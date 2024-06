https://ukraina.ru/20240601/1055402183.html

Эксперт ответил, чего Запад добивается от России, говоря "фас" Киеву

Эксперт ответил, чего Запад добивается от России, говоря "фас" Киеву

Если враг совершает определенные действия, значит он хочет добиться определенного ответа. Именно так обстоят дела в ситуации, когда коллективный Запад решил "разрешить" Киеву бить по российским территориям. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк Евгений Белаш

Ранее 12 стран разрешили Киеву бить своим оружием по территории РФ, включая Францию, Британию, Чехию, Данию, Финляндию, Латвию, Польшу и Канаду.В четверг, 30 мая, к этому списку добавились и Соединенные Штаты, а в пятницу американская газета The New York Times сообщила, что Пентагон составит для киевского режима "определенные" инструкции и список "разрешенных целей".Пентагон "нарисует" на России мишень для Киева - New York TimesПараллельно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ряд стран альянса никогда не вводил ограничений на применение оружия, поставляемого Украине.Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что НАТО ответит за удары Украины западным оружием по территории РФ.Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае применения вооруженными силами Украины западного дальнобойного оружия, России вновь придется принимать решения о санитарной зоне.Названы города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружием

