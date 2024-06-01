"Он провокатор, Украина — не Венгрия": экс-депутат Европарламента Ковач о том, как его изгнали из страны - 01.06.2024 Украина.ру
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"Он провокатор, Украина — не Венгрия": экс-депутат Европарламента Ковач о том, как его изгнали из страны
"Он провокатор, Украина — не Венгрия": экс-депутат Европарламента Ковач о том, как его изгнали из страны - 01.06.2024 Украина.ру
"Он провокатор, Украина — не Венгрия": экс-депутат Европарламента Ковач о том, как его изгнали из страны
Венгерский политик, экс-депутат Европарламента Бела Ковач рассказал, как с ним боролись украинские спецслужбы ещё с 2011 года , почему власти Евросоюза поддерживают Украину и нелегитимного Зеленского, а также объяснил, как далеко могут зайти еврочиновники в своей русофобии
2024-06-01T17:31
2024-06-01T17:31
видео
украина
россия
европа
владимир зеленский
европарламент
ес
нато
депутат
закарпатская область
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00:41 - как Бела Ковач попал сначала на Украину, а потом на скандальный сайт "Миротворец"?06:15 - как воспринимают европейские власти "просроченного" Зеленского?08:11 - чего стоит ожидать от швейцарской конференции по Украине?10:06 - ближайшие выборы в Европарламент: правые приходят к власти?14:21 - почему Европа обречена финансировать Украину несмотря на то, кто будет у власти?17:53 - зачем Евросоюзу предлагают ввести всеобщую воинскую повинность?18:33 - Прибалтика и Польша говорят о вводе войск на Украину: НАТО не поможет?20:10 - кто в Европе поддерживает решение наносить удары по России?23:09 - о преследовании русинов на Украине, о Союзе политэмигрантов и о восстановлении отношений между Европой и Россией.
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видео, украина, россия, европа, владимир зеленский, европарламент, ес, нато, депутат, закарпатская область, закарпатье, миротворец, венгры закарпатья, сбу, прокуратура, суд, сво, спецоперация, переговоры, язык, евросоюз, сша, легитимность, швейцария, война, альтернатива для германии (партия), марин ле пен, великобритания, британия, еврокомиссия, джордж сорос, вашингтон, эстония, польша, украинцы, миграция, русинский язык, мобилизация, прибалтика, конфликт, президент, видео
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"Он провокатор, Украина — не Венгрия": экс-депутат Европарламента Ковач о том, как его изгнали из страны

17:31 01.06.2024
 
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Венгерский политик, экс-депутат Европарламента Бела Ковач рассказал, как с ним боролись украинские спецслужбы ещё с 2011 года , почему власти Евросоюза поддерживают Украину и нелегитимного Зеленского, а также объяснил, как далеко могут зайти еврочиновники в своей русофобии
00:41 - как Бела Ковач попал сначала на Украину, а потом на скандальный сайт "Миротворец"?
06:15 - как воспринимают европейские власти "просроченного" Зеленского?
08:11 - чего стоит ожидать от швейцарской конференции по Украине?
10:06 - ближайшие выборы в Европарламент: правые приходят к власти?
14:21 - почему Европа обречена финансировать Украину несмотря на то, кто будет у власти?
17:53 - зачем Евросоюзу предлагают ввести всеобщую воинскую повинность?
18:33 - Прибалтика и Польша говорят о вводе войск на Украину: НАТО не поможет?
20:10 - кто в Европе поддерживает решение наносить удары по России?
23:09 - о преследовании русинов на Украине, о Союзе политэмигрантов и о восстановлении отношений между Европой и Россией.
 
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17:31"Он провокатор, Украина — не Венгрия": экс-депутат Европарламента Ковач о том, как его изгнали из страны
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