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"Он провокатор, Украина — не Венгрия": экс-депутат Европарламента Ковач о том, как его изгнали из страны

"Он провокатор, Украина — не Венгрия": экс-депутат Европарламента Ковач о том, как его изгнали из страны - 01.06.2024 Украина.ру

"Он провокатор, Украина — не Венгрия": экс-депутат Европарламента Ковач о том, как его изгнали из страны

Венгерский политик, экс-депутат Европарламента Бела Ковач рассказал, как с ним боролись украинские спецслужбы ещё с 2011 года , почему власти Евросоюза поддерживают Украину и нелегитимного Зеленского, а также объяснил, как далеко могут зайти еврочиновники в своей русофобии

2024-06-01T17:31

2024-06-01T17:31

2024-06-01T17:31

видео

украина

россия

европа

владимир зеленский

европарламент

ес

нато

депутат

закарпатская область

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00:41 - как Бела Ковач попал сначала на Украину, а потом на скандальный сайт "Миротворец"?06:15 - как воспринимают европейские власти "просроченного" Зеленского?08:11 - чего стоит ожидать от швейцарской конференции по Украине?10:06 - ближайшие выборы в Европарламент: правые приходят к власти?14:21 - почему Европа обречена финансировать Украину несмотря на то, кто будет у власти?17:53 - зачем Евросоюзу предлагают ввести всеобщую воинскую повинность?18:33 - Прибалтика и Польша говорят о вводе войск на Украину: НАТО не поможет?20:10 - кто в Европе поддерживает решение наносить удары по России?23:09 - о преследовании русинов на Украине, о Союзе политэмигрантов и о восстановлении отношений между Европой и Россией.

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