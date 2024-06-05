https://ukraina.ru/20240605/1055487385.html

Взлом квартир и доносы на уклонистов. Главное на Украине на 13:00 5 июня

Взлом квартир и доносы на уклонистов. Главное на Украине на 13:00 5 июня - 05.06.2024 Украина.ру

Взлом квартир и доносы на уклонистов. Главное на Украине на 13:00 5 июня

Бои и обстрелы на линии боевого соприкосновения продолжаются, а на подконтрольной Киеву территории те, кто хотел бы избежать службы в ВСУ, скоро не смогут прятаться даже в своих домах и квартирах

2024-06-05T13:20

2024-06-05T13:20

2024-06-05T13:30

эксклюзив

сво

украина

всу

мобилизация

доносительство

энергетика

вс рф

обстрелы

владимир путин

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Мобилизация: введут платные доносы и разрешат взлом квартирМобилизация на Украине идет туго, все чаще фиксируются случаи стихийного сопротивления сотрудникам ТЦК. Так, 60-летняя жительница Херсона покусала полицейского, который вместе с сотрудниками военкомата проверял документы у ее 23-летнего сына, сообщает полиция региона. Сообщается, что женщина укусила полицейского за руку. Воспользовавшись моментом, ее сын убежал.Уклонистов так много, что украинские власти намерены ввести институт платных доносчиков. Зарегистрированный в Верховной Раде законопроект (N 6569-д) о создании на Украине военной полиции предусматривает, в частности, вознаграждение за доносы на уклонистов и дезертиров, сообщает издание "Страна.ua" в своем телеграм-канале.Смогут также на законных основаниях вламываться в квартиры нарушителей военного законодательства (а это в том числе и уклонисты), в законопроекте о военной полиции предоставляется такая возможность."Статья №9 законопроекта содержит норму, по которой военная полиция может "осуществлять сотрудничество с физическими лицами, в том числе на договорных началах, соблюдая условия добровольности и конфиденциальности этих отношений, материально и морально поощрять лиц, оказывающих помощь в предупреждении, выявлении, пресечении уголовных правонарушений", - пишет "Страна". И продолжает: "Хотя в этой статье об уклонистах конкретно не сказано, однако юристы, опрошенные ТСН, считают, что речь скорее всего именно о них".Ранее создание военной полиции поддержало Минобороны Украины, призвав депутатов Рады отнести соответствующий законопроект к числу приоритетных.Спецоперация, обстрелыРоссийские военные нанесли удар дронами по инфраструктурным объектам в Никополе Днепропетровской области. Об этом сообщает в среду, 5 июня в своем телеграм-канале глава ОВА Сергей Лысак. По его словам, использовалась также и тяжелая артиллерия. Люди не пострадали.А вот после обстрела со стороны ВСУ села Новозлатополь в Запорожской области в реанимации умер пятилетний ребенок, об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Евгений Балицкий. Он отметил, что "в результате вчерашнего артиллерийского обстрела со стороны ВСУ тяжелые ранения получили 11 человек, они госпитализированы в медицинские учреждения".СБУ продолжает ловить "шпионов". По информации ведомства, в Днепре (бывшем Днепропетровске) задержана женщина, якобы агент ГРУ, и ее дочь в Киевской области. В чем заключалась "агентурная" работа? В СБУ заявили, что обе фигурантки будто бы восхваляли Владимира Путина и героизировали российских военных. Женщин также подозревают в том, что они собирали информацию о локациях ВСУ. Собранные данные жительница Днепропетровска якобы планировала передать "куратору из военной разведки России" через мессенджер, однако СБУ сорвала передачу разведданных, сообщает пресс-служба ведомства.У российских спецслужб более реальные находки. Штаб обороны ДНР информирует, что на территории Артемовского муниципального округа обнаружен тайник с оружием и боеприпасами."В результате совместных оперативно-боевых мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального военного округа в Артемовском районе выявлен схрон с вооружением и боеприпасами, заготовленный правоохранительными органами Украины в 2014 году", — сказано в сообщении.Донецкое агентство новостей (ДАН) уточняет, что в схроне обнаружено 20 единиц автоматов АКС-74У, 184 пистолета ПМ, а также более 18,6 тыс. патронов. "Оружие и боеприпасы, как стало известно, в свое время были вывезены из местного оружейного склада полиции для дальнейшей передачи украинским нацбатальонам, пишет ДАН.Отключения светаСитуация в энергетике Украины ухудшается. Уже и в Киеве экстренно отключают свет, когда столица выходит за лимиты. Местные паблики дают репортажи с городских рынков, где продавцы и владельцы павильонов вынуждены включать генераторы.Дальше будет хуже. Народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что следующей зимой на Украине возможны отключения электроэнергии по 10 часов в сутки. С учетом последних ракетных атак, ВС РФ уничтожили более 9 ГВт украинской генерации, отмечает УНИАН.Financial Times со ссылкой на украинских чиновников пишет, что "с начала полномасштабной войны выработка электроэнергии в Украине упала более, чем вдвое - с 55 гигаватт ниже 20 ГВт".FT отмечает, что последние удары ВС РФ были направлены против насосных станций подземных хранилищ газа, используемых потребителями ЕС. В целом выведены из строя или потеряны для киевского режима более половины электростанций.В среду, 5 июня, на Украине в течение суток прогнозируется дефицит электроэнергии. Как сообщили в "Укрэнерго", лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для всех областей страны с 00:00 до 24:00. Для соблюдения лимитов облэнерго будут применять графики почасовых отключений.

https://ukraina.ru/20240605/1055471430.html

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эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, доносительство, энергетика, вс рф, обстрелы, владимир путин, евгений балицкий, россия, киев, вооруженные силы украины, сбу, верховная рада