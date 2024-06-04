Эксперт: группировке "Север" не хватает сил зайти за Харьков
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
У ВС РФ под Харьковом не хватает сил относительно целей, которые были поставлены группировке "Север". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев
"Выход в тыл Купянской группировке ВСУ мог быть одной из задач. В этом случае мы могли бы обрушить фронт врага на этом направлении и освободить значительные территории. Я не думаю, что у нас была задача полностью взять Харьков. Это подтвердил наш верховный главнокомандующий. Но если бы группировка "Север" была более основательной, то зайти за Харьков и блокировать его можно было бы", - сказал Садулалаев в интервью Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл.
Он добавил, что выход в тыл Купянской группировке ВСУ был одной из задач российских сил. И эта задача не снята с повестки дня. По мнению эксперта, в этом году СВО точно не закончится.
А вот у командира спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинова другое мнение. Он уверен, что никакие ухищрения врага не помешают российской Армии нанести противнику сокрушительный удар, и харьковская операция ВС РФ - завершающая.
“И враг, и мы сегодня готовимся к решающему сражению. Будем делать все для того, чтобы в этом году СВО завершилась. Я думаю, что СВО в этом году завершится. Оперативная обстановка абсолютно подконтрольная”, - заявил Алаудинов.
Интересно, что во второй половине апреля Алаудинов заявил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.
Вчера, 14:28ВСУ лишились крупного опорника под Часов Яром, командир и солдаты Киева сдались в пленКрупный опорный пункт Вооруженных сил Украины в районе Часов Яра перешел под контроль российской армии благодаря военнослужащим ВДВ. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны РФ, опубликовав соответствующее видео
С 10 мая российские подразделения освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.
В настоящее время, отмечает военкор Евгений Лисицын, ВС РФ также продвинулись в Красногоровке и Старомайорском, расширили зону контроля на восточной окраине Парасковиевки и в лесополосах юго-западнее Новомихайловки и западнее Сладкого.
Также журналист уточнил, что ВС РФ сдвигают линию обороны на запад, контратакуя у Степовой и Новоселовки, а также продвигаются возле Мирного, северо-западнее Работино.
"ВСУ беспрестанно контратакует в Волчанске, без подтвержденных успехов", - добавил военкор.
Параллельно военный корреспондент Руслан Татаринов сообщил, что "ВС РФ заняли центр Калинины (Калиновка)", а также вошли в восточную часть Новоегоровки на Сватовском направлении.