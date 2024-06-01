Россия "отгрызает свои земли метр за метром". Шкурлатов о постоянной динамике ВС РФ на фронте
© Украина.ру / Игорь ГомольскийЗапорожская область, на позициях зенитно-ракетного полка 127-й мотострелковой дивизии
Начиная с освобождения Артемовска, ВС РФ постоянно удерживали инициативу. Это можно было назвать активной обороной. В то время у России не было глобального продвижения, но она постоянно держала инициативу на всех направлениях. Сейчас это стало более очевидно
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов.
"После освобождения Авдеевки этот наступательный порыв сохранился. Мы на плечах противника ворвались в близлежащие к Авдеевке населенные пункты, которые находились ниже нее (господствующие высоты остались за нами). Вооруженные силы Украины не сумели закрепиться на рубежах, которые выстроили как вторую линию обороны. Теперь инерция их отступления стала открыто проявляться", — отметил эксперт.
Он добавил, что позиционный кризис был только в реляциях украинских военачальников.
"Напомню, что впервые о позиционном тупике в интервью The Economist заявил приснопамятный экс-главком ВСУ Залужный, который уехал в Лондон. В нашем лексиконе такое определение не звучало", — заключил Шкурлатов.
Ранее в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый заявил, что успехи ВС РФ в продвижениях на фронте связаны с обеспечением войск противника.
"Для купирования Харьковского прорыва или Волчанского прорыва противник вынужден был использовать довольно значительное количество тяжёлого вооружения, которое наши войска успешно продолжают выбивать. И мне кажется, что это была одна из главных задач этой операции, которые мы наблюдали, потому что если мы посмотрим на номенклатуру средств, которые сейчас передаёт Запад, то там с техникой большие проблемы", — объяснил Скоробогатый.
Продвижение ВС РФ также прокомментировал военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный в интервью изданию Украина.ру.
"Группировка России "Север" на Харьковском направлении воюет в численном меньшинстве. Для наступления нужно соотношение сил 3 к 1 (три наступающих на одного обороняющегося), а там это происходит с точностью до наоборот. Украина стянула около 50–60 тысяч, а со стороны России 20–25 тысяч. Тем не менее ВС РФ умудряется наступать на Харьковском направлении благодаря новой тактике малых групп и огромного преимущества в авиации", — заметил Подлесный.
29 мая, 05:30Идут ожесточенные бои: полковник запаса рассказал, как ВС РФ удалось занять большую часть ВолчанскаКиевский режим подтягивает в район Волчанска и Липцев свои резервы. В самом Волчанске идут ожесточенные бои за каждый квартал и за каждую улицу. Большая часть города находится под контролем российских военных. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
29 мая Минобороны РФ подтвердило освобождение поселков Ивановка (Купянск) и Нетайлово (Донецкое направление).
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки поражены: склад безэкипажных катеров, авиационная техника, склад топлива для военной техники ВСУ, цех сборки беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке МО РФ.
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