной полиции предусматривает, в частности, вознаграждение за доносы на уклонистов и дезертиров, сообщает издание "Страна.ua" в своем телеграм-канале.Смогут также на законных основаниях вламываться в квартиры нарушителей военного законодательства (а это в том числе и уклонисты), в законопроекте о военной полиции предоставляется такая возможность."Статья №9 законопроекта содержит норму, по которой военная полиция может "осуществлять сотрудничество с физическими лицами, в том числе на договорных началах, соблюдая условия добровольности и конфиденциальности этих отношений, материально и морально поощрять лиц, оказывающих помощь в предупреждении, выявлении, пресечении уголовных правонарушений", - пишет "Страна". И продолжает: "Хотя в этой статье об уклонистах конкретно не сказано, однако юристы, опрошенные ТСН, считают, что речь скорее всего именно о них".Ранее создание военной полиции поддержало Минобороны Украины, призвав депутатов Рады отнести соответствующий законопроект к числу приоритетных.Спецоперация, обстрелыРоссийские военные нанесли удар дронами по инфраструктурным объектам в Никополе Днепропетровской области. Об этом сообщает в среду, 5 июня в своем телеграм-канале глава ОВА Сергей Лысак. По его словам, использовалась также и тяжелая артиллерия. Люди не пострадали.А вот после обстрела со стороны ВСУ села Новозлатополь в Запорожской области в реанимации умер пятилетний ребенок, об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Евгений Балицкий. Он отметил, что "в результате вчерашнего артиллерийского обстрела со стороны ВСУ тяжелые ранения получили 11 человек, они госпитализированы в медицинские учреждения".СБУ продолжает ловить "шпионов". По информации ведомства, в Днепре (бывшем Днепропетровске) задержана женщина, якобы агент ГРУ, и ее дочь в Киевской области. В чем заключалась "агентурная" работа? В СБУ заявили, что обе фигурантки будто бы восхваляли Владимира Путина и героизировали российских военных. Женщин также подозревают в том, что они собирали информацию о локациях ВСУ. Собранные данные жительница Днепропетровска якобы планировала передать "куратору из военной разведки России" через мессенджер, однако СБУ сорвала передачу разведданных, сообщает пресс-служба ведомства.У российских спецслужб более реальные находки. Штаб обороны ДНР информирует, что на территории Артемовского муниципального округа обнаружен тайник с оружием и боеприпасами."В результате совместных оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа в Артемовском районе выявлен схрон с вооружением и боеприпасами, заготовленный правоохранительными органами Украины в 2014 году", — сказано в сообщении.Донецкое агентство новостей (ДАН) уточняет, что в схроне обнаружено 20 единиц автоматов АКС-74У, 184 пистолета ПМ, а также более 18,6 тыс. патронов. "Оружие и боеприпасы, как стало известно, в свое время были вывезены из местного оружейного склада полиции для дальнейшей передачи украинским нацбатальонам, пишет ДАН.Отключения светаСитуация в энергетике Украины ухудшается. Уже и в Киеве экстренно отключают свет, когда столица выходит за лимиты. Местные паблики дают репортажи с городских рынков, где продавцы и владельцы павильонов вынуждены включать генераторы.Дальше будет хуже. Народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что следующей зимой на Украине возможны отключения электроэнергии по 10 часов в сутки. С учетом последних ракетных атак, ВС РФ уничтожили более 9 ГВт украинской генерации, отмечает УНИАН.Financial Times со ссылкой на украинских чиновников пишет, что "с начала полномасштабной войны выработка электроэнергии в Украине упала более, чем вдвое - с 55 гигаватт ниже 20 ГВт".FT отмечает, что последние удары ВС РФ были направлены против насосных станций подземных хранилищ газа, используемых потребителями ЕС. В целом выведены из строя или потеряны для киевского режима более половины электростанций.В среду, 5 июня, на Украине в течение суток прогнозируется дефицит электроэнергии. Как сообщили в "Укрэнерго", лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для всех областей страны с 00:00 до 24:00. Для соблюдения лимитов облэнерго будут применять графики почасовых отключений.
https://ukraina.ru/20240605/1055471430.html
https://ukraina.ru/20240604/1055479737.html
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051089602_0:20:1228:941_1920x0_80_0_0_976eca29b8b07b4e290a5f027e596756.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, доносительство, энергетика, вс рф, обстрелы, владимир путин, евгений балицкий, россия, киев, вооруженные силы украины, сбу, верховная рада
Эксклюзив, СВО, Украина, ВСУ, мобилизация, доносительство, энергетика, ВС РФ, обстрелы, Владимир Путин, Евгений Балицкий, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, СБУ, Верховная Рада

Взлом квартир и доносы на уклонистов. Главное на Украине на 13:00 5 июня

13:20 05.06.2024 (обновлено: 13:30 05.06.2024)
 
© Нацполиция Украины
© Нацполиция Украины
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Бои и обстрелы на линии боевого соприкосновения продолжаются, а на подконтрольной Киеву территории те, кто хотел бы избежать службы в ВСУ, скоро не смогут прятаться даже в своих домах и квартирах
Мобилизация: введут платные доносы и разрешат взлом квартир
Мобилизация на Украине идет туго, все чаще фиксируются случаи стихийного сопротивления сотрудникам ТЦК. Так, 60-летняя жительница Херсона покусала полицейского, который вместе с сотрудниками военкомата проверял документы у ее 23-летнего сына, сообщает полиция региона. Сообщается, что женщина укусила полицейского за руку. Воспользовавшись моментом, ее сын убежал.
Уклонистов так много, что украинские власти намерены ввести институт платных доносчиков. Зарегистрированный в Верховной Раде законопроект (N 6569-д) о создании на Украине военной полиции предусматривает, в частности, вознаграждение за доносы на уклонистов и дезертиров, сообщает издание "Страна.ua" в своем телеграм-канале.
Смогут также на законных основаниях вламываться в квартиры нарушителей военного законодательства (а это в том числе и уклонисты), в законопроекте о военной полиции предоставляется такая возможность.
"Статья №9 законопроекта содержит норму, по которой военная полиция может "осуществлять сотрудничество с физическими лицами, в том числе на договорных началах, соблюдая условия добровольности и конфиденциальности этих отношений, материально и морально поощрять лиц, оказывающих помощь в предупреждении, выявлении, пресечении уголовных правонарушений", - пишет "Страна".
И продолжает: "Хотя в этой статье об уклонистах конкретно не сказано, однако юристы, опрошенные ТСН, считают, что речь скорее всего именно о них".
Ранее создание военной полиции поддержало Минобороны Украины, призвав депутатов Рады отнести соответствующий законопроект к числу приоритетных.
Спецоперация, обстрелы
Российские военные нанесли удар дронами по инфраструктурным объектам в Никополе Днепропетровской области. Об этом сообщает в среду, 5 июня в своем телеграм-канале глава ОВА Сергей Лысак. По его словам, использовалась также и тяжелая артиллерия. Люди не пострадали.
А вот после обстрела со стороны ВСУ села Новозлатополь в Запорожской области в реанимации умер пятилетний ребенок, об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Евгений Балицкий. Он отметил, что "в результате вчерашнего артиллерийского обстрела со стороны ВСУ тяжелые ранения получили 11 человек, они госпитализированы в медицинские учреждения".
Боевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки Юг на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
05:20
"Надо готовиться к новой войне": эксперт рассказал, почему СВО точно не закончится в этом годуУ России есть шанс выиграть войну на истощение. Хотелось бы увидеть более решительные операции, пока для этого нет возможностей. Поэтому в этом году СВО точно не закончится. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев
СБУ продолжает ловить "шпионов". По информации ведомства, в Днепре (бывшем Днепропетровске) задержана женщина, якобы агент ГРУ, и ее дочь в Киевской области. В чем заключалась "агентурная" работа? В СБУ заявили, что обе фигурантки будто бы восхваляли Владимира Путина и героизировали российских военных.
Женщин также подозревают в том, что они собирали информацию о локациях ВСУ. Собранные данные жительница Днепропетровска якобы планировала передать "куратору из военной разведки России" через мессенджер, однако СБУ сорвала передачу разведданных, сообщает пресс-служба ведомства.
У российских спецслужб более реальные находки. Штаб обороны ДНР информирует, что на территории Артемовского муниципального округа обнаружен тайник с оружием и боеприпасами.
"В результате совместных оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа в Артемовском районе выявлен схрон с вооружением и боеприпасами, заготовленный правоохранительными органами Украины в 2014 году", — сказано в сообщении.
Донецкое агентство новостей (ДАН) уточняет, что в схроне обнаружено 20 единиц автоматов АКС-74У, 184 пистолета ПМ, а также более 18,6 тыс. патронов. "Оружие и боеприпасы, как стало известно, в свое время были вывезены из местного оружейного склада полиции для дальнейшей передачи украинским нацбатальонам, пишет ДАН.
Отключения света
Ситуация в энергетике Украины ухудшается. Уже и в Киеве экстренно отключают свет, когда столица выходит за лимиты. Местные паблики дают репортажи с городских рынков, где продавцы и владельцы павильонов вынуждены включать генераторы.
Дальше будет хуже. Народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что следующей зимой на Украине возможны отключения электроэнергии по 10 часов в сутки. С учетом последних ракетных атак, ВС РФ уничтожили более 9 ГВт украинской генерации, отмечает УНИАН.
Financial Times со ссылкой на украинских чиновников пишет, что "с начала полномасштабной войны выработка электроэнергии в Украине упала более, чем вдвое - с 55 гигаватт ниже 20 ГВт".
Одесса, Морской вокзал, 80-е годы ХХ в. - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Вчера, 21:31
В Одессе ограничат движение муниципального транспорта из-за перебоев в энергоснабженииВ среду, 5 июня, в Одессе сократят количество троллейбусов и трамваев на маршрутах из-за проблем с электроснабжением, уведомили городские власти
FT отмечает, что последние удары ВС РФ были направлены против насосных станций подземных хранилищ газа, используемых потребителями ЕС. В целом выведены из строя или потеряны для киевского режима более половины электростанций.
В среду, 5 июня, на Украине в течение суток прогнозируется дефицит электроэнергии. Как сообщили в "Укрэнерго", лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для всех областей страны с 00:00 до 24:00. Для соблюдения лимитов облэнерго будут применять графики почасовых отключений.
 
ЭксклюзивСВОУкраинаВСУмобилизациядоносительствоэнергетикаВС РФобстрелыВладимир ПутинЕвгений БалицкийРоссияКиевВооруженные силы УкраиныСБУВерховная Рада
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:33МВД РФ объявило в розыск экс-спикера ВСУ
13:20Взлом квартир и доносы на уклонистов. Главное на Украине на 13:00 5 июня
12:55Украинским подросткам разрешат не приходить в военкомат, но не всем - вице-премьер
12:29"Потеряло актуальность": Совфед денонсировал соглашение с Украиной об информационно-культурных центрах
12:11Балтийские операции НАТО: США посылают России "зловещий сигнал"
11:39В Погранслужбе Украины объяснили запрет на выезд для лиц с двойным гражданством
10:56НАТО как сторона конфликта на Украине: реалии, проблемы и риски
10:51Женщин в военкоматы, мужчин - на фронт: вице-премьер Украины нашла бойцов для ВСУ
10:17США сделают новые заявления о конфискации активов РФ - Салливан
09:46"Для террора жителей Донбасса": под Артёмовском обнаружили схрон с оружием для нацбатов
09:00Дезертиров обратно в ВСУ, заморозка российских активов. Главное на утро 5 июня
08:00Фердинанд Маркос-старший: от любимца народа до диктатора, бежавшего на базу США
07:15Паранойя Зеленского и международное хамство. Что сейчас обсуждает украинская элита
07:00Экономика Украины и война: повышение тарифов и акцизов на фоне отключений и "лишнего" угля
06:18Специалист по информационным войнам Евгений Тинянский о виртуальной войне Украины с Россией
06:07Охота на живых людей. Украинские эксперты о том, что Украина прошла точку невозврата
06:07"Успокоить гопника". Россия дает Западу 48 часов перед тем, как от Украины останется котлован — Гаспарян
06:05Американист: даже если Трамп будет прыгать на одной ножке, его ждет 136 лет тюрьмы
06:01Евгений Норин: Россия устроит ВСУ иглоукалывание под Ахтыркой, уворачиваясь от идиотского кунштюка США
05:52Михаил Павлив: Украина замрет во внутренней эмиграции, а Россия ждет, когда Запад доведет ее до края
Лента новостейМолния