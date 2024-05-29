Последняя надежда уклонистов разрушена: Киев усилил контроль над Тисой - 29.05.2024 Украина.ру
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Последняя надежда уклонистов разрушена: Киев усилил контроль над Тисой
Последняя надежда уклонистов разрушена: Киев усилил контроль над Тисой - 29.05.2024 Украина.ру
Последняя надежда уклонистов разрушена: Киев усилил контроль над Тисой
Десятки новых контрольно-пропускных пунктов, а также дополнительные подразделения национальной гвардии Украины теперь будут дежурить у реки Тиса на границе с Румынией, благодаря которой тысячи уклонистов сбежали из страны, опасаясь мобилизации, пишет газета The Economist
2024-05-29T20:59
2024-05-29T21:07
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До недавнего времени этот участок украинско-румынской границы пользовался большим спросом, а потому Киев принял решение усилить за ним контроль. Отмечается, что наблюдатели будут быстро меняться, а это значит, что пересечь реку как раньше будет еще более затруднительно. Журналисты пообщались с одним из украинцев, который чудом переплыл быстроходную реку. "Украинский инженер считает себя одним из счастливчиков. Были моменты, говорит он, когда он думал, что у него ничего не получится. Холодные воды реки Тиса, которая является частью границы между Украиной и Румынией, оказались гораздо более опасными, чем он и трио других уклонистов рассчитывали", – говорится в публикации. Он, как и многие, едва не утонул в попытках сбежать из страны. Меньше повезло по меньшей мере 33 украинцам, которые так и не смогли переплыть реку. Самому молодому, рискнувшему жизнью, оказался 20-летний парень – его тело вытащили из холодной воды пограничники. Все это похоже пугает жителей страны меньше, чем перспектива оказаться на передовой со стороны ВСУ. По словам пресс-секретаря погранслужбы Украины Леси Федоровой, новые пограничные средства защиты, датчики и беспилотники у Тисы теперь останавливают семь из десяти уклонистов прежде, чем те доберутся до реки. Отмечается, что усиленный контроль над Тисой склоняет уклонистов к выбору еще более опасного маршрута через горы в Румынию.Как протестные настроения вокруг нового закона об усилении мобилизации интегрировались даже в украинскую моду журналисты "Украина.ру" узнали от эксперта.
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новости, украина, румыния, киев, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, сво
Новости, Украина, Румыния, Киев, Вооруженные силы Украины, мобилизация, ВСУ, СВО

Последняя надежда уклонистов разрушена: Киев усилил контроль над Тисой

20:59 29.05.2024 (обновлено: 21:07 29.05.2024)
 
© РИА Новости . А. Кулешов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . А. Кулешов
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Десятки новых контрольно-пропускных пунктов, а также дополнительные подразделения национальной гвардии Украины теперь будут дежурить у реки Тиса на границе с Румынией, благодаря которой тысячи уклонистов сбежали из страны, опасаясь мобилизации, пишет газета The Economist
До недавнего времени этот участок украинско-румынской границы пользовался большим спросом, а потому Киев принял решение усилить за ним контроль. Отмечается, что наблюдатели будут быстро меняться, а это значит, что пересечь реку как раньше будет еще более затруднительно.
Журналисты пообщались с одним из украинцев, который чудом переплыл быстроходную реку.
"Украинский инженер считает себя одним из счастливчиков. Были моменты, говорит он, когда он думал, что у него ничего не получится. Холодные воды реки Тиса, которая является частью границы между Украиной и Румынией, оказались гораздо более опасными, чем он и трио других уклонистов рассчитывали", – говорится в публикации.
Он, как и многие, едва не утонул в попытках сбежать из страны. Меньше повезло по меньшей мере 33 украинцам, которые так и не смогли переплыть реку. Самому молодому, рискнувшему жизнью, оказался 20-летний парень – его тело вытащили из холодной воды пограничники.
"По словам пограничной службы Украины, число погибших, вероятно, намного выше, поскольку тела все еще застряли в камышах под водой и вряд ли когда-либо будут найдены. После обнаружения десятого трупа официальные лица начали публиковать наглядные фотографии и видео в попытке отпугнуть других", – отмечает СМИ.
Все это похоже пугает жителей страны меньше, чем перспектива оказаться на передовой со стороны ВСУ. По словам пресс-секретаря погранслужбы Украины Леси Федоровой, новые пограничные средства защиты, датчики и беспилотники у Тисы теперь останавливают семь из десяти уклонистов прежде, чем те доберутся до реки.
Отмечается, что усиленный контроль над Тисой склоняет уклонистов к выбору еще более опасного маршрута через горы в Румынию.
Как протестные настроения вокруг нового закона об усилении мобилизации интегрировались даже в украинскую моду журналисты "Украина.ру" узнали от эксперта.
киев - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
18 апреля, 05:42
"Переплыть Тису и забыть об этом государстве". Украинские эксперты и политики о настроениях в обществеНа Украине обсуждают ситуацию на фронте и думают, какие последствия будет иметь подписание президентом Зеленским закона о мобилизации без демобилизации. Думают и о том, не пора ли договариваться о заморозке конфликта, которую понимают как временную, но крайне необходимую Киеву передышку
 
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