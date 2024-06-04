Эксперт: группировке "Север" не хватает сил зайти за Харьков - 04.06.2024 Украина.ру
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Эксперт: группировке "Север" не хватает сил зайти за Харьков
Эксперт: группировке "Север" не хватает сил зайти за Харьков - 04.06.2024 Украина.ру
Эксперт: группировке "Север" не хватает сил зайти за Харьков
У ВС РФ под Харьковом не хватает сил относительно целей, которые были поставлены группировке "Север". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев
2024-06-04T03:45
2024-06-04T03:45
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Он добавил, что выход в тыл Купянской группировке ВСУ был одной из задач российских сил. И эта задача не снята с повестки дня. По мнению эксперта, в этом году СВО точно не закончится.А вот у командира спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинова другое мнение. Он уверен, что никакие ухищрения врага не помешают российской Армии нанести противнику сокрушительный удар, и харьковская операция ВС РФ - завершающая.“И враг, и мы сегодня готовимся к решающему сражению. Будем делать все для того, чтобы в этом году СВО завершилась. Я думаю, что СВО в этом году завершится. Оперативная обстановка абсолютно подконтрольная”, - заявил Алаудинов."Мы готовимся к решающему сражению": командир спецназа "Ахмат" рассказал, когда закончится СВОИнтересно, что во второй половине апреля Алаудинов заявил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.ВСУ посыпались: Алаудинов назвал сроки ощутимого результата в зоне СВОС 10 мая российские подразделения освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.В настоящее время, отмечает военкор Евгений Лисицын, ВС РФ также продвинулись в Красногоровке и Старомайорском, расширили зону контроля на восточной окраине Парасковиевки и в лесополосах юго-западнее Новомихайловки и западнее Сладкого.Также журналист уточнил, что ВС РФ сдвигают линию обороны на запад, контратакуя у Степовой и Новоселовки, а также продвигаются возле Мирного, северо-западнее Работино."ВСУ беспрестанно контратакует в Волчанске, без подтвержденных успехов", - добавил военкор.Параллельно военный корреспондент Руслан Татаринов сообщил, что "ВС РФ заняли центр Калинины (Калиновка)", а также вошли в восточную часть Новоегоровки на Сватовском направлении.
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новости, харьков, украина.ру, эксперты, россия, вс рф
Новости, Харьков, Украина.ру, эксперты, Россия, ВС РФ

Эксперт: группировке "Север" не хватает сил зайти за Харьков

03:45 04.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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У ВС РФ под Харьковом не хватает сил относительно целей, которые были поставлены группировке "Север". Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил писатель, юрист и военный волонтер Герман Садулаев

"Выход в тыл Купянской группировке ВСУ мог быть одной из задач. В этом случае мы могли бы обрушить фронт врага на этом направлении и освободить значительные территории. Я не думаю, что у нас была задача полностью взять Харьков. Это подтвердил наш верховный главнокомандующий. Но если бы группировка "Север" была более основательной, то зайти за Харьков и блокировать его можно было бы", - сказал Садулалаев в интервью Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл.

Он добавил, что выход в тыл Купянской группировке ВСУ был одной из задач российских сил. И эта задача не снята с повестки дня. По мнению эксперта, в этом году СВО точно не закончится.
А вот у командира спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинова другое мнение. Он уверен, что никакие ухищрения врага не помешают российской Армии нанести противнику сокрушительный удар, и харьковская операция ВС РФ - завершающая.
“И враг, и мы сегодня готовимся к решающему сражению. Будем делать все для того, чтобы в этом году СВО завершилась. Я думаю, что СВО в этом году завершится. Оперативная обстановка абсолютно подконтрольная”, - заявил Алаудинов.
"Мы готовимся к решающему сражению": командир спецназа "Ахмат" рассказал, когда закончится СВО
Интересно, что во второй половине апреля Алаудинов заявил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.
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С 10 мая российские подразделения освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.
В настоящее время, отмечает военкор Евгений Лисицын, ВС РФ также продвинулись в Красногоровке и Старомайорском, расширили зону контроля на восточной окраине Парасковиевки и в лесополосах юго-западнее Новомихайловки и западнее Сладкого.
Также журналист уточнил, что ВС РФ сдвигают линию обороны на запад, контратакуя у Степовой и Новоселовки, а также продвигаются возле Мирного, северо-западнее Работино.
"ВСУ беспрестанно контратакует в Волчанске, без подтвержденных успехов", - добавил военкор.
Параллельно военный корреспондент Руслан Татаринов сообщил, что "ВС РФ заняли центр Калинины (Калиновка)", а также вошли в восточную часть Новоегоровки на Сватовском направлении.
 
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