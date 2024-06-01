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День простоять и ночь продержаться: Подберёзкин ответил, как Запад продлевает жизнь ВСУ
День простоять и ночь продержаться: Подберёзкин ответил, как Запад продлевает жизнь ВСУ - 01.06.2024 Украина.ру
День простоять и ночь продержаться: Подберёзкин ответил, как Запад продлевает жизнь ВСУ
Судя по потерям, обрушение ВСУ может произойти уже в ближайшие недели. Однако Западу принципиально важно, чтобы конфликт на Украине горел еще как минимум до сентября, а еще лучше - до конца года. Поэтому в Вашингтоне разработали так называемый "оборонительный план"
2024-06-01T05:59
2024-06-01T05:59
2024-06-01T05:59
новости
запад
алексей подберезкин
вооруженные силы украины
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин."Эта оборонительная стратегия требует ресурсов примерно в 3-5 раз меньше, чем ведение активных наступательных операций. Конечно, оборонительная стратегия не предполагает отказа от контрнаступательных действий, но они возможны как частные тактические вылазки, не более", - отметил эксперт.Он уточнил, что еще в январе этого года Запад принял решение развивать два направления: террористические операции против России и поставки Киеву высокоточного оружия повышенной дальности, которые смогут компенсировать оборонительную стратегию.С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.Только за понедельник, 27 мая, российские военные добавили к этому списку еще Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.По последней информации, опубликованной военкором Евгением Лисицыным, российские силы продвигаются в Клещеевке, Богдановке, Соловьево, Бердычах и Новомихайловке. В окрестностях Очеретино и Часова Яра - тяжелые бои."В Волчанске штурмовым отрядам российских войск удалось прорвать оборону ВСУ в районе многоэтажек и продвинуться до 450 метров вглубь обороны противника", - добавил Телеграм-канал "Донбасс решает".Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев уточнил, что в настоящее время ВС РФ контролируют примерно половину Волчанска, а также отметил, что российские силы выровняли фронт на Харьковском направлении.ВС РФ выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам - Ганчев
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новости, запад, алексей подберезкин, вооруженные силы украины, нато, украина.ру
День простоять и ночь продержаться: Подберёзкин ответил, как Запад продлевает жизнь ВСУ
Судя по потерям, обрушение ВСУ может произойти уже в ближайшие недели. Однако Западу принципиально важно, чтобы конфликт на Украине горел еще как минимум до сентября, а еще лучше - до конца года. Поэтому в Вашингтоне разработали так называемый "оборонительный план"
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.
"Эта оборонительная стратегия требует ресурсов примерно в 3-5 раз меньше, чем ведение активных наступательных операций. Конечно, оборонительная стратегия не предполагает отказа от контрнаступательных действий, но они возможны как частные тактические вылазки, не более", - отметил эксперт.
Он уточнил, что еще в январе этого года Запад принял решение развивать два направления: террористические операции против России и поставки Киеву высокоточного оружия повышенной дальности, которые смогут компенсировать оборонительную стратегию.
"Оно поступает и будет дальше поступать, здесь иллюзий питать не нужно. Но Запад боится, что это будет воспринято как прямое участие в конфликте, а этого они категорически не хотят. Они хотят остаться формально в стороне от конфликта, чтобы ВСУ тратили свою кровь, деньги, которые американцы очень эффективно инвестируют в эту войну", - резюмировал Подберезкин в интервью ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше
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С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.
Только за понедельник, 27 мая, российские военные добавили к этому списку еще Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.
По последней информации, опубликованной военкором Евгением Лисицыным, российские силы продвигаются в Клещеевке, Богдановке, Соловьево, Бердычах и Новомихайловке. В окрестностях Очеретино и Часова Яра - тяжелые бои.
"В Волчанске штурмовым отрядам российских войск удалось прорвать оборону ВСУ в районе многоэтажек и продвинуться до 450 метров вглубь обороны противника", - добавил Телеграм-канал "Донбасс решает".
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев уточнил, что в настоящее время ВС РФ контролируют примерно половину Волчанска, а также отметил, что российские силы выровняли фронт на Харьковском направлении.