https://ukraina.ru/20240315/1053909644.html

Шапками закидать не получится: что армия Франции может показать на Украине

Шапками закидать не получится: что армия Франции может показать на Украине - 15.03.2024 Украина.ру

Шапками закидать не получится: что армия Франции может показать на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку своих военных на Украину. Издание Украина.ру проанализировало, что из себя представляет сегодня французская армия и почему эту угрозу нельзя недооценивать

2024-03-15T15:06

2024-03-15T15:06

2024-03-15T15:32

эксклюзив

франция

армия

нато

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авиация

ядерное оружие

украина

сша

шарль де голль

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Ядерные силыФранция – одна из трех стран НАТО, наряду с США и Великобританией, которая имеет на вооружении ядерное оружие.По данным SIPRI, в июне 2022 года общий запас ядерных боеголовок Франции составлял 290 шт., из них число развернутых — 280 шт., резервных — 10 шт.Ядерная триада ВС страны включает в себя атомные ракетные субмарины типа Triomphant, которые используют ракету M51 дальностью от 8 до 10 тыс. км.Прочий ядерный арсенал находится на истребителях Rafale B ("Рафаль") (2 эскадрильи, до 40 самолетов), вооруженных сверхзвуковыми крылатыми ракетами ASMP-A (дальность до 500 километров). Истребители Rafale M и авианосец R91 Charles de Gaulle ("Шарль де Голль") в мирное время не оснащены ядерным вооружением, но могут использовать те же ракеты ASMP-A.Сухопутные силыФранцузские сухопутные силы – одни из самых многочисленных и хорошо оснащенных в Европе.Из общей численности ВС в более чем 200 тыс. военнослужащих, 115 тыс. несут службу именно в этом виде войск.В резерве армии Франции числится 41 тыс. человек, почти 26 тыс. из них закреплены за сухопутными силами.Основа сухопутных войск – три танковых бригады разные по составу, одна легкая горная бригада, три отдельных пехотных полка, по одной бригаде аэромобильных войск и морской пехоты, а также французская часть совместной с Германией бригады. Кроме того, за сухопутными силами числится вертолетная бригада, полк БПЛА и полк ПВО.Основной боевой танк – AMX-56 Leclerc ("Леклерк"). Это современная и дорогостоящая машина, напичканная самой передовой электроникой. Это преимущество является одновременно и слабостью "Леклерка" – неизвестно, как эти электронные компоненты поведут себя в боевых условиях и останется ли танк боеспособным, если они выйдут из строя.В последние годы Франция приняла несколько программ модернизации этих танков, чтобы продлить срок их службы до 2040-х гг. В настоящий момент в строевых частях числится 215 таких танков. Еще примерно столько же хранятся в резерве с возможностью в любой момент ввести их в эксплуатацию.Французская армия также располагает около 250 колесных танков AMX-10RC, которые постепенно списываются на металлолом. Это те самые танки, которые Париж ранее направил Украине и которые оказались непригодны в условиях бездорожья и черноземов.Что касается бронеавтомобилей, то основу здесь составляют устаревшие БТР VAB (около 2 тыс.) и бронеавтомобили VBL (более 1,5 тыс.). Также на вооружение активно принимаются новые бронеавтомобили VBMR Griffon ("Грифон").Среди боевых разведывательных машин преобладает разработанная еще в 1970-е гг. ERC 90 (40 единиц), а также новая EBRC Jaguar ("Ягуар"), которой пока поставлено около трех десятков единиц.Противотанковая оборона строится на ракетных комплексах в переносном и возимом варианте.Основным образцом артиллерии является гаубица CAESAR ("Цезарь") (58 единиц), которую также в небольших количествах ранее отправляли украинской армии. Помимо этого, в сухопутных силах числится 30 самоходных артиллерийских установок AUF-1 и около десятка буксируемых орудий TRF-1.Реактивные системы залпового огня представлены местной модернизацией американской установки М270, которая является аналогом HIMARS, но на гусеничной тяге вместо колесной. Всего таких машин имеется более десятка. В конце 2022 года сообщалось о планах Франции поставить три таких установки Украине.Из минометов – порядка 130 единиц калибром 81 и 120 мм.Сухопутные войска французских ВС также располагают парком армейской авиации из транспортных самолетов и тремя сотнями вертолетов разного назначения.Отдельно стоит упомянуть Иностранный легион, который также входит в состав сухопутных войск. Это знаменитое подразделение состоит из приблизительно 8 тыс. военнослужащих, преимущественно граждан других государств. Включает в себя восемь полков (в том числе воздушно-десантный и спецназ).Воздушно-космические силыСледующий вид войск армии Франции – Воздушно-космические силы (ВКС). Включает в себя главный штаб ВКС, стратегическое авиационное командование (отвечает за воздушную компоненту стратегических ядерных сил), командование авиации, командование воздушных операций и ПВО, а также космическое командование.Всего воздушные силы состоят из шести авиационных и вспомогательных бригад.Всего в ВКС служит порядка 50 тыс. военнослужащих, а также гражданских.Основа истребительной авиации – самолеты Dassault Rafale ("Дассо Рафаль"). Истребитель четвертого поколения был принят на вооружение в 2004–2006 гг. Использовались во время войны НАТО в Афганистане, в Ливии и в операции против "Исламского государства"*.До 2025 года французская армия должна получить 40 новых истребителей "Рафаль" в версии F4.1. Этот вариант предусматривает обновленный аппаратный комплекс и программное обеспечение, усиленную защиту бортового оборудования и возможность использования модульных бомб Safran AASM массой 1 тыс. кг.После выполнения контракта число "Рафалей" у ВС Франции достигнет 192 единиц (142 у ВКС, оставшиеся – у военно-морских сил).Сохраняется на вооружении и устаревшие истребители Dassault Mirage ("Мираж"), в разных модификациях – около 100 единиц.Парк военно-транспортной авиации представлен средним французско-немецким самолетом C.160 Transall ("Транзаль"), американскими Lockheed C-130 Hercules ("Геркулес") и др. Из вертолетов – собственные средние военно-транспортные SA 330 Puma ("Пума"), а также S.332 Super Puma ("Суперпума").В бригаде контроля воздушного пространства числятся 4 американских самолета дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry ("Сентри"). Кроме того, в эту же бригаду входят части оповещения и связи, наземные РЛС ПВО и проч.Кроме того, в составе ВКС существует также бригада сил специального назначения (10-й парашютно-десантный полк спецназа) и другие подразделения.На материковой части Франции расположены 27 авиабаз, еще несколько размещены на заморских территориях.Военно-морской флотВоенно-морские силы Франции включают в себя полноценные надводный и подводный флоты, военно-морскую авиацию, морпехоту и спецназ.Организационно состоит из главного командования и командования по шести зонам (Атлантическая, Средиземная, Ла-Манша и Северного моря, Тихоокеанская, Индийского океана и зона Антиллы-Гвиана).Флот располагает восьмью базами (из них 5 на заморских территориях), имеется еще так называемая база военного присутствия Франции в ОАЭ.Флагман флота – авианосец "Шарль де Голль", единственный подобный корабль в составе ВМС. После российского "Адмирала Кузнецова" это второй по величине авианосец в мире, если не брать в расчет авианосцы США.Как подавляющая часть вооружения и техники ВС Франции, авианосец является собственной разработкой. Построен кораблестроительной корпорацией Naval Group, введен в эксплуатацию в 2000 году. Изначально планировался и второй авианосец этой серии, однако из-за дороговизны первого корабля это решение было отменено.Остальные корабли в составе ВМС Франции: 2 фрегата типа "Горизонт", 8 современных многоцелевых фрегатов типа FREMM, 5 фрегатов типа "Лафайет", 6 малых фрегатов типа "Флореаль", корветы типа "Д’Эстьен д’Орв", 7 сторожевых кораблей.Кроме того, французский флот располагает тремя десантными кораблями типа "Мистраль".Подводный флот состоит из четырех атомных стратегических подводных лодок Triomphant ("Триумфан"), построенных 1989–2009 годах.В 2020 году ВМС была поставлена первая атомная подлодка типа Suffren ("Сюффрен"), в 2023 году – вторая. Всего планируется поставить флоту шесть таких субмарин.Кроме того, в составе флота числятся три старые подлодки класса Rubis ("Рюби") – самые маленькие подлодки в мире.ВыводВооруженные силы Франции – одни из самых мощных в Европе. Безусловный козырь страны – обладание ядерным оружием и средствами его доставки, но и без учета ядерной компоненты ВС страны представляют собой внушительную силу.Во французской армии продолжается процесс модернизации, устаревшие образцы вооружения постепенно заменяются современными разработками. Во многом это происходит силами собственного военно-промышленного комплекса.Нынешнее состояние французских арсеналов позволяет Парижу продолжать поставки оружия Украине, однако не в тех количествах, которые способны были бы переломить ход боевых действий.Киеву, скорее всего, будут и дальше передавать в первую очередь, списанную или же близкую к тому технику, например, те же колесные танки.Что касается отправки французских военных на Украину, то в этом случае командование может сформировать предназначенную для этого группировку даже без участия других стран НАТО, снабдив ее всем необходимым. Вероятнее всего, костяк ее составит Иностранный легион, который регулярно принимает участие в операциях Франции за рубежом и имеет соответствующий опыт.Как неоднократно подчеркивала Москва, появление военных НАТО на поле боя в украинском конфликте не способно изменить ситуацию и повлиять на достижение целей СВО. Военнослужащие Альянса станут законной военной целью для российской армии. *Запрещенная в РФ террористическая организация.

https://ukraina.ru/20240313/1053866897.html

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эксклюзив, франция, армия, нато, флот, авиация, ядерное оружие, украина, сша, шарль де голль, эммануэль макрон, украина.ру, вкс, rafale