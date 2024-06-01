https://ukraina.ru/20240601/1055364883.html

Россия "отгрызает свои земли метр за метром". Шкурлатов о постоянной динамике ВС РФ на фронте

Россия "отгрызает свои земли метр за метром". Шкурлатов о постоянной динамике ВС РФ на фронте - 01.06.2024 Украина.ру

Россия "отгрызает свои земли метр за метром". Шкурлатов о постоянной динамике ВС РФ на фронте

Начиная с освобождения Артемовска, ВС РФ постоянно удерживали инициативу. Это можно было назвать активной обороной. В то время у России не было глобального продвижения, но она постоянно держала инициативу на всех направлениях. Сейчас это стало более очевидно

2024-06-01T04:30

2024-06-01T04:30

2024-06-01T04:30

запад

россия

авдеевка

харьков

волчанск

вс рф

всу

потери всу

украина

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов.Он добавил, что позиционный кризис был только в реляциях украинских военачальников."Напомню, что впервые о позиционном тупике в интервью The Economist заявил приснопамятный экс-главком ВСУ Залужный, который уехал в Лондон. В нашем лексиконе такое определение не звучало", — заключил Шкурлатов.Ранее в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый заявил, что успехи ВС РФ в продвижениях на фронте связаны с обеспечением войск противника."Для купирования Харьковского прорыва или Волчанского прорыва противник вынужден был использовать довольно значительное количество тяжёлого вооружения, которое наши войска успешно продолжают выбивать. И мне кажется, что это была одна из главных задач этой операции, которые мы наблюдали, потому что если мы посмотрим на номенклатуру средств, которые сейчас передаёт Запад, то там с техникой большие проблемы", — объяснил Скоробогатый.Петр Скоробогатый: Россия связала ВСУ под Волчанском, но Запад готовит удавку от Балтики до Черного моряПродвижение ВС РФ также прокомментировал военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный в интервью изданию Украина.ру."Группировка России "Север" на Харьковском направлении воюет в численном меньшинстве. Для наступления нужно соотношение сил 3 к 1 (три наступающих на одного обороняющегося), а там это происходит с точностью до наоборот. Украина стянула около 50–60 тысяч, а со стороны России 20–25 тысяч. Тем не менее ВС РФ умудряется наступать на Харьковском направлении благодаря новой тактике малых групп и огромного преимущества в авиации", — заметил Подлесный.Геннадий Подлесный: Если Россия не заминирует ВСУ в Чернигове и Полтаве, Запад попробует выбить ей "глаз"29 мая Минобороны РФ подтвердило освобождение поселков Ивановка (Купянск) и Нетайлово (Донецкое направление)."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки поражены: склад безэкипажных катеров, авиационная техника, склад топлива для военной техники ВСУ, цех сборки беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке МО РФ.Техника, топливо, беспилотники: российские войска уничтожили склады ВСУПолный текст интервью Роман Шкурлатов: Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240529/1055342407.html

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запад, россия, авдеевка, харьков, волчанск, вс рф, всу, потери всу, украина