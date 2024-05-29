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Последняя надежда уклонистов разрушена: Киев усилил контроль над Тисой

Последняя надежда уклонистов разрушена: Киев усилил контроль над Тисой - 29.05.2024 Украина.ру

Последняя надежда уклонистов разрушена: Киев усилил контроль над Тисой

Десятки новых контрольно-пропускных пунктов, а также дополнительные подразделения национальной гвардии Украины теперь будут дежурить у реки Тиса на границе с Румынией, благодаря которой тысячи уклонистов сбежали из страны, опасаясь мобилизации, пишет газета The Economist

2024-05-29T20:59

2024-05-29T20:59

2024-05-29T21:07

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До недавнего времени этот участок украинско-румынской границы пользовался большим спросом, а потому Киев принял решение усилить за ним контроль. Отмечается, что наблюдатели будут быстро меняться, а это значит, что пересечь реку как раньше будет еще более затруднительно. Журналисты пообщались с одним из украинцев, который чудом переплыл быстроходную реку. "Украинский инженер считает себя одним из счастливчиков. Были моменты, говорит он, когда он думал, что у него ничего не получится. Холодные воды реки Тиса, которая является частью границы между Украиной и Румынией, оказались гораздо более опасными, чем он и трио других уклонистов рассчитывали", – говорится в публикации. Он, как и многие, едва не утонул в попытках сбежать из страны. Меньше повезло по меньшей мере 33 украинцам, которые так и не смогли переплыть реку. Самому молодому, рискнувшему жизнью, оказался 20-летний парень – его тело вытащили из холодной воды пограничники. Все это похоже пугает жителей страны меньше, чем перспектива оказаться на передовой со стороны ВСУ. По словам пресс-секретаря погранслужбы Украины Леси Федоровой, новые пограничные средства защиты, датчики и беспилотники у Тисы теперь останавливают семь из десяти уклонистов прежде, чем те доберутся до реки. Отмечается, что усиленный контроль над Тисой склоняет уклонистов к выбору еще более опасного маршрута через горы в Румынию.Как протестные настроения вокруг нового закона об усилении мобилизации интегрировались даже в украинскую моду журналисты "Украина.ру" узнали от эксперта.

https://ukraina.ru/20240418/1054559602.html

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