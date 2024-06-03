https://ukraina.ru/20240603/1055447869.html

Гробы для французских военных, погибших на Украине. В Париже предостерегли Макрона

Гробы для французских военных, погибших на Украине. В Париже предостерегли Макрона - 03.06.2024 Украина.ру

Гробы для французских военных, погибших на Украине. В Париже предостерегли Макрона

Во Франции несколько человек устроили необычный перформанс: возле Эйфелевой башни появились гробы, обернутые во французские флаги, а рядом с ними установили плакат с надписью "Солдаты Франции, погибшие на Украине"

2024-06-03T12:13

2024-06-03T12:13

2024-06-03T13:48

эксклюзив

франция

париж

украина

иностранные наемники

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Гробы у Эйфелевой башниИнцидент, как пишет местная пресса, случился утром 1 июня.Как выяснила полиция, трое мужчин подъехали на место на белом фургоне, выгрузили пять гробов с флагами Франции, установили плакат и скрылись.Найти их удалось при помощи камер видеонаблюдения. Водитель фургона оказался гражданином Болгарии. Он утверждает, что ему заплатили 40 евро, чтобы он доставил двоих мужчин и груз к Эйфелевой башне.Двух оставшихся поймали при попытке выехать на автобусе в Берлин. Один из них был гражданином Германии, а другой – Украины. Против них заведено уголовное дело о "преднамеренном совершении насилия".Франция ведет к эскалацииМотивы необычной троицы неизвестны, однако, судя по всему, таким образом они выразили протест против намерений властей Франции направить своих военных инструкторов на Украину, а в будущем, не исключено, и своего военного контингента.Такие планы ранее озвучивал президент республики Эммануэль Макрон. По его словам, такое решение может быть принято в случае, если российская армия прорвет на Украине фронт или же с такой просьбой к Парижу обратится Киев.Как пояснили в Елисейском дворце, сигналом к вводу французских военных на Украину могут стать такие события в зоне боевых действий, как, например, падение Одессы или взятие ВС РФ украинской столицы.Помимо этого, Франция одобрила применение ВСУ своего оружия по объектам и целям российской территории.Неделю назад главком украинских вооруженных сил Александр Сырский сообщил, что подписал необходимые документы для прибытия на Украину французских военных инструкторов. По озвученной тогда же информации депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*, первая группа военных инструкторов из Франции уже отправилась на Украину.Наемники на УкраинеИстория с гробами в Париже в очередной раз напоминает о судьбах иностранных наемников, которые приезжают на Украину как на сафари, а обратно очень быстро уезжают "грузом 200".Массовый завоз наемников киевский режим санкционировал вскоре после начала российской военной спецоперации.По данным Следственного комитета (СК) РФ на ноябрь прошлого года, на стороне украинской армии на тот момент воевали представители 54 стран мира, часть из которых пребывают там еще с 2014 года. Наибольшее количество наемников, сообщил СК, представляют Великобританию, США, Канаду, Израиль, Францию, Швецию, Грузию, Финляндию, Польшу и Литву.Попадаются и выходцы из более экзотических мест. Так, несколько месяцев назад в Донбассе был ликвидирован наемник из Новой Зеландии Кейн Те Тай (судя по фото, представитель коренной для этого региона народности маори). Он стал третьим гражданином этой страны, убитым в ходе СВО. Известно также о наемниках из Греции, Португалии, Южной Кореи, Бразилии, Колумбии, Японии и других государств.Все они, как правило, входят в состав так называемого Иностранного легиона, созданного в структуре ВСУ, некоторые получают украинское гражданство в упрощенном порядке. В январе The Washington Post опубликовала данные, согласно которым в армии Украины воюют до 3 тыс. иностранных наемников.Откуда они берутсяБольшая часть наемников — выходцы из тех или иных силовых структур, по большей части из армии, не нашедшие себя на гражданском поприще. Тот же новозеландец Кейн Те Тай за 38 лет своей жизни успел 7 лет отслужить в местных вооруженных силах, после чего подался в наемники, воевал в Африке и Ираке.Американцы и канадцы в ВСУ — преимущественно ветераны Афганистана и того же Ирака. После службы они, как правило, трудоустраиваются в частные военные компании или же заводят собственный бизнес в сфере безопасности.Есть в ВСУ и те, кто тоже воевал на Ближнем Востоке, однако по другую сторону фронта — это боевики и террористы, услугами которых не брезгует киевский режим. Вербовкой иностранцев занимаются также дипломатические представительства Украины за рубежом.Жажда наживы, пусть и не единственный, но системообразующий элемент мотивации иностранцев, приезжающих на Украину для участия в боевых действиях.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в феврале этого года отмечал, что иностранные наемники в ВСУ получают от 30 до 100 тыс. гривен (от 62,4 до 208,1 тыс. рублей).Следующая группа наемников, помимо материальной выгоды, участвует в конфликте из идейных соображений. В нее входят заядлые русофобы, неонацисты, исламисты и другие сторонники экстремистских течений. Свои взгляды и задачи они не скрывают.Третья категория наемников — профессиональные военные, которые по разным причинам уволились из армии, но не научившиеся ничему другому, кроме как убивать. Они курсируют по миру, принимают участие во всех военных конфликтах, не особо задумываясь над смыслом происходящего.И наконец, четвертая, последняя группа в этом условном разделении, — любители острых ощущений, многочисленные авантюристы, блогеры и фанаты оружия, которые приезжают на Украину или в другие страны "поохотиться" с живыми мишенями. Эта категория наименее стойкая морально и имеет сравнительно слабую профессиональную подготовку. После первого знакомства с реальной обстановкой, они, как правило, спешат вернуться домой. Если успевают.Иностранцы-садистыБольшинство свидетельств о пребывании "солдат удачи" на Украине говорит об их паталогической жестокости и преступной сущности.По его словам, ему не раз приходилось иметь в бою дело с наемниками, они способны оказать ожесточенное сопротивление, которое, однако, будет недолгим. Видя, что атака продолжается, они снимаются с позиций и обращаются в бегство. Не обходит стороной и наемников царящее в ВСУ пьянство и наркомания.В январе РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур сообщало, что в подконтрольной Киеву Снигиревке Херсонской области произошел кровавый инцидент, в ходе которого наемники из Польши убили троих украинских военных."Предположительно иностранцы находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и отказались предоставить автотранспортное средство для досмотра", — рассказал собеседник агентства.После отказа, добавил он, украинские военнослужащие были убиты поляками.Подробнее о том, какие силы может отправить Франция на Украину и что из этого получится, читайте в материале издания Украина.ру Шапками закидать не получится: что армия Франции может показать на Украине.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, франция, париж, украина, иностранные наемники