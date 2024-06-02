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Бур-Коморовский: достойный продолжатель шляхетских традиций

Бур-Коморовский: достойный продолжатель шляхетских традиций - 02.06.2024 Украина.ру

Бур-Коморовский: достойный продолжатель шляхетских традиций

С XVI века польская шляхта имела право на "рокош" – легальное восстание против королевской власти. Благодаря неумеренному использованию этого права прекратила своё существование Первая Речь Посполита. Попытка воспользоваться этим опытом в XX веке исключила возможность воссоздания Второй РП. К ней прямое отношение имел генерал Бур-Коморовский*.

2024-06-02T08:05

2024-06-02T08:05

2024-06-02T08:05

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Коморовские были старым шляхетским родом Речи Посполитой. Правда, после исчезновения этого государства с карты Европы им пришлось доказывать императору Австро-Венгрии своё происхождение. Но, в конце концов, Вена их графские титулы подтвердила.Галицкая ветвь Коморовских жила в родовом селе Хоробров неподалёку от Тернополя, именно там 1 июня 1985 года у графа Мечислава Коморовского родился сын Тадеуш, которого отец видел только военным. В 1913 году, после окончания гимназии во Львове, Тадеуш Коморовский стал курсантом Терезианской военной академии в Вене – самого элитного учебного заведения в империи.В марте 1915 года он получил направление в корпус офицеров кавалерии в чине подпоручика, и в рядах 3-го уланского полка воевал против русских и итальянских войск в годы Первой мировой. Чин поручика Тадеуш Коморовский получил в ноябре 1916-го, и в нём через два года был принят в ряды армии возрождённой Польши.В рядах 9-го уланского полка он сначала воевал против армии Западно-Украинской народной республики под Львовом, а позже – в польско-большевистской войне. В августе 1920-го Тадеуш Коморовский был назначен командиром 12-го Подольского уланского полка, и был ранен в первый день битвы под Комаровом – последней крупной кавалерийской битвы в истории.Следующие два десятилетия в жизни Тадеуша Коморовского были тесно связаны с кавалерией. Он получил диплом Львовской политехники, в 1932-м – чин полковника, а в ноябре 1938 года стал комендантом Центральной кавалерийской школы в Грудзёнзе. Судя по всему, продвижение Коморовского по службе было связано в первую очередь с его мастерством наездника. Он участвовал в Олимпиаде в Париже в 1924 году в составе команды Польши по верховой езде, заняв 5-е место в командном троеборье и 26-е – в личном троеборье. А в 1936 году, на Олимпийских играх в Берлине, он был главой польской команды по верховой езде, которая выиграла серебряную медаль.Но Вторая мировая война стала трагедией для польской кавалерии, и позором для полковника Коморовского. В качестве заместителя командующего Объединённой бригадой кавалерии в составе армии "Люблин" он вместе с группой генерала Тадеуша Пискора капитулировал перед нацистами. Но при транспортировке в лагерь для военнопленных Коморовскому удалось бежать и добраться до Кракова.Там полковник создал подпольную Военную организацию, которая вскоре влилась в "Союз вооружённой борьбы" (СВБ). Коморовский возглавил 6-й (Краковский) район этой организации, в феврале 1940 года произведён в бригадные генералы (генерал-майоры). Но в марте-апреле 1941 года Краковский район СВБ разгромило гестапо, после чего Коморовскому было приказано переехать в Варшаву, где он был назначен заместителем руководителя СВБ Стефана Ровецкого.Когда 14 февраля 1942 года была создана Армия Крайова (АК), объединившая вооружённые группы на территории Польши, признающие правительство в Лондоне, Коморовский стал заместителем главнокомандующего АК. А после ареста Ровецкого в июле 1943 года Коморовский был назначен на его место, хотя против этого выступали многие высшие офицеры АК.В 1943 году Тадеуш Коморовский приказал нанести удары по немецким поселенцам в районе Замостья, откуда были выселены поляки ("Жечь такие деревни и вырубать население под корень"). Он также отдал приказ об уничтожении украинских сёл во время Волынской резни, осуществлённой ОУН*-УПА*. Кроме того, он инициировал так называемую Операцию "Буря", в ходе которой подразделения АК должны были "восстановить польскую власть" на территориях, откуда отступили нацисты, но ещё не занятых советскими войсками. Она закончилась полным провалом.В марте 1944-го Коморовский был произведён в генералы дивизии (генерал-лейтенанты). Именно он убедил правительство Польши в эмиграции начать восстание в Варшаве, заявляя, что освобождение столицы надвигающимися частями Красной Армии будет равнозначно "потере независимости и капитуляцией перед Россией". Окончательное решение о необходимости восстания Коморовский, к тому времени больше известный под позывным "Бур" (пол. bór – бор, хвойный лес), принял 22 июля 1944 года – после создания Польского комитета национального освобождения, прообраза нового, коммунистического правительства Польши.План Коморовского критиковали Главнокомандующий польскими вооружёнными силами генерал Казимир Соснковский, командующий 2-м Польским корпусом на Западном фронте генерал Владислав Андерс и министр обороны эмиграционного правительства генерал Мариан Кукель. Они предрекали поражение восстанию в случае несогласованности действий с советской стороной.Однако, исходя из политических (взять власть в столице в свои руки) и геополитических (не допустить советского присутствия в стране) мотивов, правительство в Лондоне и командование АК к такому согласованию оказались не готовы. Дело усложнялось и тем, что к концу июля 1944-го под Варшавой советские войска и части действовавшей в составе 1-го Белорусского фронта 1-й Польской армии, понеся огромные потери в людях и технике, начали отступать на 30-40 км.В такой неблагоприятной военно-оперативной обстановке штаб АК, располагая информацией о контрнаступлении гитлеровцев под Варшавой, 31 июля 1944 года вечером принял не согласованное с Соснковским решение о начале восстания 1 августа в 17 часов. В АК стремились успешными боевыми действиями в Варшаве усилить позиции премьера Миколайчика, находящегося в Москве и готовящегося к встрече со Сталиным 3 августа.В первые дни августа действия восставших действительно были успешными. От 1,5 до 3,5 тысяч плохо вооруженных повстанцев освободили значительную часть города. Количество участников борьбы росло. АК поддержали бойцы партизанских отрядов, подчинявшихся иным политическим силам, в том числе отряды Армии Людовой, созданной коммунистами, а также население города.Выступление, организованное в Варшаве командованием АК, приняло общенациональный антигитлеровский характер. Однако нацисты удержали стратегически важные объекты, прежде всего, мосты через Вислу и побережье, и тем исключили прямое взаимодействие повстанцев с советскими войсками и частями 1-й Польской армии.А к 9 августа 1944-го, когда Миколайчик встретился со Сталиным во второй раз, разгром восстания уже был очевиден. Немалое число повстанцев и рядовых варшавян задумывались об отставке эмигрантского правительства, считали восстание преступлением, обвиняли в бездействии не только СССР, но и западных союзников.И в это самое время Бур-Комровский строил планы… противодействия Красной Армии! "Мы предусматривали сопротивление в отношении русских, если бы они вели себя агрессивно. Мы даже наметили, в каком районе следует действовать. В конце концов, мы думали сосредоточить подразделения к северу от улицы Хожей, в районе улицы Львовской и т. д. Мы не дали бы себя обезоружить без борьбы", – вспоминал он в 1950-х.Согласно мемуарам маршала Рокоссовского, с 13 сентября по 1 октября 1944 года советская авиация произвела в помощь восстанию 4821 самолёто-вылет. Также восставшим помогала зенитная и наземная артиллерия. Для корректировки огня были сброшены на парашютах связные офицеры. По утверждению Рокоссовского, Бур-Коморовский не пытался связаться напрямую со штабом фронта, хотя Генеральный штаб сообщил ему код. По словам маршала, руководство АК разжигало враждебную агитацию против Советского Союза и подконтрольных ему польских войск.Попытка заранее согласованной с руководством восстания высадки десанта польской армии под управлением штаба 1-й Польской армии (16-23 сентября 1944 года) через Вислу столкнулась с отходом из прибрежных районов отрядов АК вглубь города (их место заняли немцы), что Рокоссовский в своих мемуарах расценил как предательство.28 сентября 1944 года Тадеуш Бур-Коморовский начал переговоры о сдаче повстанцев немцам. Но через два дня после этого, когда уже стало ясно, что у Варшавского восстания не осталось никаких шансов на победу, президент Польши в эмиграции Владислав Рачкевич неожиданно назначил командующего АК Верховным Главнокомандующим Польскими Вооружёнными силами в стране и за границей. Это вызвало шок даже у офицеров Армии Крайовой.2 октября 1944 года генерал Бур-Коморовский подписал с немцами соглашение о капитуляции восстания. В соответствии с её условиями, статус военнопленных распространялся на сдавшихся бойцов Армии Крайовой, но не на участников восстания из Армии Людовой. После сдачи генерал находился в лагере в Саксонии до освобождения американцами 4 мая 1945 года.Позже историк и участник Варшавского восстания Ян Чехановский написал: "в нормальной, регулярной армии и фронтовых условиях военная карьера генерала Тадеуша Бур-Коморовского завершилась бы на командовании кавалерийской бригадой. В то время, как слепой случай, ставший для него подарком судьбы, – арест немцами генерала Стефана Грота-Ровецкого – вынес этого линейного офицера кавалерии на должность командующего AK, и доверил ему решать судьбы столицы и народа, хотя это трагически выходило за рамки его скромных профессиональных и интеллектуальных возможностей".В ходе Варшавского восстания погибли 15-17 тысяч его вооружённых участников, более 15 тысяч сложили оружие и были отправлены в концлагеря для военнопленных. Сразу после капитуляции гитлеровцы жесточайшим образом расправились с жителями Варшавы, уничтожая поляков по приказу Гиммлера десятками тысяч и сжигая улицу за улицей. Всё оставшееся в живых население было выселено из города. В лагеря было отправлено до 550 тысяч человек, а сам город сравняли с землёй.Но Бур-Комаровскому это в вину не поставили. По освобождении из плена генерал встал во главе Польских вооружённых сил на Западе до их роспуска в 1946 году. В 1947-1949 годах он был и.о. премьера правительства Польши в эмиграции, уже не имевшего дипломатического признания в большинстве стран Западной Европы. В 1956-1966 годах наряду с Владиславом Андерсом и Эдвардом Рачинским входил в "Совет Трёх" (руководящий орган польской эмиграции, не признавшийся таковым всеми эмигрантами).Тадеуш Бур-Коморовский умер в Лондоне 24 августа 1966 года. 30 июля 1994 года, накануне 50-й годовщины Варашвского восстания, его прах был перезахоронен на воинском кладбище в Повонзки в Варшаве. Этот некрополь нацисты в 1944-м не уничтожили, в отличие от остального города.* Такое написание использовалось в советской литературе. В западной принято писать Тадеуш "Бур" Коморовский.

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Олег Хавич

история, польша, речь посполитая, эмиграция