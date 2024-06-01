Эксперт ответил, чего Запад добивается от России, говоря "фас" Киеву
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки "Юг" на Артемовском направлении
Если враг совершает определенные действия, значит он хочет добиться определенного ответа. Именно так обстоят дела в ситуации, когда коллективный Запад решил "разрешить" Киеву бить по российским территориям. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк Евгений Белаш
"Но зачем нам делать именно то, чего ждет противник? Чисто теоретически мы можем нанести по украинской военной базе или городу удар вплоть до ядерного. И не только по украинскому. Но нужно ли это именно нам, нашей стране? Мы тоже должны учитывать дальнейшие ходы. Наглядный пример — Израиль. Он не только не смог победить крохотный блокированный анклав в Газе, но и втянулся в противостояние на Западном берегу Иордана, в Ливане, в Йемене и даже в Иране. А главное — за несколько месяцев полностью утратил репутацию мученика, нарабатываемую десятилетиями. И Палестину уже признают даже европейские государства. Как проиграет Израиль — мы не знаем, но он уже не может такую войну выиграть", - отметил Белаш в интервью "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от поражения.
Ранее 12 стран разрешили Киеву бить своим оружием по территории РФ, включая Францию, Британию, Чехию, Данию, Финляндию, Латвию, Польшу и Канаду.
В четверг, 30 мая, к этому списку добавились и Соединенные Штаты, а в пятницу американская газета The New York Times сообщила, что Пентагон составит для киевского режима "определенные" инструкции и список "разрешенных целей".
Параллельно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ряд стран альянса никогда не вводил ограничений на применение оружия, поставляемого Украине.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что НАТО ответит за удары Украины западным оружием по территории РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае применения вооруженными силами Украины западного дальнобойного оружия, России вновь придется принимать решения о санитарной зоне.
Вчера, 10:10Картаполов рассказал об угрозах для США после разрешения Киеву бить по РФРазрешение США на нанесение Украиной ударов по территории РФ никак не скажется на ходе спецоперации, но для США появятся угрозы. Об этом заявил 31 мая глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости