https://ukraina.ru/20240603/1055446764.html

Хабиб попросил Трампа остановить войну в Палестине, Прилепин возмутился: а Купянск?

Хабиб попросил Трампа остановить войну в Палестине, Прилепин возмутился: а Купянск? - 03.06.2024 Украина.ру

Хабиб попросил Трампа остановить войну в Палестине, Прилепин возмутился: а Купянск?

Бывший чемпион UFC, россиянин Хабиб Нурмагомедов встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом на турнире в Нью-Джерси. Хабиб пожал Трампу руку и попросил... Украина.ру, 03.06.2024

2024-06-03T10:53

2024-06-03T10:53

2024-06-03T10:53

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Бывший чемпион UFC, россиянин Хабиб Нурмагомедов встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом на турнире в Нью-Джерси. Хабиб пожал Трампу руку и попросил его остановить кровопролитие в Палестине. - Я знаю, что ты остановишь всю эту палестинскую войну, - сказал Хабиб.- Мы остановим это. Я остановлю это, - ответил Трамп. Видеозапись общения Хабиба и Трампа у октагона опубликовал российский общественный деятель, писатель Захар Прилепин. Его возмутило, что россиянин Хабиб не сказал Трампу ни слова про Украину. "Хабиб из Палестины родом? А то я что-то запутался. Где дагестанцев больше воюет? В Палестине? Или под Купянском? Если что, мы тоже за Палестину переживаем. Но есть, как говорится, детали", - прокомментировал Прилепин в телеграм-канале.

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новости, дональд трамп, украина, захар прилепин