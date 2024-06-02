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Продержаться до сентября: военный эксперт объяснил, почему ВСУ могут не дожить до осени

Продержаться до сентября: военный эксперт объяснил, почему ВСУ могут не дожить до осени - 02.06.2024 Украина.ру

Продержаться до сентября: военный эксперт объяснил, почему ВСУ могут не дожить до осени

Запад ставит перед ВСУ задачу продержаться до сентября, хотя крах украинской армии может наступить раньше. В интервью изданию Украина.ру такую точку зрения высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин

2024-06-02T04:01

2024-06-02T04:01

2024-06-02T04:01

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ВСУ несут большие потери, вооруженные силы Украины могут посыпаться уже в июне-июле, полагает эксперт. По его словам, Запад ставит киевскому режиму задачу выстоять хотя бы до сентября. "К сентябрю какие-то поставки вооружений могут подоспеть дополнительно. Что я имею в виду? Могут быть приняты решения о поставках техники и вооружений. Скажем, на складах в США немало оружия. Те же самые "Брэдли" исчисляются тысячами экземпляров, "Абрамсы" — двумя тысячами. Их можно переправить, но пока американцы этого не делают. Они продают украинцам за свои деньги, за счет кредита, то есть еще и выгоду от этого получают", - сказал Подберезкин.У НАТО есть теоретическая возможность усилить ВСУ, провести тотальную мобилизацию на Украине и какую-никакую подготовку, что-то сделать за эти два-три месяца можно, продолжил аналитик. В том числе с точки зрения подготовки на территории натовских стран. Они рассчитывают, что если ВСУ продержатся до сентября, то к тому времени подоспеет второй фронт, второй резерв, заявил Подберезкин, добавив, что не верит в такой исход.Подробнее о положении ВСУ и роли Запада в событиях на Украине читайте в интервью Алексей Подберезкин: ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше на сайте Украина.ру.

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